Share Bazar Dec 31: सेंसेक्स 545 अंक चढ़ा, निफ्टी 26,100 के पार, मेटल शेयर चमके

Jan 1, 2026

Last Updated on January 1, 2026 2:19 am by INDIAN AWAAZ

BIZ DESK

भारतीय शेयर बाजारों ने वर्ष 2025 को मजबूती के साथ अलविदा कहा। साल के आखिरी कारोबारी दिन बेंचमार्क सूचकांकों में व्यापक तेजी देखने को मिली। बीएसई सेंसेक्स 545.52 अंकों की बढ़त के साथ 85,220.60 पर बंद हुआ, जबकि एनएसई निफ्टी 190.75 अंक चढ़कर 26,129.60 के स्तर पर पहुंच गया। बाजार में यह तेजी मुख्य रूप से मेटल शेयरों के नेतृत्व में आई, क्योंकि सरकार द्वारा कुछ स्टील उत्पादों पर आयात शुल्क लगाए जाने से घरेलू कंपनियों के प्रति निवेशकों का भरोसा मजबूत हुआ।

तकनीकी दृष्टिकोण से निफ्टी फिलहाल एक सीमित दायरे में कारोबार करता नजर आ रहा है, जो बाजार में स्पष्ट दिशा के अभाव को दर्शाता है। 26,000 के स्तर पर भारी कॉल राइटिंग के कारण यह स्तर मजबूत रेजिस्टेंस बना हुआ है, जिससे ऊपर की ओर तेजी सीमित हो रही है। वहीं 25,900 के आसपास मजबूत पुट ओपन इंटरेस्ट मौजूद है, जो निकट अवधि में सपोर्ट का काम कर रहा है।

मुद्रा बाजार की बात करें तो भारतीय रुपया अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 0.1% गिरकर 89.87 पर बंद हुआ। दिसंबर में यह लगातार दूसरे महीने कमजोर रहा। इस दौरान रुपया एक समय 91 प्रति डॉलर के पार भी चला गया था, हालांकि भारतीय रिज़र्व बैंक के हस्तक्षेप से बाद में इसमें कुछ सुधार देखने को मिला।

क्षेत्रवार प्रदर्शन:

  • मेटल सेक्टर: सबसे बेहतर प्रदर्शन, आयात शुल्क से लाभ की उम्मीद।
  • बैंकिंग व वित्तीय सेवाएं: सीमित बढ़त के साथ बंद।
  • आईटी सेक्टर: हल्की मजबूती, चुनिंदा शेयरों में खरीदारी।
  • एफएमसीजी: लगभग स्थिर, मिश्रित रुझान।
  • फार्मा: मुनाफावसूली के चलते हल्की कमजोरी।

