धर्मेंद्र की तबीयत में सुधार, परिवार ने दी राहत भरी जानकारी

फर्जी खबरों से नाराज़ हेमा मालिनी बोलीं—‘यह बेहद गैर-जिम्मेदाराना है’

Old photo from Dhramendra X account

AMN / WEB DESK

बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता धर्मेंद्र की सेहत को लेकर आई अफवाहों के बीच उनकी पत्नी हेमा मालिनी और बेटी ईशा देओल ने स्पष्ट किया है कि धर्मेंद्र इलाज पर अच्छी प्रतिक्रिया दे रहे हैं और धीरे-धीरे स्वस्थ हो रहे हैं।

कुछ मीडिया रिपोर्टों में यह दावा किया गया था कि 89 वर्षीय धर्मेंद्र का मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में निधन हो गया है। हालांकि, परिवार ने इन खबरों को पूरी तरह झूठा बताया है। बताया जा रहा है कि धर्मेंद्र को सांस लेने में तकलीफ के बाद अस्पताल में भर्ती कराया गया था।

हेमा मालिनी ने ‘एक्स’ (पूर्व ट्विटर) पर पोस्ट करते हुए लिखा,

“धर्मेंद्र (89) इलाज पर अच्छी प्रतिक्रिया दे रहे हैं और स्वस्थ हो रहे हैं। यह बेहद दुर्भाग्यपूर्ण और अस्वीकार्य है कि कुछ जिम्मेदार चैनल बिना पुष्टि के झूठी खबरें फैला रहे हैं। कृपया परिवार की निजता और भावनाओं का सम्मान करें।”

उनकी यह टिप्पणी बेटी ईशा देओल के बयान के बाद आई। ईशा ने इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट में कहा,

“मीडिया गलत खबरें फैला रहा है। मेरे पापा स्थिर हैं और स्वस्थ हो रहे हैं। हम सब लोगों से निवेदन करते हैं कि हमारी निजता का सम्मान करें। पापा की जल्द से जल्द स्वस्थ होने की कामना के लिए धन्यवाद।”

ईशा ने इस पोस्ट के कमेंट सेक्शन को भी बंद कर दिया ताकि अफवाहों पर रोक लगाई जा सके।

वहीं, देर रात धर्मेंद्र के बड़े बेटे सनी देओल ने भी एक बयान जारी किया, जिसमें कहा गया,

“धर्मेंद्र जी स्थिर हैं और डॉक्टर्स की निगरानी में हैं। कृपया उनकी सेहत को लेकर कोई अफवाह न फैलाएं। परिवार सभी से उनकी जल्द स्वस्थ होने की दुआ करने की अपील करता है।”

परिवार के करीबी सूत्रों के अनुसार, धर्मेंद्र को 10 नवंबर को वेंटिलेटर सपोर्ट पर रखा गया था। उन्हें सांस लेने में तकलीफ के बाद मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में भर्ती कराया गया।

