قطر کے اسٹریٹجک غذائی ذخائر 18 ماہ اور پانی کے ذخائر 4 ماہ کے لیے کافی ہیں: وزیر داخلہ

Mar 15, 2026

Last Updated on March 15, 2026 2:07 am

دوحہ / اے ایم این ریاستِ قطر کے وزیر داخلہ شیخ خلیفہ بن حمد آل ثانی نے اس بات کی تصدیق کی ہے کہ ملک نے اپنے اسٹریٹجک فوڈ سیکیورٹی (غذائی تحفظ) کے ذخائر کو غیر معمولی طور پر مستحکم کر لیا ہے، جو اب ملکی ضروریات کو 18 ماہ تک پورا کرنے کے لیے کافی ہیں۔

قطر نیوز ایجنسی (QNA) کے مطابق، وزیر داخلہ نے واضح کیا کہ موجودہ صورتحال میں ابھی تک ان ہنگامی ذخائر کو استعمال کرنے کی ضرورت پیش نہیں آئی، تاہم کسی بھی ممکنہ چیلنج سے نمٹنے کے لیے سپلائی لائنوں کو مزید وسعت دی گئی ہے تاکہ اشیاء خوردونوش کی فراہمی میں تسلسل برقرار رہے۔

آبی اور طبی سیکیورٹی کی صورتحال

آبی ذخائر کے حوالے سے گفتگو کرتے ہوئے وزیر داخلہ نے عوام کو اطمینان دلایا کہ قطر نے گزشتہ برسوں میں پانی کی سیکیورٹی کا ایک مربوط اور جدید نظام تشکیل دیا ہے۔ انہوں نے بتایا کہ:

  • پانی کے ذخائر: اس وقت ملک کے پاس 4 ماہ کی کھپت کے لیے پانی کا اسٹریٹجک ذخیرہ موجود ہے، جسے قومی منصوبوں کے تحت مزید بڑھانے پر کام جاری ہے۔
  • طبی سامان: قطر نے 12 ماہ کے لیے طبی آلات اور ضروری سامان کا اسٹاک محفوظ کر لیا ہے۔
  • ادویات: ضروری ادویات کا ذخیرہ 9 ماہ کی مدت کے لیے کافی ہے، جس سے طبی خدمات کی بلا تعطل فراہمی یقینی ہوگی۔

مستقبل کی منصوبہ بندی

شیخ خلیفہ بن حمد آل ثانی نے مزید کہا کہ صحت اور دیگر اہم شعبوں میں تمام منصوبے پہلے سے منظور شدہ طریقہ کار کے مطابق نافذ کیے جا رہے ہیں۔ انہوں نے اس عزم کا اعادہ کیا کہ قطر کی حکومت تمام حالات میں اپنے شہریوں اور مقیم افراد کے لیے بنیادی ضروریات کی پائیدار فراہمی کو یقینی بنانے کے لیے پرعزم ہے۔

Qatar has strategic water reserves sufficient for 4 months, food for 18 months: Minister

