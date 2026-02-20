The Indian Awaaz

युद्ध की आहट से दहला बाजार: सोना ₹2,100 और चांदी ₹10,000 से ज्यादा उछली

Feb 20, 2026

Feb 20, 2026

AMN

— अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ते सैन्य तनाव ने वैश्विक बाजारों में खलबली मचा दी है। युद्ध की आशंका के चलते निवेशकों ने सुरक्षित निवेश (Safe-haven) की ओर रुख किया है, जिससे सोने और चांदी की कीमतों में रिकॉर्ड तोड़ तेजी देखी गई।

कीमतों में भारी उछाल: एक नजर में

आज घरेलू और अंतरराष्ट्रीय दोनों बाजारों में धातुओं ने लंबी छलांग लगाई:

  • अंतरराष्ट्रीय बाजार (Comex): सोना 71 डॉलर की बढ़त के साथ 5,068 डॉलर प्रति औंस पर पहुंच गया। चांदी भी 3.5 डॉलर उछलकर 81.1 डॉलर पर जा पहुंची।
  • घरेलू बाजार (MCX): भारत में अप्रैल गोल्ड फ्यूचर्स ₹2,136 प्रति 10 ग्राम महंगा हो गया। वहीं, चांदी में ₹10,674 प्रति किलोग्राम की ऐतिहासिक तेजी दर्ज की गई।

तेजी के मुख्य कारण: मिडिल ईस्ट में तनाव

बाजार में इस उबाल की सबसे बड़ी वजह अमेरिका और ईरान के बीच गहराता विवाद है:

  1. अल्टीमेटम: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को परमाणु कार्यक्रम पर समझौता करने के लिए 10 से 15 दिनों की समय सीमा दी है, ऐसा न होने पर “बहुत बुरा” होने की चेतावनी दी है।
  2. सैन्य जमावड़ा: रिपोर्ट्स के अनुसार, 2003 के इराक युद्ध के बाद अमेरिका ने इस क्षेत्र में अब तक की सबसे बड़ी सैन्य तैनाती की है।
  3. ईरान की प्रतिक्रिया: ईरान ने भी जवाबी कार्रवाई में अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर हमला करने की धमकी दी है, जिससे कच्चे तेल (Crude Oil) की कीमतों में भी आग लग गई है।

निवेशकों के लिए क्या है संकेत?

परंपरागत रूप से, जब भी दुनिया में भू-राजनीतिक अस्थिरता या युद्ध जैसी स्थिति पैदा होती है, तो सोने को सबसे सुरक्षित संपत्ति माना जाता है। अमेरिकी फेडरल रिजर्व (US Fed) के नीति निर्माताओं के बीच मुद्रास्फीति और लेबर मार्केट को लेकर चल रहे मतभेद के बावजूद, फिलहाल ‘वॉर फैक्टर’ कीमतों पर हावी है।

सोना लगातार तीसरे हफ्ते साप्ताहिक बढ़त बनाने की राह पर है।

