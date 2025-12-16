ऑस्ट्रेलिया के बॉन्डी बीच गोलीकांड का संदिग्ध साजिद अकरम हैदराबाद का मूल निवासी, भारतीय नागरिक

AMN / NEW DESK

ऑस्ट्रेलिया के बॉन्डी बीच पर हाल ही में हुई सामूहिक गोलीबारी के एक संदिग्ध साजिद अकरम भारतीय नागरिक थI और मूल रूप से हैदराबाद, तेलंगाना क! निवासी थ। तेलंगाना पुलिस ने मंगलवार को यह जानकारी दी। वहीं हैदराबाद में रहने वाले उनके भाई ने बताया कि साजिद के एक ईसाई महिला से विवाह करने के बाद परिवार ने उनसे सभी संबंध तोड़ लिए थे।

तेलंगाना के पुलिस महानिदेशक (DGP) ने एक बयान में कहा कि साजिद अकरम 27 वर्ष पहले ऑस्ट्रेलिया चले गए थे और हैदराबाद में अपने परिवार के साथ उनका संपर्क बहुत सीमित था। उन्होंने हैदराबाद में बी.कॉम. की पढ़ाई पूरी की और नवंबर 1998 में रोजगार की तलाश में ऑस्ट्रेलिया चले गए। बाद में उन्होंने यूरोपीय मूल की वेनेरा ग्रोसो से विवाह किया और स्थायी रूप से ऑस्ट्रेलिया में बस गए।

टॉलीचौकी में रहने वाले अकरम के भाई ने द न्यूज़ मिनट को बताया कि ईसाई महिला से विवाह करने के बाद परिवार ने साजिद से संबंध समाप्त कर लिए थे। उन्होंने यह भी कहा कि उनकी मां, जिनकी उम्र 80 वर्ष से अधिक है, अस्वस्थ हैं और साजिद ने उनके स्वास्थ्य के बारे में भी कभी पूछताछ नहीं की।

बयान में कहा गया है कि हनुक्का उत्सव के दौरान सिडनी के बॉन्डी बीच पर 16 लोगों की हत्या करने वाले साजिद अकरम और उनके बेटे नावीद अकरम के कट्टरपंथी बनने के कारणों का भारत या तेलंगाना में किसी स्थानीय प्रभाव से कोई संबंध नहीं प्रतीत होता। इसमें कहा गया, “परिवार के सदस्यों ने न तो उसके कट्टर विचारों या गतिविधियों के बारे में कोई जानकारी होने की बात कही है और न ही उन परिस्थितियों के बारे में, जिनके कारण वह कट्टरपंथी बना।”

डीजीपी के अनुसार, ऑस्ट्रेलिया प्रवास के बाद अकरम छह बार भारत आए थे, जिनका उद्देश्य मुख्य रूप से पारिवारिक कारण थे, जैसे संपत्ति से जुड़े मामले और बुजुर्ग माता-पिता से मिलना। यह भी बताया गया कि पिता के निधन के समय भी अकरम भारत नहीं आए थे।

साजिद अकरम के पास वर्तमान में भारतीय पासपोर्ट है, जबकि उनके बेटे नावीद अकरम और बेटी का जन्म ऑस्ट्रेलिया में हुआ है और वे ऑस्ट्रेलियाई नागरिक हैं। बयान में यह भी कहा गया कि 1998 में देश छोड़ने से पहले भारत में अपने प्रवास के दौरान साजिद अकरम के खिलाफ तेलंगाना पुलिस के पास कोई प्रतिकूल रिकॉर्ड नहीं है।