अस्थमा का निदान कैसे किया जाता है?

Oct 2, 2025

भारत में अस्थमा: एक अनदेखा संकट

डॉ. रजतसुभ्र मुखोपाध्याय निदेशक, चाइल्ड हेल्थ केयर, आरामबाग, कोलकाता,

भारत में अस्थमा के मामलों में लगातार वृद्धि हो रही है, जिससे श्वसन चिकित्सा के क्षेत्र में नए अवसर तो खुल रहे हैं, लेकिन इसके प्रबंधन की स्थिति अभी भी चिंताजनक है। जागरूकता की कमी, इनहेलर थेरेपी को लेकर भ्रांतियाँ, और एंटीबायोटिक्स के दुरुपयोग के कारण अस्थमा का इलाज प्रभावी ढंग से नहीं हो पा रहा है।

🔬 अस्थमा क्या है?

अस्थमा एक दीर्घकालिक श्वसन रोग है, जिसमें वायुमार्गों में सूजन और संकुचन होता है। इसके मुख्य लक्षण हैं:

  • घरघराहट (wheezing)
  • सांस लेने में कठिनाई
  • खांसी
  • सीने में जकड़न

यह रोग आमतौर पर एलर्जन और प्रदूषकों के संपर्क में आने से उत्पन्न होता है, जिससे ब्रोंकोकंस्ट्रिक्शन (वायुमार्गों का संकुचन) और अतिरिक्त बलगम का उत्पादन होता है। यह बलगम और संकुचित वायुमार्ग मिलकर वायु प्रवाह को बाधित करते हैं, जिससे सांस लेना मुश्किल हो जाता है।

अस्थमा की रोग प्रक्रिया को तीन मुख्य घटकों में समझा जा सकता है:

  • A – वायुमार्गों की अतिसंवेदनशीलता (Airway Hyperresponsiveness)
  • B – ब्रोंकोकंस्ट्रिक्शन (Bronchoconstriction)
  • C – दीर्घकालिक सूजन (Chronic Inflammation)

बच्चों में अस्थमा के संकेत

बच्चों में अस्थमा के लक्षण अक्सर शारीरिक गतिविधि के बाद दिखाई देते हैं:

  • दौड़ने या खेलने के बाद सीने में जकड़न
  • सुबह जल्दी खांसी
  • बार-बार सांस फूलना या घरघराहट

इन लक्षणों को उत्पन्न करने वाले सामान्य कारक हैं:

  • परागकण (pollen)
  • धूल के कण
  • जानवरों के बाल
  • खाद्य पदार्थों में मिलाए गए रसायन
  • वायरल संक्रमण
  • मौसम में अचानक बदलाव
  • वायु प्रदूषण

अस्थमा का निदान कैसे किया जाता है?

अस्थमा की पहचान के लिए निम्नलिखित चरणों का पालन किया जाता है:

  • रोगी का विस्तृत इतिहास
  • शारीरिक परीक्षण
  • फेफड़ों की कार्यक्षमता की जांच
  • अस्थमा की दवा का परीक्षण प्रयोग

इतिहास लेते समय पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न:

  • क्या शारीरिक गतिविधि के बाद सांस लेने में कठिनाई होती है?
  • क्या एलर्जन या प्रदूषण के संपर्क में आने के बाद खांसी या सीने में जकड़न होती है?
  • क्या रात में खांसी अधिक होती है?
  • क्या परिवार में किसी को अस्थमा, एलर्जी या बार-बार सर्दी होती है?

ब्रीथोमीटर एक उपयोगी उपकरण है जो फेफड़ों की कार्यक्षमता को मापता है। ब्रोंकोडायलेटर रिवर्सिबिलिटी टेस्ट में, दवा देने के बाद यदि वायु प्रवाह में 20% या उससे अधिक की वृद्धि होती है, तो यह दर्शाता है कि वायुमार्गों में रुकावट उलटने योग्य है।

अन्य संभावित कारणों में शामिल हैं:

  • एलर्जिक ब्रोंकाइटिस
  • एटॉपी (Atopy)
  • ब्रोंकोस्पाज़्म
  • ईओसिनोफिलिया
  • निमोनिया
  • कार्डियक अस्थमा

इलाज के विकल्प: इनहेलर थेरेपी क्यों है बेहतर

अस्थमा के इलाज में निम्नलिखित दवाएं उपयोग की जाती हैं:

  • एंटी-इंफ्लेमेटरी ड्रग्स (सूजन कम करने वाली दवाएं)
  • ब्रोंकोडायलेटर (वायुमार्गों को खोलने वाली दवाएं)
  • एंटीकोलीनर्जिक्स

ये दवाएं विभिन्न रूपों में उपलब्ध हैं:

  • मौखिक (गोलियां, सिरप)
  • इंजेक्शन (IV)
  • इनहेल्ड (मीटर डोज़ इनहेलर, ड्राई पाउडर इनहेलर, नेब्युलाइज़र)

गंभीर मामलों में पैरेंटरल थेरेपी का उपयोग किया जाता है, जो उच्च मात्रा में दवा को तेजी से शरीर में पहुंचाती है। लेकिन इसका प्रभाव अप्रत्यक्ष होता है, जिससे शरीर पर अधिक दुष्प्रभाव पड़ते हैं।

इसके विपरीत, इनहेलर थेरेपी को प्राथमिकता दी जाती है क्योंकि:

  • इसमें कम मात्रा की आवश्यकता होती है
  • यह तेजी से असर करती है
  • दवा सीधे फेफड़ों तक पहुंचती है
  • शरीर पर दुष्प्रभाव न्यूनतम होते हैं

इनहेलर थेरेपी की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि यह दवा को सीधे वायुमार्गों तक पहुंचाती है, जिससे प्रभावी इलाज होता है और शरीर पर अतिरिक्त दबाव नहीं पड़ता।

आगे की राह

भारत में अस्थमा के बेहतर प्रबंधन के लिए एक समग्र रणनीति अपनाना आवश्यक है:

  • जनजागरूकता अभियान चलाकर इनहेलर से जुड़ी भ्रांतियों को दूर करना
  • चिकित्सकों को प्रशिक्षण देना ताकि वे नवीनतम इलाज विधियों को अपनाएं
  • नीतिगत हस्तक्षेप के माध्यम से एंटीबायोटिक्स के दुरुपयोग को नियंत्रित करना
  • समुदाय स्तर पर जागरूकता फैलाना ताकि समय पर निदान और इलाज सुनिश्चित हो सके

अस्थमा एक नियंत्रित किया जा सकने वाला रोग है — बशर्ते हम इसे गंभीरता से लें और सही दिशा में कदम उठाएं। सही जानकारी और सही उपकरणों के साथ, हम भारत में लाखों लोगों को बेहतर श्वसन स्वास्थ्य प्रदान कर सकते हैं।

