बिहार चुनाव 2025: RJD ने जारी की 143 उम्मीदवारों की सूची, 19 मुस्लिम प्रत्याशी मैदान में

Last Updated on October 23, 2025 12:59 am by INDIAN AWAAZ
AMN / पटना
— राष्ट्रीय जनता दल (राजद) ने गुरुवार को बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के लिए अपने 143 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर दी, जिसके साथ ही पार्टी ने चुनावी अभियान की औपचारिक शुरुआत कर दी है।
तेजस्वी यादव इस बार भी अपनी परंपरागत वैशाली जिले की राघोपुर सीट से चुनाव मैदान में उतरेंगे। पार्टी ने इस सूची में 19 मुस्लिम उम्मीदवारों को टिकट देकर अल्पसंख्यक वर्ग को महत्वपूर्ण प्रतिनिधित्व दिया है।
राजद के प्रदेश कार्यालय में आयोजित संवाददाता सम्मेलन में बताया गया कि गठबंधन धर्म का पालन करते हुए शेष 100 सीटें सहयोगी दलों के लिए छोड़ी गई हैं। पार्टी नेताओं के अनुसार, जिन सीटों पर राजद चुनाव लड़ रही है, वहां जातीय और सामाजिक समीकरणों को ध्यान में रखते हुए उम्मीदवारों का चयन किया गया है।
इस घोषणा के साथ राजद ने एक बार फिर अपने पारंपरिक “एम-वाई (मुस्लिम–यादव)” समीकरण को मजबूत करने की दिशा में कदम बढ़ाया है, साथ ही अन्य पिछड़ा वर्ग और वंचित समुदायों को भी साधने की कोशिश की है।
राजद उम्मीदवारों की सूची
क्रम सीट विधानसभा संख्या उम्मीदवार का नाम
1 राघोपुर 128 तेजस्वी प्रसाद यादव
2 बिहारीगंज 71 रेनु कुशवाहा
3 बैसी 57 अब्दुस सुब्हान
4 बोचहां 91 अमर पासवान
5 वारसलीगंज 239 अनीता देवी महतो
6 तरैया 116 शैलेन्द्र प्रताप सिंह
7 महिषी 77 गौतम कृष्ण BDO
8 झाझा 242 जय प्रकाश यादव
9 अलीनगर 81 विनोद मिश्रा
10 अस्तावन 171 रवि रंजन कुमार
11 मटिहानी 144 बोगो सिंह
12 दरभंगा ग्रामीण 82 ललित यादव
13 कुरहानी 93 बाबुलु कुशवाहा
14 केवटी 86 डॉ. फराज फातमी
15 गायघाट 88 निरंजन यादव
16 सिमरी बख्तियारपुर 76 युसुफ सल्लाउद्दीन
17 हसनपुर 140 माला पुष्पम
18 मधेपुरा 73 प्रो. चंद्रशेखर
19 मधुबन 18 संध्या रानी कुशवाहा
20 इमामगंज 227 ऋतु प्रिया चौधरी
21 बराचट्टी 228 तनुश्री मांझी
22 कांटी 95 इज़राइल मंसूरी
23 हथुआ 104 राजेश कुशवाहा
24 सहेबगंज 98 पृथ्वी राय
25 सिंहेश्वर 72 चंद्रहास चौपाल
26 बैकुंठपुर 99 प्रेम शंकर यादव
27 बरौली 100 दिलीप सिंह
28 हाजीपुर 123 देव कुमार चौधरी
29 बहादुरपुर 85 भोला यादव
30 सिवान 105 अवध बिहारी चौधरी
31 बड़हरिया 110 अरुण गुप्ता
32 मीनापुर 90 मुन्ना यादव
33 रघुनाथपुर 108 ओसामा शहाब
34 छपरा 118 शत्रुघ्न कुमार उर्फ खेसारी लाल
35 गरखा 119 सुरेंद्र राम
36 महाराजगंज 112 विशाल जायसवाल
37 एकमा 113 श्रीकांत यादव
38 बनियापुर 115 चांदनी देवी सिंह
39 अत्री 233 वजयंती देवी
40 राजौली 235 पिंकी चौधरी
41 पारू 97 शंकर यादव
42 मरहौरा 117 जितेंद्र राय
