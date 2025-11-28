भारत की GDP में 8.2% की छलांग, लेकिन कृषि की सुस्ती से रिकवरी असमान

आर. सुर्यमूर्ति

भारत की अर्थव्यवस्था ने जुलाई–सितंबर तिमाही में उम्मीद से तेज़ रफ़्तार पकड़ी है। वास्तविक GDP में 8.2% की वृद्धि दर्ज हुई, लेकिन राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (NSO) के जारी विस्तृत आंकड़े बताते हैं कि यह उछाल मुख्य रूप से उद्योग और सेवा क्षेत्र से संचालित है, जबकि कृषि और यूटिलिटी सेक्टर अभी भी सुस्त बने हुए हैं।

उद्योग और सेवाओं का दबदबा

दूसरी तिमाही में वास्तविक GDP बढ़कर ₹48.63 लाख करोड़ पर पहुंच गई, जो पिछले वर्ष के ₹44.94 लाख करोड़ से अधिक है। वास्तविक GVA — जिसे आर्थिक गतिविधियों का अधिक सटीक संकेतक माना जाता है — 8.1% बढ़ा।

इस वृद्धि में विनिर्माण (9.1%) और सेवाओं का क्षेत्र, विशेषकर वित्तीय, रियल एस्टेट और प्रोफेशनल सेवाएँ (10.2%), प्रमुख भूमिका में रहे।

विनिर्माण क्षेत्र का प्रदर्शन स्टील खपत, सीमेंट उत्पादन और लिस्टेड कंपनियों के बेहतर तिमाही नतीजों से मेल खाता है। यह केवल चक्रीय सुधार ही नहीं बल्कि सप्लाई चेन स्थिरता और बेहतर मांग का संकेत भी देता है।

निर्माण क्षेत्र 7.2% की वृद्धि के साथ सार्वजनिक पूंजीगत व्यय और शहरी रियल एस्टेट गतिविधियों की मजबूती दिखाता है। वहीं, सेवाओं का 9.2% विस्तार कॉन्टैक्ट-इंटेंसिव और लॉजिस्टिक आधारित गतिविधियों में तेजी का प्रमाण है — हवाई यात्री यातायात, पोर्ट कार्गो और GST डेटा सभी में सुधार दिखा।

कृषि में सुस्ती कायम

प्राथमिक क्षेत्र में सिर्फ 3.5% की वृद्धि रही, जो अर्थव्यवस्था का सबसे बड़ा कमजोर पक्ष बना हुआ है। फसल उत्पादन के प्रथम अग्रिम अनुमान व्यापक सुधार का संकेत नहीं देते। असमान मानसून ने कई प्रमुख फसलों की संभावनाओं को प्रभावित किया है।

ग्रामीण आय भी धीमी रफ्तार से उभर रही है, जिसके चलते कृषि GVA की सुस्ती खपत में जारी कमजोरी को भी दर्शाती है।

यूटिलिटी क्षेत्र की 4.4% वृद्धि भी बिजली मांग में सीमित विस्तार को दिखाती है, जो व्यापक उपभोग दबाव की बजाय दक्षता आधारित आपूर्ति सुधार की ओर इशारा करती है।

खपत में सुधार, लेकिन व्यापक नहीं

निजी अंतिम उपभोग व्यय (PFCE) 7.9% बढ़ा, जो पिछले वर्ष की 6.4% की तुलना में उल्लेखनीय सुधार है।

हालांकि यह वृद्धि मुख्य रूप से शहरी मांग से प्रेरित दिखती है — अधिक क्रेडिट ऑफ़टेक, बीमा गतिविधियों में तेजी और प्रीमियम डिस्क्रेशनरी खर्च में वृद्धि।

ग्रामीण खपत अभी भी असमान बनी हुई है, क्योंकि कृषि क्षेत्र का कमजोर प्रदर्शन और खाद्य वस्तुओं में महंगाई दबाव कायम है।

सरकारी खपत स्थिरकारी भूमिका निभाती रही, जबकि बाहरी क्षेत्र का योगदान मामूली निर्यात सुधार और मजबूत आयात मांग से आकार ले रहा है।

पहली छमाही मजबूत, लेकिन सवाल कायम

FY26 की पहली छमाही में वास्तविक GDP 8.0% बढ़ी, जबकि पिछले वर्ष यह 6.1% थी। GVA में 7.9% की वृद्धि दर्ज हुई।

हालांकि उद्योग और सेवाएँ वृद्धि को आगे बढ़ा रही हैं, कृषि जैसे प्राथमिक क्षेत्रों की कमजोरी रबी सीजन में उत्पादन न सुधरने पर पूरे वर्ष की वृद्धि को प्रभावित कर सकती है।

NSO ने कहा कि अनुमान कई संकेतकों — औद्योगिक उत्पादन, कंपनी नतीजे, GST आंकड़े, माल परिवहन, सरकारी खर्च और बैंकिंग रुझानों — पर आधारित हैं, और भविष्य में संशोधन संभव है। फरवरी 2026 में GDP का आधार वर्ष 2022-23 किए जाने के बाद ऐतिहासिक वृद्धि और सेक्टोरल भार में बड़े बदलाव संभव माने जा रहे हैं।

मजबूत लेकिन संतुलित नहीं वृद्धि

शीर्ष आंकड़ा आकर्षक है — लगातार दूसरी तिमाही में 8% से अधिक की वृद्धि, जो सेवाओं के बाद-pandemic उछाल और विनिर्माण सुधार से प्रेरित है।

लेकिन सेक्टरों के बीच असंतुलन स्पष्ट है — शहरी मांग मजबूत है, ग्रामीण कमजोर; हाई-वैल्यू सेवाएँ आगे हैं, जबकि कृषि और यूटिलिटी पिछड़ रही हैं; विनिर्माण तेज़ है, कृषि धीमी।

अगले महीनों में यह देखना अहम होगा कि ग्रामीण मांग में सुधार आता है या नहीं, क्रेडिट माहौल कितना अनुकूल रहता है, और वैश्विक व्यापार कितना स्थिर होता है ताकि भारत के कमजोर निर्यात को सहारा मिले।

फिलहाल, दूसरी तिमाही तेज़ वृद्धि वाली तिमाही रही है — लेकिन यह वृद्धि अर्थव्यवस्था के कुछ हिस्सों की मजबूती और कुछ की कमजोरी पर टिकी है।