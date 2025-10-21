भारत ने काबुल में भारतीय तकनीकी मिशन को दूतावास के रूप में बहाल किया

Last Updated on October 21, 2025 10:38 pm by INDIAN AWAAZ

AMN

भारत ने अफ़ग़ानिस्तान के काबुल स्थित भारतीय तकनीकी मिशन का दर्जा तत्काल प्रभाव से अफ़ग़ानिस्तान स्थित भारतीय दूतावास के समान बहाल कर दिया है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि यह निर्णय आपसी हित के सभी क्षेत्रों में अफ़ग़ान पक्ष के साथ अपने द्विपक्षीय संबंधों को मज़बूत करने के भारत के संकल्प को दर्शाता है।

विदेश मंत्री डॉ. एस. जयशंकर ने इस महीने अफ़ग़ानिस्तान के विदेश मंत्री मौलवी अमीर खान मुत्ताकी की भारत यात्रा के दौरान काबुल स्थित भारतीय तकनीकी मिशन को भारतीय दूतावास के स्तर पर उन्नत करने की घोषणा की थी। वे इस महीने की 9 से 16 तारीख तक भारत की यात्रा पर थे।

मंत्रालय ने कहा है कि काबुल स्थित भारतीय दूतावास, अफ़ग़ान समाज की प्राथमिकताओं और आकांक्षाओं को ध्यान में रखते हुए अफ़ग़ानिस्तान के व्यापक विकास, मानवीय सहायता और क्षमता निर्माण पहलों में भारत के योगदान को और बढ़ाएगा।