43 गोरीकोठी 111 अनावरूल हक अंसारी
44 लालगंज 124 शिवानी शुक्ला
45 परसा 121 डॉ करिश्मा राय
46 सोनपुर 122 डॉ रमणुज प्रसाद
47 सरायरंजन 136 अरविंद सहनी
48 मोरवा 135 रणविजय साहू
49 चेरिया-बरियारपुर 141 सुशील सिंह कुशवाहा
50 उजियारपुर 134 आलोक मेहता
51 महुआ 126 डॉ मुकेश रौशन
52 अलौली 148 रामवृक्ष सदा
53 महनार 129 रविंद्र सिंह
54 पातेपुर 130 प्रेमा चौधरी
55 समस्तीपुर 133 अख्तरुल इस्लाम शहीन
56 तारापुर 164 अरुण शाह
57 अमनौर 120 सुनील राय
58 मोकामा 178 वीणा देवी
59 मोहिउद्दीननगर 137 डॉ ईजा यादव
60 वैशाली 125 अजय कुशवाहा
61 सहेबपुर कमाल 145 सतानंद संभुद्ध
62 बाढ़ 179 कर्मवीर सिंह
63 मुंगेर 165 अविनाश विद्यार्थी
64 परबत्ता 151 डॉ संजीव सिंह
65 सूर्यगढ़ा 167 प्रेम सागर चौधरी
66 मनेर 187 भाई वीरेन्द्र
67 इसलामपुर 174 राकेश रौशन
68 शेखपुरा 169 विजय सम्राट
69 मसौढ़ी 189 रेखा पासवान
70 नरकटिया 12 डॉ शमीम अहमद
71 हिलसा 175 शक्ति सिंह
72 हरसिद्धि 13 राजेंद्र राम
73 दानापुर 186 ऋत्तल राय
74 बख्तियारपुर 180 अनिरुद्ध यादव
75 बांकीपुर 182 रेखा गुप्ता
76 गोबिंदपुर 238 पुर्निमा देवी
77 फतुहा 185 डॉ. रमानान्द यादव
78 रामनगर 2 सुभोध पासवान
79 कल्याणपुर 16 मनोज यादव
80 मोतीहारी 19 देवा गुप्ता
81 सन्देश 192 डिपु राणा
82 नरकटियागंज 3 दीपक यादव
83 बड़हरा 193 रामबाबू पासवान
84 जगदीशपुर 197 कुनाल किशोर
85 शाहपुर 198 राहुल तिवारी
86 ब्रह्मपुर 199 शंभु नाथ
87 चिरैया 20 लक्ष्मी नारायण प्रसाद
88 धाका 21 फैसल रहमान
89 श्योहर 22 नवनीत झा
90 परिहार 25 स्मिता पुरवे गुप्ता
91 सुरसंड 26 सैयद अबू जोन
92 बाजपट्टी 27 मुकेश यादव
93 सीतामढ़ी 28 सुनील कुशवाहा
94 रुनीसैदपुर 29 चंदन कुमार
95 बेलसंड 30 संजय गुप्ता
96 खजौली 33 बृज किशोर यादव
97 बाबूबरही 34 अरुण कुशवाहा
98 बिस्फी 35 आसिफ अहमद
99 मधुबनी 36 समीर महसेठ
100 राजनगर 37 प्रो. विष्णु राम
101 लौकाहा 40 भारत भूषण मंडल
102 त्रिवेणीगंज 44 संतोष सरदार
103 छातापुर 45 डॉ विपिन कुमार नोनिया
104 नरमली 41 बैजनाथ मेहता (सेवानिवृत्त IRS)
105 नरपतगंज 46 मनीष यादव
106 रानीगंज 47 अविनाश पंगलम
107 जोकीहाट 50 शाहनवाज आलम
108 ठाकुरगंज 53 सउद आलम
109 कोचाधामन 55 मुजाहिद आलम
110 रुपौली 60 बीमा भारती
111 धमदाहा 61 संतोष कुशवाहा
112 प्राणपुर 66 इशरत परवीन
113 पिरपैंती 154 राम विलास पासवान
114 कहलगांव 155 रजनीश भारती
115 सुल्तानगंज 157 चंदन सिन्हा
116 नाथनगर 158 शेख ज़ेयाउल हसन
117 ढोरैया 160 त्रिभुवन दास
118 कटोरिया 162 स्वीटी सीमा हेम्ब्रम
119 बेलहर 163 चनक्या प्रकाश रंजन
120 रामगढ़ 203 अजीत सिंह
121 मोहनिया 204 श्वेता सुमन
122 भभुआ 205 बीरेन्द्र कुशवाहा
123 चैनपुर 206 बृज किशोर बिंद
124 सासाराम 208 सतेन्द्र साह
