अमृतसर में मंदिर पर बम फेंकने में वांटेड आतंकवादी गिरफ्तार 

इंद्र वशिष्ठ / नई दिल्ली

एनआईए ने अमृतसर में मंदिर पर बम से हमले के मामले में वांटेड आतंकवादी को गिरफ्तार किया है। एनआईए के अनुसार पंजाब के गुरदासपुर जिले के बटाला के कादियां, भैणी बांगड गांव निवासी शरणजीत कुमार उर्फ ​​सनी को शुक्रवार को बिहार के गया से गिरफ्तार किया गया।

आरोपी 14-15 मार्च की दरमियानी रात खंडवाला इलाके में ठाकुर द्वारा मंदिर पर आतंकवादी हमले की साजिश और उसे अंजाम देने में सक्रिय रूप से शामिल पाया गया। बाइक सवार हमलावरों गुरसिदक सिंह और विशाल गिल ने मंदिर पर हथगोला फेंका था। उन्होंने अपने विदेशी आकाओं के निर्देशों पर आतंकी हमला किया था।

एनआईए की जांच में यूरोप, अमेरिका और कनाडा में मौजूद आतंकियों के आकाओं द्वारा रची गई साजिश का खुलासा हुआ। आकाओं ने भारत में अपने सक्रिय साथियों को आतंकी उपकरण, धन, रसद सहायता और टारगेट के डिटेल दिए थे।

एनआईए की जांच में पता चला कि गुरसिदक और विशाल हथगोलों के साथ-साथ हथियारों और गोला-बारूद की कई खेपों की खरीद और आपूर्ति में शामिल थे। शरणजीत को 1 मार्च 2025 को बटाला, गुरदासपुर में एक अन्य गिरफ्तार आरोपी से चार हथगोले की एक खेप मिली थी। उसने हमले से ठीक दो दिन पहले गुरसिदक और विशाल को एक-एक हथगोला सौंपा था।

एक महीने पहले एनआईए द्वारा इलाके की तलाशी लेने के बाद शरणजीत बटाला से फरार हो गया था। मानवीय और तकनीकी खुफिया जानकारी के आधार पर व्यापक जाँच के बाद अंततः उसे गया, बिहार में पाया गया।