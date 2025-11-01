The Indian Awaaz

पूर्व राष्ट्रपति राम नाथ कोविंद ने वाईएसएस द्वाराहाट आश्रम और बाबाजी की पवित्र गुफा का किया दर्शन

Nov 1, 2025

एस एन वर्मा

द्वारहाट : भारत के पूर्व राष्ट्रपति राम नाथ कोविंद ने योगदा सत्संग शाखा आश्रम, द्वाराहाट का दौरा किया तथा बाबाजी की पवित्र गुफा का दर्शन किया।

स्वामी वासुदेवानंद, स्वामी विश्वानंद और पाँच अन्य वाईएसएस संन्यासियों ने उनका स्वागत किया। उनके आगमन पर, उन्हें फूलों का गुलदस्ता भेंट किया गया। उन्हें, उनके अनुचरों और सुरक्षा दल को ध्यान मंदिर ले जाया गया, जहाँ उन्होंने कुछ देर ध्यान किया, और कृष्ण मंदिर ले जाया गया, जहाँ उन्होंने श्रद्धासुमन अर्पित किए।

स्वामी वासुदेवानंद, स्वामी विश्वानंद और अन्य वाईएसएस संन्यासी उन्हें ध्यान मंदिर ले गए..जहाँ उन्होंने वेदी पर प्रणाम किया और कुछ देर ध्यान किया।

आश्रम अतिथि गृह में एक बैठक के दौरान, स्वामी वासुदेवानंद ने श्री कोविंद को एक शॉल, नवप्रकाशित हिंदी पुस्तक “भगवद् गीता का योग” की एक प्रति और 2026 वाईएसएस वॉल कैलेंडर भेंट किया। उनके साथ आए कुछ अन्य गणमान्य व्यक्तियों को भी शॉल और कैलेंडर के साथ उक्त नवप्रकाशित पुस्तक की एक प्रति दी गई।

इस अवसर पर उपस्थित प्रत्येक सदस्य को प्रसाद और 2026 के वाईएसएस कैलेंडर की एक प्रति भी प्रदान की गई।

श्री कोविंद ने स्वामी विश्वानंद और वासुदेवानंद के साथ कई मिनट बातचीत की और आश्रम की विभिन्न गतिविधियों के बारे में जानकर प्रसन्नता व्यक्त की तथा अगले वर्ष फिर से योगदा आश्रम आने की तीव्र इच्छा व्यक्त की।

उन्होंने आश्रम में लगभग आधा घंटा बिताया।

श्री राम नाथ कोविंद अगले दिन द्वाराहाट के निकट पांडुखोली पर्वत पर स्थित महावतार बाबाजी की गुफा पहुँचे।

जब वाईएसएस संन्यासियों ने उन्हें फूलों का गुलदस्ता भेंट किया, तो उन्होंने उसे स्वीकार नहीं किया और बाबाजी के प्रति अपनी गहरी श्रद्धा व्यक्त करते हुए कहा, “यह मेरा काम नहीं है कि मैं उन्हें ग्रहण करूँ, बल्कि मुझे ही उनके चरणों में पुष्प अर्पित करने चाहिए।” इसके बाद उन्हें स्मृति भवन ले जाया गया जहाँ उन्होंने महावतार बाबाजी के चित्र के समक्ष श्रद्धासुमन अर्पित करने में कुछ समय बिताया।

इसके बाद वे बाबाजी की गुफा में गए, जहाँ स्वामी विश्वानंद ने प्रवेश द्वार पर उनका स्वागत किया और उन्हें गुफा के अंदर ले गए। उन्होंने लगभग 15 से 20 मिनट तक ध्यान किया, जिसके बाद स्वामी विश्वानंद ने उन्हें रुद्राक्ष की माला भेंट की।

वे हल्के जलपान के लिए गुफा क्षेत्र के नीचे स्थित स्मृति भवन लौट आए। स्वामी विश्वानंद और चैतन्यानंद ने बाबाजी की गुफा का इतिहास साझा किया और गुफा क्षेत्र में चल रहे सुधारों पर विस्तार से चर्चा की ताकि वर्ष भर गुफा में आने वाले तीर्थयात्रियों की बढ़ती संख्या को बेहतर सेवा और सहायता प्रदान की जा सके। श्री कोविंद ने गहरी रुचि दिखाई और परियोजना के लिए अपना समर्थन दिया। पहाड़ से नीचे अपनी कार तक लौटते समय, उन्हें वाईएसएस निर्माण स्थल दिखाया गया जहाँ आगंतुक केंद्र और एक बहुउद्देश्यीय भवन निर्माणाधीन है।

माननीय पूर्व राष्ट्रपति ने अपनी प्रसन्नता व्यक्त की और भविष्य में आश्रम को अपना पूरा समर्थन देने का आश्वासन दिया। बाद में उन्होंने वाईएसएस द्वाराहाट आश्रम और बाबाजी की गुफा, दोनों में हुए उत्थानकारी और ज्ञानवर्धक अनुभव के लिए अपनी प्रशंसा व्यक्त की।

अगले दिन पूर्व राष्ट्रपति के निजी सचिव ने श्री कोविंद को स्वामी धैर्यानंद से फोन पर बात कराई, जिस दौरान उन्होंने वाईएसएस आश्रम में मिले आतिथ्य के लिए हार्दिक प्रसन्नता और गहरी कृतज्ञता व्यक्त की।

