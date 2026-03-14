مودی کی تقاریر خالی گیس سلنڈر نہیں بھر سکتیں: سی پی آئی

نئی دہلی، 14 مارچ: Communist Party of India (سی پی آئی) نے ایل پی جی کی قیمتوں میں حالیہ اضافے اور سپلائی میں کمی پر مرکزی حکومت کو سخت تنقید کا نشانہ بنایا ہے۔ پارٹی کا کہنا ہے کہ اس صورتحال کی وجہ سے ملک بھر میں لاکھوں عام گھرانوں اور چھوٹے کاروباروں کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔
پارٹی کے قومی سیکریٹریٹ کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا ہے کہ گھریلو ایل پی جی سلنڈر کی قیمت میں 60 روپے جبکہ کمرشل سلنڈر کی قیمت میں 115 روپے کا اضافہ کیا گیا ہے۔ سی پی آئی کے مطابق کئی علاقوں میں گیس کی فراہمی بھی متاثر ہوئی ہے جس کے باعث لوگوں کو سخت گرمی میں لمبی قطاروں میں کھڑے ہو کر سلنڈر حاصل کرنا پڑ رہا ہے۔
پارٹی نے کہا کہ ایل پی جی محنت کش اور متوسط طبقے کے خاندانوں کی بنیادی ضرورت ہے، مگر قیمتوں میں اضافے اور سپلائی کی قلت نے اسے ایک بڑا مسئلہ بنا دیا ہے۔ اس کا اثر چھوٹے ہوٹلوں، چائے کی دکانوں، ڈھابوں اور ریستورانوں پر بھی پڑ رہا ہے جو کمرشل گیس سلنڈروں پر انحصار کرتے ہیں۔ بڑھتی لاگت اور غیر یقینی سپلائی کے باعث کئی چھوٹے کاروبار عارضی طور پر بند ہونے کے خطرے سے دوچار ہیں۔
حکومت اور وزیر اعظم Narendra Modi کی پالیسیوں پر تنقید کرتے ہوئے سی پی آئی نے کہا کہ حکومت کی غلط ترجیحات اور ناقص منصوبہ بندی اس بحران کی بڑی وجہ ہیں۔ پارٹی کے مطابق جب عالمی سطح پر خام تیل کی قیمتیں کم تھیں اور بھارت کو Russia اور Iran جیسے ممالک سے رعایتی تیل مل رہا تھا، تب بھی اس کا فائدہ عام صارفین تک نہیں پہنچایا گیا۔
سی پی آئی نے یہ بھی الزام لگایا کہ گزشتہ ایک دہائی کے دوران گھریلو ایل پی جی پر دی جانے والی سبسڈی کو بتدریج کم کیا گیا جس سے عام خاندانوں پر مالی بوجھ بڑھتا گیا۔
حکومت کو تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے پارٹی نے کہا:
“وزیر اعظم مودی کی تقاریر اور بیان بازی بھارت کے محنت کش عوام کے کچن میں ایندھن نہیں بن سکتیں۔”
سی پی آئی نے اپنے کارکنوں اور عوامی تنظیموں سے اپیل کی ہے کہ وہ اس مسئلے پر عوام کے ساتھ کھڑے ہوں، احتجاجی پروگرام منعقد کریں اور حکومت سے قیمتوں میں کمی اور عوام کو فوری ریلیف دینے کا مطالبہ کریں۔