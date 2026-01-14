بھارت نے اپنے شہریوں کو فوری طور پر ایران چھوڑنے کا مشورہ دیا

Last Updated on January 14, 2026 11:38 pm by INDIAN AWAAZ
اطلاعات کے مطابق ایران میں تقریباً دس ہزار بھارتی شہری مقیم ہیں، جن میں بڑی تعداد طلبہ کی ہے۔ اس کے علاوہ ہر سال بھارت کے مختلف حصوں سے ہزاروں شیعہ زائرین بھی ایران کا رخ کرتے ہیں۔
اسٹاف رپورٹر
ایران میں تیزی سے بدلتی اور مزید بگڑتی ہوئی سکیورٹی صورتحال کے پیش نظر بھارت نے اپنے تمام شہریوں کو فوری طور پر ایران چھوڑنے کا سخت مشورہ دیا ہے۔ اس کے ساتھ ہی حکومتِ ہند نے بھارتی شہریوں کو آئندہ اطلاع تک ایران کا سفر نہ کرنے کی بھی ہدایت دی ہے۔
وزارتِ خارجہ (MEA) نے ایک تازہ ایڈوائزری جاری کرتے ہوئے کہا ہے کہ ایران میں جاری حالات کے مدنظر بھارتی شہریوں کو ایک بار پھر سختی سے مشورہ دیا جاتا ہے کہ وہ اسلامی جمہوریہ ایران کا سفر نہ کریں۔ وزارت نے واضح کیا کہ جب تک صورتحال معمول پر نہیں آتی، یہ ہدایت برقرار رہے گی۔
تہران میں بھارتی سفارت خانے نے بھی ایک علیحدہ ایڈوائزری میں کہا ہے کہ ایران میں موجود تمام بھارتی شہری—خواہ وہ طلبہ ہوں، زائرین، تاجر یا سیاح—دستیاب ذرائع آمد و رفت، بشمول کمرشل پروازوں کے ذریعے، جلد از جلد ایران چھوڑ دیں۔
قابلِ ذکر ہے کہ اس سے قبل 5 جنوری کو جاری کی گئی ایڈوائزری میں وزارتِ خارجہ نے بھارتی شہریوں کو غیر ضروری سفر سے گریز کرنے کا مشورہ دیا تھا۔ اس ایڈوائزری میں ایران میں مقیم بھارتی شہریوں اور ہندوستانی نژاد افراد (PIOs) کو احتجاجی علاقوں سے دور رہنے اور پوری احتیاط برتنے کی ہدایت دی گئی تھی۔ وزارت نے یہ بھی کہا تھا کہ ایران میں رہائشی ویزا پر مقیم بھارتی شہری، اگر اب تک رجسٹریشن نہیں کروا سکے ہیں، تو فوری طور پر بھارتی سفارت خانے میں اپنا اندراج کرائیں۔
تہران میں بھارتی سفارت خانے کے ہنگامی رابطہ نمبرز درج ذیل ہیں:
+989128109115
+989128109109
+989128109102
+989932179359
اس کے علاوہ سفارت خانے سے ای میل کے ذریعے بھی رابطہ کیا جا سکتا ہے:
[email protected]
حکام کے مطابق بھارتی حکومت ایران میں مقیم اپنے شہریوں کی سلامتی پر مسلسل نظر رکھے ہوئے ہے اور صورتحال کے مطابق مزید اقدامات کیے جا سکتے ہیں۔