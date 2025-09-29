بھارت ایک خودمختار، آزاد اورقابل عمل ریاست فلسطین کا حامی

Last Updated on September 29, 2025 4:13 pm by INDIAN AWAAZ
AMN / NEW DELHI
بھارت کی پالیسی فلسطین کے حوالے سے دیرینہ ہے اور اسے تمام سیاسی جماعتوں کی حمایت حاصل ہے۔ بھارت ہمیشہ ایک تو مذاکراتی دوسرا ریاستی حل کی حمایت کرتا رہا ہے، جس کا مقصد ایک خودمختار، آزاد اور قابل عمل ریاست فلسطین کا قیام ہے، جو محفوظ اور تسلیم شدہ سرحدوں کے اندر موجود ہو اور اسرائیل کے ساتھ امن وسلامتی کے ساتھ زندگی گزارے۔بھارت 1974 میں فلسطینی عوام کے واحد اور جائز نمائندے کے طور پر پی ایل او کو تسلیم کرنے والے پہلے غیر عرب ممالک میں شامل تھا، اور 1988 میں فلسطین کی ریاست کو تسلیم کرنے والے اولین ممالک میں سے ایک بنا۔ہم دو ریاستی حل پر اعلیٰ سطحی کانفرنس کا حصہ بھی تھے، اور حال ہی میں 12 ستمبر 2025 کو بھارت نے نیو یارک ڈیکلریشن کے حق میں ووٹ دیا، جو سعودی عرب اور فرانس کے شریک صدارت میں فلسطین کے مسئلے کے پرامن حل اور دو ریاستی حل کے نفاذ کے لیے اعلیٰ سطحی کانفرنس کا نتیجہ دستاویز ہے۔
فلسطین کے لیے بھارت کی یکسو اور مستقل امن کی اپیل، بعد از 7 اکتوبر 2023: دہشت گردی کی مذمت اور انسانی ہمدردی کی حمایتموجودہ تنازعہ میں ، ہندوستان نے 7 اکتوبر 2023 کو اسرائیل پر حماس کے دہشت گردانہ حملوں اور اسرائیل-حماس کے جاری تنازعہ میں شہری جانوں کے ضیاع کی شدید مذمت کی ہے ۔ بھارت کو سلامتی کی صورتحال پر تشویش ہے اور اس نے جنگ بندی ، تمام یرغمالیوں کی رہائی اور مذاکرات اور سفارت کاری کے ذریعے تنازعہ کے پرامن حل کا مطالبہ کیا ہے ۔ اس کے ساتھ ہی ہندوستان نے فلسطین کے عوام کو انسانی امداد کی محفوظ ، بروقت اور مستقل فراہمی کی ضرورت پر زور دیا ہے ۔ ہندوستان نے اس بات کا بھی اعادہ کیا ہے کہ اسرائیل اور فلسطین کو قریب لانا براہ راست امن مذاکرات کی جلد بحالی کے لیے حالات پیدا کرنے میں معاون ہے ۔کیا بھارت کے اقوام متحدہ میں ووٹنگ کے رجحانات میں تبدیلی آئی ہے؟بالکل نہیں۔ بھارت کا فلسطین کے حوالے سے دیرینہ موقف واضح اور مستقل رہا ہے۔ یہ اس کی اقوام متحدہ میں ووٹنگ کے رجحانات میں بھی عیاں ہے۔ درحقیقت، پچھلے 10 برسوں میں بھارت نے اقوام متحدہ میں اسرائیل-فلسطین کے امور پرپیش کئے گئے 175 قراردادوں میں سے کسی کے خلاف ووٹ نہیں کیا۔مدت قراردادوں کی تعدادہاںبغیر ووٹ کے اپنایاووٹ سے گریزنہیںمئی 2014 کے بعد سے1751641100مئی 2019 کے بعد سے 7اکتوبر 2025 کے بعد فلسطینی عوام کے لیے بھارت کا عزم: دوطرفہ اور اقوام متحدہ کے ذریعے ترقیاتی امداد جاری رکھناہندوستان فلسطین کے عوام کو دو طرفہ اور مشرق قریب میں فلسطینی پناہ گزینوں کے لیے اقوام متحدہ کی ریلیف اینڈ ورکس ایجنسی (یو این آر ڈبلیو اے) کے ذریعے انسانی امداد فراہم کرتا ہے ۔ سالانہ ، ہم یو این آر ڈبلیو اے میں 5 ملین ڈالر کا تعاون کرتے ہیں ۔ہندوستان کی جانب سے 2014 سے فلسطین کو دی جانے والی ترقیاتی امداد (تقریباً 80 ملین ڈالر) پچھلے 65 سالوں (تقریبا 42ً ملین ڈالر) کے مقابلے میں تقریبا ًدگنی ہے اور 40 ملین ڈالر کے منصوبے زیر غور ہیں ۔
فلسطینی نقطہ نظر کیا ہے ؟
فلسطینی عوام کے لیے ہندوستان کی حمایت کے بارے میں فلسطینی سفیر کا یہی کہنا تھا:”موجودہ وزیر اعظم جناب نریندر مودی کی قیادت میں بھارت فلسطینی عوام کے لیے بہترین کام کر رہا ہے۔ بھارت اس وقت متعدد منصوبے بنا رہا ہے، جن میں سے ایک لاکھوں ڈالر کا منصوبہ ایک ہسپتال ہے۔ وزیر اعظم کی قیادت میں بھارت یو این آر ڈبلیو اے کی بھی حمایت کر رہا ہے، جو اقوام متحدہ کی وہ ایجنسی ہے جو فلسطینی مہاجرین کے امور دیکھتی ہے۔ہم مکمل طور پر مطمئن ہیں، اور اگر ہمیں کوئی بات بھارتی حکومت کے ساتھ زیرِ بحث لانی ہو، تو میں یقین دلا سکتا ہوں کہ بھارتی وزارتِ خارجہ 24 گھنٹے ہمارے لیے کھلی ہے، جیسا کہ فلسطینی عوام کے طور پر ہمیں دستیابی حاصل ہے۔ ہم بھارتی حکومت کے ساتھ تمام متعلقہ امور شفافیت کے ساتھ زیرِ بحث لاتے ہیں۔میں یہ نہیں کہوں گا کہ کوئی انحراف ہے… ہم میکرو سطح پر ہندوستان اور فلسطین کے تعلقات کی پیمائش کرتے تھے… یو این جی اے میں ، یو این ایچ آر سی میں ، فلسطین میں نافذ کردہ منصوبوں میں ۔ لیکن ، ہم کسی دوسرے ملک کے ساتھ ہندوستان کے دو طرفہ تعلقات میں مداخلت نہیں کر سکتے ۔
وزیر اعظم کے اقدامات: امن کے لیے دوطرفہ دوستیاں بروئے کار لاناوزیر اعظم کا اسرائیل اور فلسطین دونوں کے رہنماؤں کے ساتھ بہترین تعلقات ہیں۔ درحقیقت، جب وزیر اعظم مودی نے فروری 2018 میں فلسطین کا دورہ کیا، تو وہ پہلے بھارتی وزیر اعظم بنے جنہوں نے فلسطین کا سرکاری دورہ کیا۔ مزید برآں، انہیں فلسطین کے صدر محمود عباس کی جانب سے ‘گرینڈ کالر آف دی اسٹیٹ آف فلسطین’ سے نوازا گیا، جو بھارت اور فلسطین کے تعلقات کو فروغ دینے میں ان کے اہم کردار کو تسلیم کرتا ہے۔اسرائیلی وزیرِ مالیات کا دورہ: چھ سالہ مذاکرات کا اختتاموزیرِ مالیات کا یہ دورہ ان کی اسرائیلی وزارتِ مالیات کے سربراہ کے طور پر ہوا، تاکہ ایک دوطرفہ سرمایہ کاری معاہدے پر دستخط کیے جا سکیں۔ یہ معاہدہ چھ سال سے زیادہ عرصے سے مذاکرات کے مراحل میں تھا اور اس کا مسودہ گزشتہ ماہ حتمی شکل اختیار کر گیا تھا۔ انہوں نے بھارت کا یہ دورہ بھارت-اسرائیل دوطرفہ اقتصادی اور مالی تعلقات کو فروغ دینے کے لیے کیا۔