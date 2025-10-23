The Indian Awaaz

बिहार चुनाव 2025: RJD ने जारी की 143 उम्मीदवारों की सूची, 19 मुस्लिम प्रत्याशी मैदान में

Oct 23, 2025

AMN / पटना

— राष्ट्रीय जनता दल (राजद) ने गुरुवार को बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के लिए अपने 143 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर दी, जिसके साथ ही पार्टी ने चुनावी अभियान की औपचारिक शुरुआत कर दी है।

तेजस्वी यादव इस बार भी अपनी परंपरागत वैशाली जिले की राघोपुर सीट से चुनाव मैदान में उतरेंगे। पार्टी ने इस सूची में 19 मुस्लिम उम्मीदवारों को टिकट देकर अल्पसंख्यक वर्ग को महत्वपूर्ण प्रतिनिधित्व दिया है।

राजद के प्रदेश कार्यालय में आयोजित संवाददाता सम्मेलन में बताया गया कि गठबंधन धर्म का पालन करते हुए शेष 100 सीटें सहयोगी दलों के लिए छोड़ी गई हैं। पार्टी नेताओं के अनुसार, जिन सीटों पर राजद चुनाव लड़ रही है, वहां जातीय और सामाजिक समीकरणों को ध्यान में रखते हुए उम्मीदवारों का चयन किया गया है।

इस घोषणा के साथ राजद ने एक बार फिर अपने पारंपरिक “एम-वाई (मुस्लिम–यादव)” समीकरण को मजबूत करने की दिशा में कदम बढ़ाया है, साथ ही अन्य पिछड़ा वर्ग और वंचित समुदायों को भी साधने की कोशिश की है।

