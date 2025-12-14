The Indian Awaaz

प्रेस क्लब को मिली पहली महिला अध्यक्ष; संगीता पिशरोटी पैनल ने सभी पदों पर शानदार जीत दर्ज की

Dec 14, 2025

नई दिल्ली | स्टाफ रिपोर्टर

प्रेस क्लब ऑफ इंडिया (पीसीआई) ने रविवार को अपने इतिहास में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि दर्ज करते हुए वरिष्ठ पत्रकार संगीता बरुआ पिशरोटी को क्लब की पहली महिला अध्यक्ष के रूप में चुना। यह चुनाव 13 दिसंबर को संपन्न हुआ, जिसमें पिशरोटी के पैनल ने सभी पदों पर शानदार जीत दर्ज करते हुए 21-0 से क्लीन स्वीप किया।

अध्यक्ष पद के लिए हुए मुकाबले में संगीता बरुआ पिशरोटी को 1,019 वोट मिले, जबकि उनके निकटतम प्रतिद्वंद्वी अतुल मिश्रा को 129 और अरुण शर्मा को 89 वोट प्राप्त हुए। महासचिव पद के लिए अफज़ल इमाम ने 948 वोट हासिल कर ज्ञान प्रकाश (290 वोट) को पराजित किया।

उपाध्यक्ष पद पर जतिन गांधी ने 1,029 वोट के साथ भारी बहुमत से जीत दर्ज की और अपने निकटतम प्रतिद्वंद्वी प्रह्लाद सिंह राजपूत को 900 से अधिक मतों के अंतर से हराया। वहीं, अदिति राजपूत (कोषाध्यक्ष) और पी.आर. सुनील (संयुक्त सचिव) निर्विरोध चुने गए।

प्रेस क्लब ऑफ इंडिया की 16 सदस्यीय प्रबंध समिति के चुनाव में नीरज कुमार ने 932 वोटों के साथ शीर्ष स्थान प्राप्त किया। उनके बाद अभिषेक कुमार सिंह (911), जहानवी सेन (903), अशोक कौशिक (892), कल्लोल भट्टाचार्य (882), प्रवीण जैन (878), अग्रज प्रताप सिंह (865), मनोज शर्मा (861), न्यानीमा बसु (851), पीबी सुरेश (838), वीपी पांडे (833), प्रेम बहुखंडी (831), स्नेहा भूरा (829), जावेद अख्तर (823), रेजाउल हसन लस्कर (781) और सुनील कुमार (780) चुने गए।

चुनाव परिणामों की घोषणा पीसीआई के मुख्य चुनाव आयुक्त एमएमसी शर्मा और उनकी टीम ने रविवार शाम प्रेस क्लब के लॉन में बड़ी संख्या में मौजूद पत्रकारों के समक्ष की।

परिणाम घोषित होने के बाद संगीता बरुआ पिशरोटी ने कहा, “यह चुनाव हमारे पैनल की दृष्टि और स्वतंत्र, निष्पक्ष तथा जिम्मेदार पत्रकारिता के मूल्यों के प्रति हमारी दीर्घकालिक प्रतिबद्धता में प्रेस क्लब के सदस्यों के विश्वास को दर्शाता है।”

पीसीआई के निवर्तमान अध्यक्ष गौतम लाहिड़ी ने क्लब के सदस्यों का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि उन्हें विश्वास है कि नई टीम क्लब को और अधिक समावेशी, उत्तरदायी और आज के दौर में पत्रकारों की चुनौतियों के अनुरूप बनाएगी।

वहीं, निवर्तमान महासचिव नीरज ठाकुर ने कहा कि प्रेस क्लब ऑफ इंडिया देश और विदेश के पत्रकारों के लिए हमेशा एक महत्वपूर्ण संस्था रहा है। क्लब की पहली महिला अध्यक्ष का निर्वाचन प्रगति का प्रतीक है और यह समानता, विविधता तथा लोकतांत्रिक मूल्यों के प्रति पीसीआई की प्रतिबद्धता को दर्शाता है।

