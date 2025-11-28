The Indian Awaaz

कपिल शर्मा के कैफे पर फायरिंग करने  वालों को कार देने वाला गिरफ्तार

Nov 28, 2025

इंद्र वशिष्ठ, 

जबरन वसूली के लिए कैनेडा में कॉमेडियन कपिल शर्मा के कैफे/रेस्टोरेंट पर गोलियां चलाने वाले गिरोह के एक बदमाश को दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने लुधियाना से गिरफ्तार किया है। इस बदमाश ने वारदात के लिए कार का इंतजाम किया था। उसके पास से एक विदेशी पिस्तौल, कारतूस और कार बरामद हुई है। 

क्राइम ब्रांच के ज्वाइंट कमिश्नर सुरेन्द्र कुमार ने बताया कि डीसीपी संजीव यादव की देखरेख में इंस्पेक्टर मान सिंह, अरविंद सिंह और इंस्पेक्टर सुंदर गौतम आदि की टीम ने लुधियाना से बंधु मान सिंह सेखों को गिरफ्तार किया। बंधु मान सिंह 23 अगस्त को ही कैनेडा से भारत वापस आया है।

बंधु मान सिंह कैनेडा में भी एक मामले में गिरफ्तार हुआ था। उसके खिलाफ लुधियाना में 2019 में हत्या की कोशिश का भी एक मामला दर्ज हुआ था। 

ज्वाइंट कमिश्नर सुरेन्द्र कुमार ने बताया कि क्राइम ब्रांच ने हाल ही में पाकिस्तानी खुफ़िया एजेंसी आईएसआई द्वारा संचालित हथियार तस्करों के एक अंतर्राष्ट्रीय गिरोह को गिरफ्तार किया था। आठ विदेशी पिस्तौल बरामद हुई थी। तफ्तीश के दौरान पता चला कि इस गिरोह ने एक पिस्तौल लुधियाना निवासी बंधु मान सिंह सेखों को दी है। इस सूचना के आधार पर बंधु मान सिंह सेखों को गिरफ्तार किया गया। बंधु मान सिंह सेखों ने पूछताछ के दौरान बताया कि सात अगस्त को कैनेडा में कपिल शर्मा के रेस्टोरेंट पर फायरिंग करने वाले दलजोत सिंह रहल और गुरजोत को उसने वारदात के लिए कार दी थी। वारदात के बाद उसने कार अपने एक पड़ोसी के यहां खड़ी भी कराई थी।कैनेडा पुलिस से बचने के लिए वह भारत वापस आ गया। 

कपिल शर्मा से रंगदारी वसूलने के लिए विदेश में मौजूद बदमाश गोल्डी ढिल्लों और कुलबीर सिद्दू ने ये फायरिंग कराई। 

कैनेडा में इस साल जुलाई में खुले कपिल शर्मा के कैफे पर 10 जुलाई, 7 अगस्त और 16 अक्टूबर को गोलियां चलाई गई। जुलाई हुई फायरिंग की जिम्मेदारी शुरू में बब्बर खालसा इंटरनेशनल के आतंकी हरजीत लाडी ने ली थी। उसने कहा कि कपिल शर्मा ने अपने टीवी कार्यक्रम में निहंग सिखों का अपमान किया है। बाद में गैंगस्टर गोल्डी ढिल्लों ने भी जिम्मेदारी ली। इसके बाद अगस्त में हुई फायरिंग की जिम्मेदारी गोल्डी ढिल्लों और कुलबीर सिद्दू ने ली। अक्टूबर में हुई फायरिंग की जिम्मेदारी भी इन दोनों ने ही ली।

