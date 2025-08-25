Welcome to The Indian Awaaz   Click to listen highlighted text! Welcome to The Indian Awaaz

बिहार में ‘वोटर अधिकार यात्रा’ को मिला जोश, राहुल गांधी और तेजस्वी यादव बुलेट पर सवार

Aug 25, 2025

राहुल गांधी और तेजस्वी यादव का बुलेट बाइक पर निकलना महज आकर्षण नहीं था बल्कि युवाओं से जुड़ने का एक प्रतीकात्मक प्रयास भी था। बिहार में बाइक युवाओं की आकांक्षा और रोज़मर्रा की ज़िंदगी का अहम हिस्सा है। विपक्ष इसे अपनी सादगी और जमीनी जुड़ाव का संदेश देना मान रहा है।

पूर्णिया/अररिया

कांग्रेस नेता राहुल गांधी और राजद नेता तेजस्वी यादव ने रविवार को बिहार की सड़कों पर बुलेट मोटरसाइकिल दौड़ाकर अपनी 16 दिवसीय ‘वोटर अधिकार यात्रा’ को नया रंग दे दिया। यह यात्रा राज्य के मतदाता सूची में कथित गड़बड़ियों के खिलाफ विपक्ष का बड़ा अभियान है।

भीड़ से खचाखच भरी सड़कों पर जब दोनों नेता बुलेट पर निकले तो लोगों ने जोरदार स्वागत किया। 1,300 किलोमीटर लंबी यह यात्रा 17 अगस्त को सासाराम से शुरू हुई थी और 20 से अधिक जिलों से गुजरते हुए 1 सितंबर को पटना में एक विशाल रैली के साथ समाप्त होगी।

“वोट चोरी” के खिलाफ नारा

कटिहार में शनिवार की सभा को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने बीजेपी पर लोकतांत्रिक संस्थाओं और मीडिया को अपने कब्जे में लेकर “वोट चोरी” करने का आरोप लगाया।

“यह मीडिया आपका नहीं है। यह इस भीड़ को नहीं दिखाएगा क्योंकि यह भीड़ गरीबों, मजदूरों और किसानों की है। यही वजह है कि हम नारा दे रहे हैं — ‘वोट चोर, गद्दी छोड़’,” गांधी ने कहा।

उन्होंने कहा कि केंद्र में बीजेपी की सरकार ने गरीबों के लिए अवसरों के दरवाजे बंद कर दिए हैं और विपक्ष इसे बर्दाश्त नहीं करेगा।

भ्रष्टाचार पर तेजस्वी का वार

तेजस्वी यादव ने भी भाजपा नीत केंद्र सरकार को भ्रष्टाचार के मुद्दे पर घेरा।

“सिर्फ जाति और निवास प्रमाण पत्र के नाम पर अब तक 4,000 करोड़ रुपये की रिश्वत ली गई है। यही पैसा बीजेपी चुनावों में खर्च करेगी। इसलिए भ्रष्टाचार लगातार बढ़ रहा है,” उन्होंने कहा।

तेजस्वी ने वादा किया कि विपक्ष सत्ता में आया तो राज्य को भ्रष्टाचार और अपराध मुक्त सरकार देंगे।

अररिया में कार्यक्रम

यात्रा का अररिया चरण पंचमुखी मंदिर, फोर्ब्सगंज रोड, होप हॉस्पिटल चौक, रामबाग, कसबा बाजार और जीरो माइल से गुजरते हुए प्रेस कॉन्फ्रेंस पर समाप्त इस सम्मेलन में राहुल गांधी और तेजस्वी यादव के साथ भाकपा (माले) के महासचिव dipankar भट्टाचार्य तथा विकासशील इंसान पार्टी (वीआईपी) के प्रमुख मुकेश सहनी भी मौजूद रहेंगे।

राजनीतिक पृष्ठभूमि

विपक्ष का कहना है कि बिहार में विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) प्रक्रिया के जरिए मतदाता सूची से छेड़छाड़ की जा रही है, जो चुनाव से पहले “वोट चोरी” की तैयारी है। चुनाव आयोग ने अभी विधानसभा चुनाव की तारीख की घोषणा नहीं की है, लेकिन यह लगभग तय है कि चुनाव इसी साल होंगे। ऐसे में बिहार बीजेपी और विपक्षी इंडिया गठबंधन दोनों के लिए अहम रणभूमि बनने जा रहा है।

बाइक सवारी का प्रतीकात्मक संदेश

राहुल गांधी और तेजस्वी यादव का बुलेट बाइक पर निकलना महज आकर्षण नहीं था बल्कि युवाओं से जुड़ने का एक प्रतीकात्मक प्रयास भी था। बिहार में बाइक युवाओं की आकांक्षा और रोज़मर्रा की ज़िंदगी का अहम हिस्सा है। विपक्ष इसे अपनी सादगी और जमीनी जुड़ाव का संदेश देना मान रहा है।

जैसे-जैसे यात्रा अपने अंतिम चरण की ओर बढ़ रही है, विपक्ष को उम्मीद है कि यह अभियान “लोकतंत्र और वोटर अधिकारों की रक्षा” का बड़ा संदेश बनकर सामने आएगा।

बिहार में 'वोटर अधिकार यात्रा' को मिला जोश, राहुल गांधी और तेजस्वी यादव बुलेट पर सवार

