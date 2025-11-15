The Indian Awaaz

The Real Voice of India

JOBS/ CAREER

Corporate Manager at Air India and other jobs at TATA Companies

Nov 15, 2025

  1. Air India: Manager, Corporate Communications at Flexible Locations
  2. Agratas: H&S Manager (Environment) at Bridgewater (UK)
  3. IHCL: Accounts Officer at Dubai
  4. Tata 1mg: Manager, Last Mile Operations at Bengaluru
  5. Tata AIG: Channel Sales Manager at Pune
  6. Tata AIA: Relationship Manager, Tata Ecosystem at Mumbai
  7. Tata Capital: Customer Service (Housing) at Bhopal
  8. Tata Communications: Sr Manager, Global Solutions Engineering at Paris
  9. Tata Consultancy Services: CoE Lead, Centric PLM Technology at Hyderabad
  10. Tata Consumer: Territory Sales Executive, Khammam at Bengaluru
  11. Tata Electronics: FAB AMHS at Dholera
  12. Tata Elxsi: OpenWRT Developer at Chennai
  13. Tata Motors: Buyer E&E at Pune
  14. Tata Projects: Deputy General Manager at Hyderabad
  15. Tata Steel UK: Talent Development Specialist at Flexible Locations
  16. Tata Steel Netherland: Milieuadviseur at Flexible Locations (in Dutch)
  17. Tata Technologies: Test Automation Engineer at Gaydon

Hop on to www.tata.com/jobs to see them all. Share a job; you may be doing someone a favour. Never respond to mails that promise you jobs in exchange for a fee. Read our note on fake job scams.

