संवैधानिक टकराव: CEC ज्ञानेश कुमार के खिलाफ महाभियोग की तैयारी

नई दिल्ली | अंदलीब अख्तर

देश के मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) ज्ञानेश कुमार के खिलाफ विपक्ष ने मोर्चा खोल दिया है। एक ओर जहाँ मुख्य चुनाव आयुक्त पाँच राज्यों में आगामी विधानसभा चुनावों की तैयारियों की समीक्षा में जुटे हैं, वहीं दूसरी ओर देश की राजधानी में उनके खिलाफ ‘महाय़ोग’ (Impeachment) का प्रस्ताव लाने की तैयारी अंतिम चरण में है।

सूत्रों के अनुसार, अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस (TMC) ने इस मुहिम का नेतृत्व किया है और ‘इंडिया’ (INDIA) गठबंधन के अपने सहयोगियों के साथ गहन चर्चा शुरू कर दी है। अब तक लोकसभा के लगभग 100 और राज्यसभा के करीब 50 विपक्षी सांसदों ने इस प्रस्ताव पर हस्ताक्षर कर दिए हैं। उम्मीद जताई जा रही है कि यह आधिकारिक प्रस्ताव आगामी बुधवार को प्रस्तुत किया जाएगा।

रणनीति के तहत बुधवार का चयन

संसदीय गलियारों से मिल रही जानकारी के मुताबिक, कल (मंगलवार) लोकसभा अध्यक्ष (Speaker) को हटाने संबंधी एक संकल्प पर चर्चा होनी है। इसी वजह से तृणमूल कांग्रेस और विपक्षी दलों ने मुख्य चुनाव आयुक्त के खिलाफ प्रस्ताव लाने के लिए बुधवार का दिन तय किया है।

क्या है संवैधानिक प्रक्रिया?

संविधान और संसदीय नियमों के तहत, मुख्य चुनाव आयुक्त को हटाने के लिए महाभियोग जैसी प्रक्रिया अपनाई जाती है।

नियम 184 के तहत नोटिस: विपक्ष नियम 184 के तहत नोटिस दे सकता है।

विपक्ष नियम 184 के तहत नोटिस दे सकता है। नोटिस जमा करना: यह नोटिस लोकसभा अध्यक्ष के कार्यालय में जमा किया जाता है।

यह नोटिस लोकसभा अध्यक्ष के कार्यालय में जमा किया जाता है। जांच और स्वीकृति: संबंधित विभाग द्वारा उचित जांच (Vetting) के बाद ही अध्यक्ष इस नोटिस को स्वीकार करते हैं।

संबंधित विभाग द्वारा उचित जांच (Vetting) के बाद ही अध्यक्ष इस नोटिस को स्वीकार करते हैं। 15 दिनों का नोटिस: सदन में प्रस्ताव पेश किए जाने से कम से कम 15 दिन पहले नोटिस दिया जाना अनिवार्य है।

टकराव की स्थिति

यह घटनाक्रम ऐसे समय में सामने आया है जब चुनाव आयोग जल्द ही विधानसभा चुनावों की तारीखों की घोषणा करने वाला है। विपक्ष की इस कार्रवाई ने चुनावी माहौल में राजनीतिक तपिश बढ़ा दी है। यदि यह नोटिस स्वीकार हो जाता है, तो यह भारतीय संसदीय इतिहास की एक दुर्लभ और बड़ी घटना होगी।

फिलहाल, सबकी नजरें बुधवार पर टिकी हैं जब विपक्षी दल इस प्रस्ताव को आधिकारिक रूप से पटल पर रखने की कोशिश करेंगे।