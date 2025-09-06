The Indian Awaaz

The Real Voice of India

HINDI SECTION

अमृतसर में मंदिर पर बम फेंकने में वांटेड आतंकवादी गिरफ्तार 

Sep 5, 2025

इंद्र वशिष्ठ / नई दिल्ली

एनआईए ने अमृतसर में मंदिर पर बम से हमले के मामले में वांटेड आतंकवादी को गिरफ्तार किया है। एनआईए के अनुसार पंजाब के गुरदासपुर जिले के बटाला के कादियां, भैणी बांगड गांव निवासी शरणजीत कुमार उर्फ ​​सनी को शुक्रवार को बिहार के गया से गिरफ्तार किया गया।

आरोपी 14-15 मार्च की दरमियानी रात खंडवाला इलाके में ठाकुर द्वारा मंदिर पर आतंकवादी हमले की साजिश और उसे अंजाम देने में सक्रिय रूप से शामिल पाया गया। बाइक सवार हमलावरों गुरसिदक सिंह और विशाल गिल ने मंदिर पर हथगोला फेंका था। उन्होंने अपने विदेशी आकाओं के निर्देशों पर आतंकी हमला किया था।

एनआईए की जांच में यूरोप, अमेरिका और कनाडा में मौजूद आतंकियों के आकाओं द्वारा रची गई साजिश का खुलासा हुआ।  आकाओं ने भारत में अपने सक्रिय साथियों को आतंकी उपकरण, धन, रसद सहायता और टारगेट के डिटेल दिए थे।

एनआईए की जांच में पता चला कि गुरसिदक और विशाल हथगोलों के साथ-साथ हथियारों और गोला-बारूद की कई खेपों की खरीद और आपूर्ति में शामिल थे। शरणजीत को 1 मार्च 2025 को बटाला, गुरदासपुर में एक अन्य गिरफ्तार आरोपी से चार हथगोले की एक खेप मिली थी। उसने हमले से ठीक दो दिन पहले गुरसिदक और विशाल को एक-एक हथगोला सौंपा था।

एक महीने पहले एनआईए द्वारा इलाके की तलाशी लेने के बाद शरणजीत बटाला से फरार हो गया था। मानवीय और तकनीकी खुफिया जानकारी के आधार पर व्यापक जाँच के बाद अंततः उसे गया, बिहार में पाया गया।

Related Post

HINDI SECTION

दैनिक ज़रूरतों पर जीएसटी घटा, 22 सितम्बर से लागू होगी नई दरें

Sep 6, 2025
HINDI SECTION

Share Bazar Sep-5: Sensex टूटा, निफ्टी बढ़ा; सेक्टरवार रुझानों में ऑटो सबसे आगे

Sep 5, 2025
HINDI SECTION

Share Bazar Sep. 4: GST उत्साह के बावजूद बाज़ार ठंडे पड़े ऑटो–FMCG में रफ्तार, IT–एनर्जी खिंचे; रुपया कमजोर

Sep 4, 2025

You missed

BUSINESS AWAAZ

Union Minister Sonowal Inaugurates Green Hydrogen Project at Tuticorin Port, Tamil Nadu

6 September 2025 12:40 AM INDIAN AWAAZ No Comments
HINDI SECTION

दैनिक ज़रूरतों पर जीएसटी घटा, 22 सितम्बर से लागू होगी नई दरें

6 September 2025 12:35 AM INDIAN AWAAZ No Comments
HEALTH PROMOTIONAL CONTENTS

S.L. Raheja Hospital Performs India’s First Aortic Valve Replacement with Next-Gen Valve

6 September 2025 12:22 AM INDIAN AWAAZ No Comments
BUSINESS AWAAZ

JK Cement Begins Work on ₹3,000 Crore Greenfield Plant in Jaisalmer

6 September 2025 12:18 AM INDIAN AWAAZ No Comments