125 दिनारा 210 राजेश यादव
126 नोखा 211 अनीता देवी नोनिया
127 चकाई 243 सावित्री देवी
128 डेहरी 212 गुड्डू चंद्रवंशी
129 कुरथा 215 सुदय यादव
130 जहानाबाद 216 राहुल शर्मा
131 मखदुमपुर 218 सुबेदार दास
132 गोह 219 अमरेन्द्र कुशवाहा
133 ओबरा 220 ऋषि कुमार
134 नबीनगर 221 आमोद चंद्रवंशी
135 रफीगंज 224 डॉ गुलाम शाहिद
136 गुरु 225 विनय कुमार
137 शेरघाटी 226 प्रमोद वर्मा
138 बोध गया 229 कुमार सर्वजीत पासवान
139 टिकारी 231 अजय डांगी
140 बेलगंज 232 विश्वनाथ कुमार सिंह
141 नवादा 237 कौशल यादव
142 जमुई 241 शमशाद आलम
143 राजद उम्मीदवारों की सूची
क्रम सीट विधानसभा संख्या उम्मीदवार का नाम
1 राघोपुर 128 तेजस्वी प्रसाद यादव
2 बिहारीगंज 71 रेनु कुशवाहा
3 बैसी 57 अब्दुस सुब्हान
4 बोचहां 91 अमर पासवान
5 वारसलीगंज 239 अनीता देवी महतो
6 तरैया 116 शैलेन्द्र प्रताप सिंह
7 महिषी 77 गौतम कृष्ण BDO
8 झाझा 242 जय प्रकाश यादव
9 अलीनगर 81 विनोद मिश्रा
10 अस्तावन 171 रवि रंजन कुमार
11 मटिहानी 144 बोगो सिंह
12 दरभंगा ग्रामीण 82 ललित यादव
13 कुरहानी 93 बाबुलु कुशवाहा
14 केवटी 86 डॉ. फराज फातमी
15 गायघाट 88 निरंजन यादव
16 सिमरी बख्तियारपुर 76 युसुफ सल्लाउद्दीन
17 हसनपुर 140 माला पुष्पम
18 मधेपुरा 73 प्रो. चंद्रशेखर
19 मधुबन 18 संध्या रानी कुशवाहा
20 इमामगंज 227 ऋतु प्रिया चौधरी
21 बराचट्टी 228 तनुश्री मांझी
22 कांटी 95 इज़राइल मंसूरी
23 हथुआ 104 राजेश कुशवाहा
24 सहेबगंज 98 पृथ्वी राय
25 सिंहेश्वर 72 चंद्रहास चौपाल
26 बैकुंठपुर 99 प्रेम शंकर यादव
27 बरौली 100 दिलीप सिंह
28 हाजीपुर 123 देव कुमार चौधरी
29 बहादुरपुर 85 भोला यादव
30 सिवान 105 अवध बिहारी चौधरी
31 बड़हरिया 110 अरुण गुप्ता
32 मीनापुर 90 मुन्ना यादव
33 रघुनाथपुर 108 ओसामा शहाब
34 छपरा 118 शत्रुघ्न कुमार उर्फ खेसारी लाल
35 गरखा 119 सुरेंद्र राम
36 महाराजगंज 112 विशाल जायसवाल
37 एकमा 113 श्रीकांत यादव
38 बनियापुर 115 चांदनी देवी सिंह
39 अत्री 233 वजयंती देवी
40 राजौली 235 पिंकी चौधरी
41 पारू 97 शंकर यादव
42 मरहौरा 117 जितेंद्र राय
43 गोरीकोठी 111 अनावरूल हक अंसारी
44 लालगंज 124 शिवानी शुक्ला
45 परसा 121 डॉ करिश्मा राय
46 सोनपुर 122 डॉ रमणुज प्रसाद
47 सरायरंजन 136 अरविंद सहनी
48 मोरवा 135 रणविजय साहू
49 चेरिया-बरियारपुर 141 सुशील सिंह कुशवाहा
50 उजियारपुर 134 आलोक मेहता
51 महुआ 126 डॉ मुकेश रौशन
52 अलौली 148 रामवृक्ष सदा
53 महनार 129 रविंद्र सिंह
54 पातेपुर 130 प्रेमा चौधरी
55 समस्तीपुर 133 अख्तरुल इस्लाम शहीन
56 तारापुर 164 अरुण शाह
57 अमनौर 120 सुनील राय
58 मोकामा 178 वीणा देवी
59 मोहिउद्दीननगर 137 डॉ ईजा यादव
60 वैशाली 125 अजय कुशवाहा
61 सहेबपुर कमाल 145 सतानंद संभुद्ध
