सीजीएसटी की डिप्टी कमिश्नर, 2 सुपरिटेंडेंट 70 लाख लेते हुए गिरफ्तार,1.60 करोड़ रुपये बरामद

Dec 31, 2025

इंद्र वशिष्ठ, 

सीबीआई ने उत्तर प्रदेश के झांसी में सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स (सीजीएसटी) के ऑफिस में रिश्वतखोरों के गिरोह का पर्दाफाश किया है। 70 लाख रुपये की रिश्वतखोरी के मामले में सीजीएसटी की डिप्टी कमिश्नर प्रभा भंडारी, सुपरिटेंडेंट अनिल तिवारी, सुपरिटेंडेंट अजय कुमार शर्मा, वकील नरेश कुमार गुप्ता और मैसर्स जय दुर्गा हार्डवेयर कंपनी के मालिक राजू मंगतानी को गिरफ्तार किया है। लगभग 1.60 करोड़ रुपये बरामद हुए हैं।

सीबीआई ने 30 दिसंबर को डिप्टी कमिश्नर प्रभा भंडारी (आईआरएस), सुपरिटेंडेंट अनिल तिवारी, सुपरिटेंडेंट अजय शर्मा, वकील, प्राइवेट कंपनियों के मालिकों और कुछ अज्ञात लोगों के खिलाफ जीएसटी चोरी के मामलों में प्राइवेट फर्मों को फायदा पहुंचाने के लिए 1.5 करोड़ रुपये रिश्वत मांगने के आरोप में मामला दर्ज किया।

सीबीआई ने जाल बिछाया और डिप्टी कमिश्नर प्रभा भंडारी के कहने पर 70 लाख रुपये की रिश्वत लेते हुए सुपरिटेंडेंट अनिल तिवारी और अजय शर्मा को रंगे हाथों पकड़ा। सीजीएसटी के दोनों सुपरिटेंडेंट और डिप्टी कमिश्नर, वकील और कंपनी के मालिक को गिरफ्तार कर लिया गया। 

सीबीआई को बाद में तलाशी में लगभग 90 लाख रुपये नकद, कई प्रॉपर्टी के दस्तावेज और भारी मात्रा में ज्वेलरी/सोना बरामद हुआ है। तलाशी अभी भी जारी है और आगे की जांच चल रही है। अब तक कुल लगभग 1.60 करोड़ रुपये नकद जब्त किए गए हैं।

