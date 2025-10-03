پاکستان کو پی او کے میں سنگین انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں پر جوابدہ ٹھہرایا جانا چاہئے: وزارتِ خارجہ

Last Updated on October 3, 2025 10:07 pm by INDIAN AWAAZ
اے ایم این / نئی دہلی
بھارت نے جمعہ کے روز پاکستان کے زیر قبضہ جموں و کشمیر (پی او کے) میں جاری بڑے پیمانے پر مظاہروں، جن میں اب تک درجنوں افراد کے مارے جانے کی خبریں ہیں، کو “پاکستان کے جابرانہ رویّے اور وہاں کے وسائل کی منظم لوٹ مار کا فطری نتیجہ” قرار دیا۔
وزارتِ خارجہ نے کہا کہ پاکستان کو اپنی سنگین انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کے لیے جوابدہ ٹھہرایا جانا چاہئے۔
نئی دہلی میں ہفتہ وار پریس کانفرنس کے دوران وزارتِ خارجہ (MEA) کے ترجمان رندھیر جیسوال نے کہا:
“ہم نے پاکستان کے قبضے والے جموں و کشمیر کے مختلف علاقوں میں مظاہروں کی خبریں دیکھی ہیں، جن میں پاکستانی افواج کی جانب سے معصوم شہریوں پر مظالم بھی شامل ہیں۔ پاکستان کو اپنی بھیانک انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں پر جواب دینا ہوگا۔”
بھارت کے موقف کو دہراتے ہوئے، ترجمان نے زور دیا کہ جموں و کشمیر اور لداخ ہمیشہ بھارت کا اٹوٹ انگ رہے ہیں۔ انہوں نے کہا:
“جموں و کشمیر اور لداخ بھارت کے ناقابلِ تقسیم حصے ہیں، رہیں گے اور ہمیشہ رہیں گے۔ یہ علاقے (پی او کے) ہمارے اٹوٹ حصے ہیں۔”
یہ بیان اُس وقت سامنے آیا ہے جب پی او کے میں پرتشدد جھڑپوں کے دوران پولیس اہلکاروں سمیت کئی افراد ہلاک اور درجنوں زخمی ہوگئے۔ یہ جھڑپیں جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی (JAAC) کی جانب سے اصلاحات اور بنیادی سہولیات کی فراہمی کے مطالبے پر دیے گئے ہڑتال کے دوران شروع ہوئیں۔
رابطے معطل، کاروبار و سرگرمیاں بند
علاقے میں مواصلات معطل ہونے کے باعث پی او کے میں کاروبار اور دیگر سرگرمیاں بند رہیں۔ دھیرکوٹ اور پی او کے کے دیگر حصوں میں بھی پرتشدد واقعات ہوئے۔ مقامی حکام کے مطابق ان جھڑپوں میں 172 پولیس اہلکار اور 50 عام شہری زخمی ہوئے ہیں۔
پاکستانی روزنامہ ایکسپریس ٹریبیون نے جمعرات کو بتایا کہ JAAC کے مرکزی رہنما شوکت نواز میر کی جانب سے دی گئی ہڑتال کی اپیل کے بعد مظفرآباد، میرپور، پونچھ، نیلم، بھمبھر اور پلندری کے علاقے مکمل طور پر بند ہوگئے۔
مظفرآباد میں، خیبر پختونخوا سے متصل علاقوں کو چھوڑ کر، بازار بند رہے، سڑکوں پر رکاوٹیں کھڑی کر دی گئیں اور انٹرنیٹ سروس بھی معطل رہی۔ ایک اخبار کی رپورٹ کے مطابق دھیرکوٹ میں JAAC کے مسلح افراد کے حملے میں تین پولیس اہلکار ہلاک اور نو زخمی ہوئے۔
عوامی ایکشن کمیٹی کے مطالبات
JAAC نے کئی مطالبات کیے ہیں، جن میں حکمران طبقے کے خصوصی مراعات ختم کرنا، پناہ گزینوں کے لیے مختص 12 اسمبلی نشستیں منسوخ کرنا اور کوٹہ سسٹم ختم کرنا شامل ہیں۔ اس کے علاوہ کمیٹی نے پورے علاقے میں مفت و مساوی تعلیم، مفت صحت کی سہولیات، عدالتی نظام میں اصلاحات اور ایک بین الاقوامی ہوائی اڈے کے قیام کا مطالبہ بھی کیا ہے۔
پی او کے میں عوامی ایکشن کمیٹی کے سرکردہ رہنما شوکت نواز میر نے پاکستان کی حکومت اور فوج پر مقامی عوام پر ظلم ڈھانے کا الزام لگایا اور انہیں “اپنی ہی عوام کو قتل کرنے والی ایک ظالم طاقت” قرار دیا۔