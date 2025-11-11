भारत और बहरीन के बीच रियल-टाइम UPI रेमिटेंस सेवा की शुरुआत

NPCI इंटरनेशनल और BENEFIT के बीच साझेदारी से डिजिटल भुगतान सहयोग को मिलेगी नई दिशा

नई दिल्ली / मनामा, वेब डेस्क

भारत और बहरीन के बीच रियल-टाइम क्रॉस-बॉर्डर रेमिटेंस (धन हस्तांतरण) को सक्षम बनाने के लिए एक ऐतिहासिक समझौते पर हस्ताक्षर हुए हैं। नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI) की अंतरराष्ट्रीय शाखा एनपीसीआई इंटरनेशनल पेमेंट्स लिमिटेड (NIPL) और बहरीन की प्रमुख फिनटेक कंपनी BENEFIT ने इस साझेदारी की घोषणा की है।

इस समझौते के तहत भारत का यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (UPI) अब बहरीन के इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर सिस्टम (EFTS) से जुड़ जाएगा, विशेष रूप से Fawri+ सेवा के माध्यम से। इससे दोनों देशों के उपयोगकर्ता अब तुरंत, सुरक्षित और कम लागत पर धन भेज और प्राप्त कर सकेंगे।

डिजिटल वित्तीय समावेशन की दिशा में मील का पत्थर

यह सहयोग भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) और बहरीन के सेंट्रल बैंक (CBB) के मार्गदर्शन में विकसित किया गया है और इसे दोनों देशों के बीच डिजिटल वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है।

अधिकारियों ने इसे भारत और बहरीन के साझा दृष्टिकोण का प्रतीक बताया है, जिसका उद्देश्य फिनटेक और डिजिटल भुगतान प्रणाली में सहयोग को मजबूत करना है।

राजनयिक और ऐतिहासिक पृष्ठभूमि

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगस्त 2019 में बहरीन यात्रा के दौरान NPCI और BENEFIT के बीच एक समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर किए गए थे, जिसने इस साझेदारी की नींव रखी।

इसके बाद दिसंबर 2024 में हुई चौथी भारत–बहरीन उच्च संयुक्त आयोग बैठक में दोनों देशों ने फिनटेक और डिजिटल भुगतान सहयोग को और मजबूत करने पर सहमति जताई।

इस वर्ष की शुरुआत में, भारत के राजदूत विनोद के. जैकब ने बहरीन के वित्त और राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था मंत्री (फरवरी 2025) और सेंट्रल बैंक ऑफ बहरीन के गवर्नर (अप्रैल 2025) से मुलाकात की। इन बैठकों में क्रॉस-बॉर्डर डिजिटल भुगतान और फिनटेक सहयोग को बढ़ाने पर विस्तार से चर्चा हुई।

व्यापार और प्रवासी भारतीयों के लिए लाभदायक कदम

यह नई UPI–EFTS कनेक्टिविटी बहरीन में रह रहे भारतीय प्रवासियों के लिए बेहद लाभदायक साबित होगी, क्योंकि अब वे अपने परिवारों को तुरंत और सुरक्षित रूप से पैसे भेज सकेंगे।

यह कदम दोनों देशों के बीच व्यापार, निवेश और पर्यटन संबंधों को भी मजबूत करेगा।

भारतीय आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार, वित्त वर्ष 2024–25 में भारत और बहरीन के बीच द्विपक्षीय व्यापार लगभग 1.64 अरब अमेरिकी डॉलर का रहा, जबकि दोनों देशों के बीच कुल निवेश लगभग 2 अरब डॉलर से अधिक है।

अधिकारियों के अनुसार,

“यह साझेदारी न केवल वित्तीय लेन-देन को आसान बनाएगी, बल्कि भारत और बहरीन के बीच आर्थिक और मानवीय रिश्तों को और भी गहरा करेगी।”