राजद उम्मीदवारों की सूची 

क्रम     सीट       विधानसभा संख्या       उम्मीदवार का नाम


1       राघोपुर           128                  तेजस्वी प्रसाद यादव

2    बिहारीगंज           71               रेनु कुशवाहा

3    बैसी                  57              अब्दुस सुब्हान

4    बोचहां             91          अमर पासवान

5    वारसलीगंज    239              अनीता देवी महतो

6    तरैया                116     शैलेन्द्र प्रताप सिंह

7    महिषी              77      गौतम कृष्ण BDO

8    झाझा             242    जय प्रकाश यादव

9    अलीनगर          81    विनोद मिश्रा

10    अस्तावन      171    रवि रंजन कुमार

11    मटिहानी    144     बोगो सिंह

12    दरभंगा ग्रामीण    82    ललित यादव

13    कुरहानी     93    बाबुलु कुशवाहा

14    केवटी     86    डॉ. फराज फातमी

15    गायघाट    88    निरंजन यादव

16    सिमरी बख्तियारपुर    76    युसुफ सल्लाउद्दीन

17    हसनपुर    140    माला पुष्पम

18    मधेपुरा    73    प्रो. चंद्रशेखर

19    मधुबन    18    संध्या रानी कुशवाहा

20    इमामगंज    227    ऋतु प्रिया चौधरी

21    बराचट्टी    228    तनुश्री मांझी

22    कांटी    95    इज़राइल मंसूरी

23    हथुआ    104    राजेश कुशवाहा

24    सहेबगंज    98    पृथ्वी राय

25    सिंहेश्वर    72    चंद्रहास चौपाल

26    बैकुंठपुर    99    प्रेम शंकर यादव

27    बरौली    100    दिलीप सिंह

28    हाजीपुर    123    देव कुमार चौधरी

29    बहादुरपुर    85    भोला यादव

30    सिवान    105    अवध बिहारी चौधरी

31    बड़हरिया    110    अरुण गुप्ता

32    मीनापुर    90    मुन्ना यादव

33    रघुनाथपुर    108    ओसामा शहाब

34    छपरा    118    शत्रुघ्न कुमार उर्फ खेसारी लाल

35    गरखा    119    सुरेंद्र राम

36    महाराजगंज    112    विशाल जायसवाल

37    एकमा    113    श्रीकांत यादव 

38    बनियापुर    115    चांदनी देवी सिंह 

39    अत्री    233    वजयंती देवी 

40    राजौली    235    पिंकी चौधरी 

41    पारू    97    शंकर यादव 

42    मरहौरा    117    जितेंद्र राय 

43    गोरीकोठी    111    अनावरूल हक अंसारी 

44    लालगंज    124    शिवानी शुक्ला 

45    परसा    121    डॉ करिश्मा राय 

46    सोनपुर    122    डॉ रमणुज प्रसाद 

47    सरायरंजन    136    अरविंद सहनी 

48    मोरवा    135    रणविजय साहू 

49    चेरिया-बरियारपुर    141    सुशील सिंह कुशवाहा 

50    उजियारपुर    134    आलोक मेहता 

51    महुआ    126    डॉ मुकेश रौशन 

52    अलौली    148    रामवृक्ष सदा 

53    महनार    129    रविंद्र सिंह 

54    पातेपुर    130    प्रेमा चौधरी 

55    समस्तीपुर    133    अख्तरुल इस्लाम शहीन 

56    तारापुर    164    अरुण शाह 

57    अमनौर    120    सुनील राय 

58    मोकामा    178    वीणा देवी 

59    मोहिउद्दीननगर    137    डॉ ईजा यादव 

60    वैशाली    125    अजय कुशवाहा 

61    सहेबपुर कमाल    145    सतानंद संभुद्ध 

62    बाढ़    179    कर्मवीर सिंह 

63    मुंगेर    165    अविनाश विद्यार्थी 

64    परबत्ता    151    डॉ संजीव सिंह 

65    सूर्यगढ़ा    167    प्रेम सागर चौधरी 

66    मनेर    187    भाई वीरेन्द्र 

67    इसलामपुर    174    राकेश रौशन 

68    शेखपुरा    169    विजय सम्राट 

69    मसौढ़ी    189    रेखा पासवान 

70    नरकटिया    12    डॉ शमीम अहमद 

71    हिलसा    175    शक्ति सिंह 

72    हरसिद्धि    13    राजेंद्र राम 

73    दानापुर    186    ऋत्तल राय 

74    बख्तियारपुर    180    अनिरुद्ध यादव 

75    बांकीपुर    182    रेखा गुप्ता 

76    गोबिंदपुर    238    पुर्निमा देवी 

77    फतुहा    185    डॉ. रमानान्द यादव 

78    रामनगर    2    सुभोध पासवान 

79    कल्याणपुर    16    मनोज यादव 

80    मोतीहारी    19    देवा गुप्ता 

81    सन्देश    192    डिपु राणा 

82    नरकटियागंज    3    दीपक यादव 

83    बड़हरा    193    रामबाबू पासवान 

84    जगदीशपुर    197    कुनाल किशोर 

85    शाहपुर    198    राहुल तिवारी 

86    ब्रह्मपुर    199    शंभु नाथ 

87    चिरैया    20    लक्ष्मी नारायण प्रसाद 

88    धाका    21    फैसल रहमान 

89    श्योहर    22    नवनीत झा 

90    परिहार    25    स्मिता पुरवे गुप्ता 

91    सुरसंड    26    सैयद अबू जोन 

92    बाजपट्टी    27    मुकेश यादव 

93    सीतामढ़ी    28    सुनील कुशवाहा 

94    रुनीसैदपुर    29    चंदन कुमार 

95    बेलसंड    30    संजय गुप्ता 

96    खजौली    33    बृज किशोर यादव 

97    बाबूबरही    34    अरुण कुशवाहा 

98    बिस्फी    35    आसिफ अहमद 

99    मधुबनी    36    समीर महसेठ 

100    राजनगर    37    प्रो. विष्णु राम 

101    लौकाहा    40    भारत भूषण मंडल 

102    त्रिवेणीगंज    44    संतोष सरदार 

103    छातापुर    45    डॉ विपिन कुमार नोनिया 

104    नरमली    41    बैजनाथ मेहता (सेवानिवृत्त IRS) 

105    नरपतगंज    46    मनीष यादव 

106    रानीगंज    47    अविनाश पंगलम 

107    जोकीहाट    50    शाहनवाज आलम 

108    ठाकुरगंज    53    सउद आलम 

109    कोचाधामन    55    मुजाहिद आलम 

110    रुपौली    60    बीमा भारती 

111    धमदाहा    61    संतोष कुशवाहा 

112    प्राणपुर    66    इशरत परवीन 

113    पिरपैंती    154    राम विलास पासवान 

114    कहलगांव    155    रजनीश भारती 

115    सुल्तानगंज    157    चंदन सिन्हा 

116    नाथनगर    158    शेख ज़ेयाउल हसन 

117    ढोरैया    160    त्रिभुवन दास 

118    कटोरिया    162    स्वीटी सीमा हेम्ब्रम 

119    बेलहर    163    चनक्या प्रकाश रंजन 

120    रामगढ़    203    अजीत सिंह 

121    मोहनिया    204    श्वेता सुमन 

122    भभुआ    205    बीरेन्द्र कुशवाहा 

123    चैनपुर    206    बृज किशोर बिंद 

124    सासाराम    208    सतेन्द्र साह 

125    दिनारा    210    राजेश यादव 

126    नोखा    211    अनीता देवी नोनिया 

127    चकाई    243    सावित्री देवी 

128    डेहरी    212    गुड्डू चंद्रवंशी 

129    कुरथा    215    सुदय यादव 

130    जहानाबाद    216    राहुल शर्मा 

131    मखदुमपुर    218    सुबेदार दास 

132    गोह    219    अमरेन्द्र कुशवाहा 

133    ओबरा    220    ऋषि कुमार 

134    नबीनगर    221    आमोद चंद्रवंशी 

135    रफीगंज    224    डॉ गुलाम शाहिद 

136    गुरु    225    विनय कुमार 

137    शेरघाटी    226    प्रमोद वर्मा 

138    बोध गया    229    कुमार सर्वजीत पासवान 

139    टिकारी    231    अजय डांगी 

140    बेलगंज    232    विश्वनाथ कुमार सिंह 

141    नवादा    237    कौशल यादव 

142    जमुई    241    शमशाद आलम 

