सेवानिवृत्त न्यायाधीशों ने उपराष्ट्रपति के उम्मीदवार बी. सुदर्शन रेड्डी पर अमित शाह की नक्सल संबंधी टिप्पणी की कड़ी आलोचना की

AGENCIES

उच्चतम न्यायालय के 18 पूर्व न्यायाधीशों के एक समूह ने उप-राष्ट्रपति पद के विपक्षी उम्मीदवार और सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश बी. सुदर्शन रेड्डी पर की गई केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की आलोचना को “दुर्भाग्यपूर्ण” बताया है और न्यायिक फैसलों के राजनीतिक दुरुपयोग पर चिंता जताई है।

गृह मंत्री शाह ने रेड्डी पर “नक्सलवाद को बढ़ावा देने” का आरोप लगाया था, यह कहते हुए कि अगर सलवा जुडूम पर फैसला नहीं आता, तो 2020 तक वामपंथी उग्रवाद समाप्त हो चुका होता।

पूर्व न्यायाधीशों ने शाह की टिप्पणी को न्यायालय के फैसले की “पूर्वाग्रही और भ्रामक व्याख्या” बताया और कहा कि इससे सुप्रीम कोर्ट के वर्तमान न्यायाधीशों पर दबाव पड़ सकता है, जिससे न्यायपालिका की स्वतंत्रता खतरे में पड़ सकती है।

बयान में यह भी कहा गया कि उप-राष्ट्रपति जैसे गरिमामय पद के लिए चुनाव अभियान गरिमा के साथ चलाया जाना चाहिए और व्यक्तिगत आक्षेप या “नाम लेकर अपमान” जैसी भाषा से बचा जाना चाहिए।

इस बयान पर हस्ताक्षर करने वालों में सुप्रीम कोर्ट के सात पूर्व न्यायाधीश, तीन उच्च न्यायालयों के पूर्व मुख्य न्यायाधीश, अन्य पूर्व उच्च न्यायालय न्यायाधीश, वरिष्ठ अधिवक्ता संजय हेगड़े और प्रोफेसर मोहन गोपाल शामिल हैं।

अपने उत्तर में, न्यायमूर्ति (सेवानिवृत्त) सुदर्शन रेड्डी ने कहा कि वह गृह मंत्री की टिप्पणी पर कोई विवाद नहीं खड़ा करना चाहते। उन्होंने स्पष्ट किया कि यह फैसला व्यक्तिगत नहीं बल्कि सुप्रीम कोर्ट की पीठ का सामूहिक निर्णय था, और यदि पूरी तरह पढ़ा जाए, तो उसकी मंशा साफ समझ में आती है।