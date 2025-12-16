The Indian Awaaz

The Real Voice of India

HINDI SECTION

ऑस्ट्रेलिया के बॉन्डी बीच गोलीकांड का संदिग्ध साजिद अकरम हैदराबाद का मूल निवासी, भारतीय नागरिक

Dec 16, 2025

AMN / NEW DESK

ऑस्ट्रेलिया के बॉन्डी बीच पर हाल ही में हुई सामूहिक गोलीबारी के एक संदिग्ध साजिद अकरम भारतीय नागरिक थI और मूल रूप से हैदराबाद, तेलंगाना क! निवासी थ। तेलंगाना पुलिस ने मंगलवार को यह जानकारी दी। वहीं हैदराबाद में रहने वाले उनके भाई ने बताया कि साजिद के एक ईसाई महिला से विवाह करने के बाद परिवार ने उनसे सभी संबंध तोड़ लिए थे।

तेलंगाना के पुलिस महानिदेशक (DGP) ने एक बयान में कहा कि साजिद अकरम 27 वर्ष पहले ऑस्ट्रेलिया चले गए थे और हैदराबाद में अपने परिवार के साथ उनका संपर्क बहुत सीमित था। उन्होंने हैदराबाद में बी.कॉम. की पढ़ाई पूरी की और नवंबर 1998 में रोजगार की तलाश में ऑस्ट्रेलिया चले गए। बाद में उन्होंने यूरोपीय मूल की वेनेरा ग्रोसो से विवाह किया और स्थायी रूप से ऑस्ट्रेलिया में बस गए।

टॉलीचौकी में रहने वाले अकरम के भाई ने द न्यूज़ मिनट को बताया कि ईसाई महिला से विवाह करने के बाद परिवार ने साजिद से संबंध समाप्त कर लिए थे। उन्होंने यह भी कहा कि उनकी मां, जिनकी उम्र 80 वर्ष से अधिक है, अस्वस्थ हैं और साजिद ने उनके स्वास्थ्य के बारे में भी कभी पूछताछ नहीं की।

बयान में कहा गया है कि हनुक्का उत्सव के दौरान सिडनी के बॉन्डी बीच पर 16 लोगों की हत्या करने वाले साजिद अकरम और उनके बेटे नावीद अकरम के कट्टरपंथी बनने के कारणों का भारत या तेलंगाना में किसी स्थानीय प्रभाव से कोई संबंध नहीं प्रतीत होता। इसमें कहा गया, “परिवार के सदस्यों ने न तो उसके कट्टर विचारों या गतिविधियों के बारे में कोई जानकारी होने की बात कही है और न ही उन परिस्थितियों के बारे में, जिनके कारण वह कट्टरपंथी बना।”

डीजीपी के अनुसार, ऑस्ट्रेलिया प्रवास के बाद अकरम छह बार भारत आए थे, जिनका उद्देश्य मुख्य रूप से पारिवारिक कारण थे, जैसे संपत्ति से जुड़े मामले और बुजुर्ग माता-पिता से मिलना। यह भी बताया गया कि पिता के निधन के समय भी अकरम भारत नहीं आए थे।

साजिद अकरम के पास वर्तमान में भारतीय पासपोर्ट है, जबकि उनके बेटे नावीद अकरम और बेटी का जन्म ऑस्ट्रेलिया में हुआ है और वे ऑस्ट्रेलियाई नागरिक हैं। बयान में यह भी कहा गया कि 1998 में देश छोड़ने से पहले भारत में अपने प्रवास के दौरान साजिद अकरम के खिलाफ तेलंगाना पुलिस के पास कोई प्रतिकूल रिकॉर्ड नहीं है।

Related Post

BUSINESS AWAAZ HINDI SECTION

Share Bazar Dec 16: कमज़ोर वैश्विक संकेतों के बीच शेयर बाजार में भारी गिरावट, सेंसेक्स 533 अंक टूटा

Dec 16, 2025
BUSINESS AWAAZ HINDI SECTION

Share Bazar Dec 15: मिश्रित रुझानों के बीच बाजार में सीमित गिरावट, निचले स्तरों से हुई मजबूत रिकवरी

Dec 15, 2025
HINDI SECTION

नितिन नवीन की ताजपोशी से भाजपा ने दिए भविष्य के नेतृत्व के संकेत

Dec 15, 2025

You missed

AMN INTERNATIONAL AWAAZ

Indian 1971 war veterans join Bangladesh Victory Day celebrations

17 December 2025 12:22 AM INDIAN AWAAZ No Comments
AMN INTERNATIONAL AWAAZ

US issues travel alert for Bangladesh ahead of polls

17 December 2025 12:19 AM INDIAN AWAAZ No Comments
AMN OTHER TOP STORIES

West Bengal Sports Minister Arup Biswas resigns following Messi event mismanagement

17 December 2025 12:04 AM INDIAN AWAAZ No Comments
SPORTS

India Posts 408/7 Against Malaysia in U-19 Asia Cup 2025

17 December 2025 12:02 AM INDIAN AWAAZ No Comments