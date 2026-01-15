جنوری 14 کی خاص خاص خبریں

Last Updated on January 15, 2026 12:03 am by INDIAN AWAAZ
بھارت نے اپنے شہریوں کو فوری طور پر ایران چھوڑنے کا مشورہ دیا
اسٹاف رپورٹر
ایران میں تیزی سے بدلتی اور مزید بگڑتی ہوئی سکیورٹی صورتحال کے پیش نظر بھارت نے اپنے تمام شہریوں کو فوری طور پر ایران چھوڑنے کا سخت مشورہ دیا ہے۔ اس کے ساتھ ہی حکومتِ ہند نے بھارتی شہریوں کو آئندہ اطلاع تک ایران کا سفر نہ کرنے کی بھی ہدایت دی ہے۔
وزارتِ خارجہ (MEA) نے ایک تازہ ایڈوائزری جاری کرتے ہوئے کہا ہے کہ ایران میں جاری حالات کے مدنظر بھارتی شہریوں کو ایک بار پھر سختی سے مشورہ دیا جاتا ہے کہ وہ اسلامی جمہوریہ ایران کا سفر نہ کریں۔ وزارت نے واضح کیا کہ جب تک صورتحال معمول پر نہیں آتی، یہ ہدایت برقرار رہے گی۔
تہران میں بھارتی سفارت خانے نے بھی ایک علیحدہ ایڈوائزری میں کہا ہے کہ ایران میں موجود تمام بھارتی شہری—خواہ وہ طلبہ ہوں، زائرین، تاجر یا سیاح—دستیاب ذرائع آمد و رفت، بشمول کمرشل پروازوں کے ذریعے، جلد از جلد ایران چھوڑ دیں۔
قابلِ ذکر ہے کہ اس سے قبل 5 جنوری کو جاری کی گئی ایڈوائزری میں وزارتِ خارجہ نے بھارتی شہریوں کو غیر ضروری سفر سے گریز کرنے کا مشورہ دیا تھا۔ اس ایڈوائزری میں ایران میں مقیم بھارتی شہریوں اور ہندوستانی نژاد افراد (PIOs) کو احتجاجی علاقوں سے دور رہنے اور پوری احتیاط برتنے کی ہدایت دی گئی تھی۔ وزارت نے یہ بھی کہا تھا کہ ایران میں رہائشی ویزا پر مقیم بھارتی شہری، اگر اب تک رجسٹریشن نہیں کروا سکے ہیں، تو فوری طور پر بھارتی سفارت خانے میں اپنا اندراج کرائیں۔
تہران میں بھارتی سفارت خانے کے ہنگامی رابطہ نمبرز درج ذیل ہیں:
+989128109115
+989128109109
+989128109102
+989932179359
بھارت نے شہریوں کو ایران کا سفر نہ کرنے اور فوری انخلا کا مشورہ دیا
بھارت نے سکیورٹی خدشات کے پیش نظر اپنے شہریوں کو ایران کا سفر نہ کرنے کا مشورہ دیا ہے۔
تہران میں بھارتی سفارت خانے نے وہاں موجود بھارتی شہریوں کو دستیاب ذرائع، بشمول تجارتی پروازوں کے ذریعے ایران چھوڑنے کی ہدایت دی ہے۔
ایران نے امریکی فوج کی مدد کرنے والے ممالک کو وارننگ دی
ایران نے پڑوسی ممالک کو خبردار کیا ہے کہ اگر انہوں نے امریکی فوج کی مدد کی تو انہیں جوابی کارروائی کا سامنا کرنا پڑے گا۔
خبروں کے مطابق ایران اور امریکہ کے درمیان براہِ راست بات چیت بھی معطل ہو گئی ہے۔