62 बाढ़ 179 कर्मवीर सिंह
63 मुंगेर 165 अविनाश विद्यार्थी
64 परबत्ता 151 डॉ संजीव सिंह
65 सूर्यगढ़ा 167 प्रेम सागर चौधरी
66 मनेर 187 भाई वीरेन्द्र
67 इसलामपुर 174 राकेश रौशन
68 शेखपुरा 169 विजय सम्राट
69 मसौढ़ी 189 रेखा पासवान
70 नरकटिया 12 डॉ शमीम अहमद
71 हिलसा 175 शक्ति सिंह
72 हरसिद्धि 13 राजेंद्र राम
73 दानापुर 186 ऋत्तल राय
74 बख्तियारपुर 180 अनिरुद्ध यादव
75 बांकीपुर 182 रेखा गुप्ता
76 गोबिंदपुर 238 पुर्निमा देवी
77 फतुहा 185 डॉ. रमानान्द यादव
78 रामनगर 2 सुभोध पासवान
79 कल्याणपुर 16 मनोज यादव
80 मोतीहारी 19 देवा गुप्ता
81 सन्देश 192 डिपु राणा
82 नरकटियागंज 3 दीपक यादव
83 बड़हरा 193 रामबाबू पासवान
84 जगदीशपुर 197 कुनाल किशोर
85 शाहपुर 198 राहुल तिवारी
86 ब्रह्मपुर 199 शंभु नाथ
87 चिरैया 20 लक्ष्मी नारायण प्रसाद
88 धाका 21 फैसल रहमान
89 श्योहर 22 नवनीत झा
90 परिहार 25 स्मिता पुरवे गुप्ता
91 सुरसंड 26 सैयद अबू जोन
92 बाजपट्टी 27 मुकेश यादव
93 सीतामढ़ी 28 सुनील कुशवाहा
94 रुनीसैदपुर 29 चंदन कुमार
95 बेलसंड 30 संजय गुप्ता
96 खजौली 33 बृज किशोर यादव
97 बाबूबरही 34 अरुण कुशवाहा
98 बिस्फी 35 आसिफ अहमद
99 मधुबनी 36 समीर महसेठ
100 राजनगर 37 प्रो. विष्णु राम
101 लौकाहा 40 भारत भूषण मंडल
102 त्रिवेणीगंज 44 संतोष सरदार
103 छातापुर 45 डॉ विपिन कुमार नोनिया
104 नरमली 41 बैजनाथ मेहता (सेवानिवृत्त IRS)
105 नरपतगंज 46 मनीष यादव
106 रानीगंज 47 अविनाश पंगलम
107 जोकीहाट 50 शाहनवाज आलम
108 ठाकुरगंज 53 सउद आलम
109 कोचाधामन 55 मुजाहिद आलम
110 रुपौली 60 बीमा भारती
111 धमदाहा 61 संतोष कुशवाहा
112 प्राणपुर 66 इशरत परवीन
113 पिरपैंती 154 राम विलास पासवान
114 कहलगांव 155 रजनीश भारती
115 सुल्तानगंज 157 चंदन सिन्हा
116 नाथनगर 158 शेख ज़ेयाउल हसन
117 ढोरैया 160 त्रिभुवन दास
118 कटोरिया 162 स्वीटी सीमा हेम्ब्रम
119 बेलहर 163 चनक्या प्रकाश रंजन
120 रामगढ़ 203 अजीत सिंह
121 मोहनिया 204 श्वेता सुमन
122 भभुआ 205 बीरेन्द्र कुशवाहा
123 चैनपुर 206 बृज किशोर बिंद
124 सासाराम 208 सतेन्द्र साह
125 दिनारा 210 राजेश यादव
126 नोखा 211 अनीता देवी नोनिया
127 चकाई 243 सावित्री देवी
128 डेहरी 212 गुड्डू चंद्रवंशी
129 कुरथा 215 सुदय यादव
130 जहानाबाद 216 राहुल शर्मा
131 मखदुमपुर 218 सुबेदार दास
132 गोह 219 अमरेन्द्र कुशवाहा
133 ओबरा 220 ऋषि कुमार
134 नबीनगर 221 आमोद चंद्रवंशी
135 रफीगंज 224 डॉ गुलाम शाहिद
136 गुरु 225 विनय कुमार
137 शेरघाटी 226 प्रमोद वर्मा
138 बोध गया 229 कुमार सर्वजीत पासवान
139 टिकारी 231 अजय डांगी
140 बेलगंज 232 विश्वनाथ कुमार सिंह
141 नवादा 237 कौशल यादव
142 जमुई 241 शमशाद आलम
143 सिकंदरा 240 उदय नारायण चौधरी सिकंदरा 240 उदय नारायण चौधरी