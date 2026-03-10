कच्चे औषधीय पदार्थों के आयात पर निर्भरता घट रही: स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा

Last Updated on March 10, 2026 4:15 pm by INDIAN AWAAZ

AMN नई दिल्ली

केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री Jagat Prakash Nadda ने कहा है कि प्रधानमंत्री Narendra Modi के नेतृत्व में सरकार ने भारत की दवा उद्योग को मजबूत करने और कच्चे औषधीय पदार्थों के आयात पर निर्भरता कम करने के लिए कई अहम कदम उठाए हैं।

Rajya Sabha में प्रश्नकाल के दौरान जवाब देते हुए श्री नड्डा ने बताया कि वर्ष 2020 में स्वीकृत 6,940 करोड़ रुपये की लागत वाली बल्क ड्रग्स के लिए उत्पादन आधारित प्रोत्साहन (PLI) योजना का उद्देश्य देश में प्रमुख औषधीय कच्चे माल के उत्पादन को बढ़ावा देना है। इस योजना के तहत की स्टार्टिंग मैटेरियल (KSM), ड्रग इंटरमीडिएट्स और एक्टिव फार्मास्युटिकल इंग्रीडिएंट्स (API) के घरेलू उत्पादन को प्रोत्साहित किया जा रहा है। यह योजना 2028-29 तक लागू रहेगी।

उन्होंने बताया कि पिछले चार वर्षों में इस योजना के तहत 33 दवाओं से जुड़े 48 परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है। इन परियोजनाओं में 4,814 करोड़ रुपये का निवेश आकर्षित हुआ है, जो शुरुआती प्रतिबद्धता 4,322 करोड़ रुपये से अधिक है।

स्वास्थ्य मंत्री के अनुसार, इस पहल से अब तक 2,722 करोड़ रुपये की कुल बिक्री और 528 करोड़ रुपये का निर्यात हुआ है। इसके साथ ही लगभग 2,190 करोड़ रुपये के आयात से बचाव भी संभव हुआ है।

श्री नड्डा ने कहा कि पेनिसिलिन और क्लैवुलैनिक एसिड जैसी कई बल्क दवाएं, जो पहले बड़े पैमाने पर आयात की जाती थीं, अब देश में ही निर्मित की जा रही हैं और भारत ने इनका निर्यात भी शुरू कर दिया है।

उन्होंने यह भी बताया कि फरवरी 2021 में केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा स्वीकृत 15,000 करोड़ रुपये की फार्मास्युटिकल पीएलआई योजना का उद्देश्य उच्च मूल्य वाली दवाओं के उत्पादन को बढ़ावा देना और वैश्विक दवा आपूर्ति श्रृंखला में भारत की भूमिका को मजबूत करना है।

इस योजना के तहत बायोफार्मास्युटिकल्स, जटिल जेनेरिक दवाएं, ऑर्फन ड्रग्स और पेटेंटेड दवाओं के निर्माण को प्रोत्साहन दिया जा रहा है।

श्री नड्डा ने कहा कि इस योजना के तहत 55 कंपनियों का चयन किया गया है, जिनमें 22 सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (MSME) क्षेत्र से हैं। उन्होंने बताया कि इस योजना के तहत कुल निवेश 41,920 करोड़ रुपये तक पहुंच गया है, जो प्रारंभिक प्रतिबद्धता 17,275 करोड़ रुपये से कहीं अधिक है।

उन्होंने कहा कि इस पहल से अब तक 3.33 लाख करोड़ रुपये की कुल बिक्री और 2.14 लाख करोड़ रुपये का निर्यात दर्ज किया गया है।

स्वास्थ्य मंत्री ने बताया कि 190 से अधिक एपीआई और ड्रग इंटरमीडिएट्स का देश में पहली बार उत्पादन शुरू हुआ है। इन पहलों से 1.12 लाख से अधिक लोगों को रोजगार के अवसर भी मिले हैं।

उन्होंने कहा कि वर्ष 2020 में फैली COVID-19 महामारी के बाद से शुरू की गई इन नीतियों का उद्देश्य भारत की दवा निर्माण क्षमता को बढ़ाना, आयात पर निर्भरता कम करना और बड़े पैमाने पर निवेश को आकर्षित करना है।

श्री नड्डा ने विश्वास व्यक्त किया कि वर्ष 2029 तक भारत एपीआई, ड्रग इंटरमीडिएट्स और की स्टार्टिंग मैटेरियल्स के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की दिशा में काफी आगे बढ़ जाएगा।