اے اختر
بھارت کے آرمی چیف جنرل اُپندر دویویدی نے پاکستان کو وارننگ دی ہے کہ اگر اُس نے کوئی نیا شرارت آمیز قدم اٹھایا تو اُسے یہ فیصلہ کرنا ہوگا کہ وہ جغرافیہ میں باقی رہنا چاہتا ہے یا تاریخ کا حصہ بننا۔ جنرل دویویدی نے یہ بات آج راجستھان کے سرحدی گاؤں 22 ایم ڈی، سری گنگا نگر کے قریب ایک فوجی چوکی پر جوانوں سے خطاب کے دوران کہی۔
جنرل دویویدی نے کہا کہ آپریشن سندور کی سب سے بڑی کامیابی دہشت گرد گروہوں کے استعمال میں آنے والے نو ٹھکانوں کی تباہی تھی۔ اُنہوں نے مزید بتایا کہ وزیراعظم نریندر مودی نے ذاتی طور پر اس آپریشن کا نام “سندور” رکھا تھا، جو اس کی اہمیت کو ظاہر کرتا ہے۔ اس موقع پر آرمی چیف نے آپریشن سندور میں شاندار کارکردگی دکھانے والے تین افسران اور کئی جوانوں کو اعزاز سے نوازا۔
آرمی چیف نے واضح کیا کہ بھارت “سندور 2.0” کے لیے پوری طرح تیار ہے اور یہ کہ مستقبل میں کی جانے والی کارروائی پہلے آپریشن سے کہیں زیادہ سخت ہوگی۔ اُن کے مطابق، “اگر پاکستان جغرافیائی طور پر باقی رہنا چاہتا ہے تو اُسے ریاستی سرپرستی میں دہشت گردی ترک کرنا ہوگی۔ ہم وہ صبر نہیں دکھائیں گے جو آپریشن سندور 1.0 میں دکھایا گیا تھا۔”
انہوں نے 7 مئی کی کارروائی کو یاد کرتے ہوئے کہا کہ آپریشن سندور بھارت کی انسداد دہشت گردی مہم میں ایک فیصلہ کن لمحہ تھا۔ وزارت دفاع نے پہلے ہی بتایا تھا کہ بھارت نے پاکستان اور پاکستان کے زیر قبضہ جموں و کشمیر میں دہشت گردی کے ڈھانچے پر درست نشانہ لگاتے ہوئے حملے کیے، جن میں نور خان اور رحیم یار خان کے فضائی اڈوں پر بڑے پیمانے کی کارروائیاں شامل تھیں۔
جنرل دویویدی نے کہا کہ “آپریشن سندور ہماری زندگیوں کا حصہ ہے۔ یہ آپریشن وزیراعظم مودی نے خواتین کے نام وقف کیا تھا اور یہ ہمیشہ مسلح افواج کی یادوں میں زندہ رہے گا۔ جب بھی کوئی عورت سندور لگاتی ہے تو اُسے یہ یاد آتا ہے کہ سرحد پر وردی پوش جوان اُس کی حفاظت کر رہے ہیں۔”
دورۂ اگلے محاذ کے دوران، بشمول بیکانیر ملٹری اسٹیشن، آرمی چیف نے فوج کی آپریشنل تیاریوں کا جائزہ لیا۔ اُن کا کہنا تھا: “میری اس دورے کا مقصد یہ دیکھنا تھا کہ اگر آپریشن سندور 2.0 ہو تو ہماری تیاری کیسی ہے۔ مجھے پورا یقین ہے کہ اگر موقع ملا تو نتیجہ ہمارے حق میں ہوگا۔”
اس موقع پر انہوں نے آپریشن سندور میں بہادری دکھانے والے اہلکاروں کو بھی اعزاز دیا، جن میں بارڈر سیکیورٹی فورس کی 140 ویں بٹالین کے کمانڈنٹ پربھاکر سنگھ، راجپوتانہ رائفلز کے میجر ریتیش کمار، اور حوالدار موہت گیرہ شامل تھے۔ آرمی چیف نے کہا کہ “یہ جوان بھارتی مسلح افواج کی جرأت اور عزم کی نمائندگی کرتے ہیں۔”
پاکستان کو پی او کے میں سنگین انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں پر جوابدہ ٹھہرایا جانا چاہئے: وزارتِ خارجہ
اے ایم این / نئی دہلی
