افغان وزیرِ خارجہ متقی کا دورۂ بھارت

اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل نے سفری پابندی میں رعایت دی
اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل نے افغانستان کے وزیرِ خارجہ امیر خان متقی کو بھارت کے دورے کے لیے سفری پابندی سے استثنا دے دیا ہے۔ وہ 9 اکتوبر سے 16 اکتوبر تک بھارت کا دورہ کریں گے۔
سلامتی کونسل کی ایک قرارداد کے تحت طالبان سے منسلک کئی افراد پر بین الاقوامی سفر کرنے کی پابندی عائد ہے۔ تاہم، قرارداد میں یہ گنجائش موجود ہے کہ سرکاری امور یا طبی وجوہات کی بنا پر استثنا دیا جا سکتا ہے۔
یہ رعایت ملنے کے بعد امیر خان متقی کا دورہ نئی دہلی 2021 میں طالبان کے افغانستان میں اقتدار سنبھالنے کے بعد کسی طالبان رہنما کا پہلا اعلیٰ سطحی بھارت کا دورہ ہوگا۔