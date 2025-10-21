जापान को मिली पहली महिला प्रधानमंत्री: ताकाइची साने ने रचा इतिहास

Last Updated on October 21, 2025 1:41 pm by INDIAN AWAAZ

टोक्यो, 21 अक्टूबर।

जापान की संसद (ڈائٹ) ने ताकाइची साने को देश की नई प्रधानमंत्री के रूप में चुना है। यह पहली बार है जब किसी महिला को जापान का सर्वोच्च कार्यकारी पद प्राप्त हुआ है। ताकाइची सत्तारूढ़ लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी (एलडीपी) की नेता हैं और अब वे जापान इनोवेशन पार्टी (जेपी) के साथ गठबंधन सरकार का गठन करेंगी। सम्राट द्वारा औपचारिक रूप से नियुक्त किए जाने के बाद, वे मंगलवार शाम पदभार ग्रहण करेंगी और इसके तुरंत बाद अपने पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करेंगी।

ताकाइची को उच्च सदन में 125 वोट मिले, जो साधारण बहुमत से एक अधिक थे। इससे पहले वे निचले सदन में 237 वोट हासिल कर चुकी थीं, जो आवश्यक बहुमत 233 से अधिक है।

एकजुटता का संदेश देने वाला मंत्रिमंडल

ताकाइची ने अपने मंत्रिमंडल में अपने प्रमुख प्रतिद्वंद्वियों को शामिल कर राजनीतिक एकजुटता का संकेत दिया है। कोइजुमी शिंजिरो को रक्षा मंत्री, हायाशी योशिमासा को आंतरिक मामलों और संचार मंत्री, मोतेगी तोशिमित्सु को विदेश मंत्री और कतायामा सात्सुकी को वित्त मंत्री बनाया गया है।

ताकाइची ने पूर्व सचिवालय प्रमुख किहारा मीनोरू को मुख्य कैबिनेट सचिव नियुक्त करने का निर्णय लिया है।

एलडीपी और जेआईपी का गठबंधन

सोमवार को लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी (एलडीपी) और जापान इनोवेशन पार्टी (जेपी) के बीच गठबंधन पर सहमति बनी। दोनों दलों ने आर्थिक सुधार, राष्ट्रीय सुरक्षा, ऊर्जा नीति और विदेश नीति पर मिलकर काम करने का वादा किया है।

साने ताकाइची ने वादा किया है कि उनके मंत्रिमंडल में महिलाओं की संख्या “नॉर्डिक देशों” के मानकों के करीब होगी, जबकि पूर्व प्रधानमंत्री शिगेरु इशिबा के मंत्रिमंडल में केवल दो महिलाएँ थीं।

स्थानीय मीडिया के अनुसार, संभावित महिला मंत्रियों में दक्षिणपंथी राजनीतिज्ञ सत्सुकी कटयामा (वित्त मंत्री) और अमेरिका में जन्मी किमी ओनोडा (आर्थिक सुरक्षा मंत्री) शामिल हो सकती हैं। विश्व आर्थिक मंच की 2025 की रिपोर्ट में जापान 148 देशों में 118वें स्थान पर है, जबकि निचले सदन में केवल 15% सदस्य महिलाएँ हैं।

64 वर्षीय साने ताकाइची महिलाओं के स्वास्थ्य संबंधी मुद्दों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए उत्सुक हैं और उन्होंने रजोनिवृत्ति के अपने अनुभव पर खुलकर चर्चा की है, लेकिन वह विवाहित जोड़ों को एक ही उपनाम का उपयोग करने के लिए बाध्य करने वाले पुराने कानून में संशोधन का विरोध करती हैं, और वह शाही परिवार में पुरुष उत्तराधिकार का समर्थन करती हैं।

ताकाइची को कई आर्थिक और राजनीतिक चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है, जिनमें अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्प के साथ व्यापार समझौते को लेकर अनसुलझे मुद्दे, रूसी ऊर्जा आयात पर दबाव और बढ़ता रक्षा खर्च शामिल हैं।

ताकाइची को जापान की बढ़ती उम्र की आबादी, सुस्त अर्थव्यवस्था और एलडीपी की विश्वसनीयता बहाल करने की चुनौती का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि नई सरकार को कानून पारित करने के लिए अन्य दलों के समर्थन की आवश्यकता होगी, क्योंकि वह संसद के दोनों सदनों में अल्पमत में है।

उन्होंने अतीत में अपने राजनीतिक गुरु, पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे की “आबेनॉमिक्स” नीतियों की याद दिलाते हुए, सख्त राजकोषीय नीति और बढ़े हुए सरकारी खर्च की वकालत की है। हालाँकि बाद में उन्होंने खुद को इन नीतियों से दूर कर लिया, लेकिन उनकी सफलता ने जापानी शेयर बाजार में उल्लेखनीय वृद्धि देखी है।

चीन के प्रति उनके सख्त रुख के कारण उन्हें “चीनी कट्टरपंथ” कहा जाता रहा है, लेकिन प्रधानमंत्री बनने के बाद से उन्होंने अपने तेवर नरम कर लिए हैं, और पिछले हफ्ते उन्होंने यासुकुनी तीर्थस्थल, एक युद्ध स्मारक, जहाँ वह नियमित रूप से जाती हैं, में एक समारोह से भी दूरी बनाए रखी।

चुनावी हार की एक श्रृंखला के बाद एलडीपी की खोई हुई विश्वसनीयता को बहाल करने का दबाव उन पर होगा, जबकि छोटी पार्टियाँ, जैसे कि लोकलुभावन सेंसिटो पार्टी, जो आव्रजन को एक मूक हमले के रूप में देखती है, लोकप्रियता हासिल कर रही हैं।

ताकाइची सरकार की प्राथमिकताओं में आर्थिक सुधार, राष्ट्रीय सुरक्षा, ऊर्जा आत्मनिर्भरता और अंतरराष्ट्रीय सहयोग को मजबूत करना शामिल है। AMN