بھارت نے جمعہ کے روز پاکستان کے زیر قبضہ جموں و کشمیر (پی او کے) میں جاری بڑے پیمانے پر مظاہروں، جن میں اب تک درجنوں افراد کے مارے جانے کی خبریں ہیں، کو “پاکستان کے جابرانہ رویّے اور وہاں کے وسائل کی منظم لوٹ مار کا فطری نتیجہ” قرار دیا۔
وزارتِ خارجہ نے کہا کہ پاکستان کو اپنی سنگین انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کے لیے جوابدہ ٹھہرایا جانا چاہئے۔
نئی دہلی میں ہفتہ وار پریس کانفرنس کے دوران وزارتِ خارجہ (MEA) کے ترجمان رندھیر جیسوال نے کہا:
“ہم نے پاکستان کے قبضے والے جموں و کشمیر کے مختلف علاقوں میں مظاہروں کی خبریں دیکھی ہیں، جن میں پاکستانی افواج کی جانب سے معصوم شہریوں پر مظالم بھی شامل ہیں۔ پاکستان کو اپنی بھیانک انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں پر جواب دینا ہوگا۔”
بھارت کے موقف کو دہراتے ہوئے، ترجمان نے زور دیا کہ جموں و کشمیر اور لداخ ہمیشہ بھارت کا اٹوٹ انگ رہے ہیں۔ انہوں نے کہا:
“جموں و کشمیر اور لداخ بھارت کے ناقابلِ تقسیم حصے ہیں، رہیں گے اور ہمیشہ رہیں گے۔ یہ علاقے (پی او کے) ہمارے اٹوٹ حصے ہیں۔”
یہ بیان اُس وقت سامنے آیا ہے جب پی او کے میں پرتشدد جھڑپوں کے دوران پولیس اہلکاروں سمیت کئی افراد ہلاک اور درجنوں زخمی ہوگئے۔ یہ جھڑپیں جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی (JAAC) کی جانب سے اصلاحات اور بنیادی سہولیات کی فراہمی کے مطالبے پر دیے گئے ہڑتال کے دوران شروع ہوئیں۔
رابطے معطل، کاروبار و سرگرمیاں بند
علاقے میں مواصلات معطل ہونے کے باعث پی او کے میں کاروبار اور دیگر سرگرمیاں بند رہیں۔ دھیرکوٹ اور پی او کے کے دیگر حصوں میں بھی پرتشدد واقعات ہوئے۔ مقامی حکام کے مطابق ان جھڑپوں میں 172 پولیس اہلکار اور 50 عام شہری زخمی ہوئے ہیں۔
پاکستانی روزنامہ ایکسپریس ٹریبیون نے جمعرات کو بتایا کہ JAAC کے مرکزی رہنما شوکت نواز میر کی جانب سے دی گئی ہڑتال کی اپیل کے بعد مظفرآباد، میرپور، پونچھ، نیلم، بھمبھر اور پلندری کے علاقے مکمل طور پر بند ہوگئے۔
مظفرآباد میں، خیبر پختونخوا سے متصل علاقوں کو چھوڑ کر، بازار بند رہے، سڑکوں پر رکاوٹیں کھڑی کر دی گئیں اور انٹرنیٹ سروس بھی معطل رہی۔ ایک اخبار کی رپورٹ کے مطابق دھیرکوٹ میں JAAC کے مسلح افراد کے حملے میں تین پولیس اہلکار ہلاک اور نو زخمی ہوئے۔
عوامی ایکشن کمیٹی کے مطالبات
نے کئی مطالبات کیے ہیں، جن میں حکمران طبقے کے خصوصی مراعات ختم کرنا، پناہ گزینوں کے لیے مختص اسمبلی نشستیں منسوخ کرنا اور کوٹہ سسٹم ختم کرنا شامل ہیں۔ اس کے علاوہ کمیٹی نے پورے علاقے میں مفت و مساوی تعلیم، مفت صحت کی سہولیات، عدالتی نظام میں اصلاحات اور ایک بین الاقوامی ہوائی اڈے کے قیام کا مطالبہ بھی کیا ہے۔
پی او کے میں عوامی ایکشن کمیٹی کے سرکردہ رہنما شوکت نواز میر نے پاکستان کی حکومت اور فوج پر مقامی عوام پر ظلم ڈھانے کا الزام لگایا اور انہیں “اپنی ہی عوام کو قتل کرنے والی ایک ظالم طاقت” قرار دیا۔