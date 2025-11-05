The Indian Awaaz

The Real Voice of India

HINDI SECTION

हरियाणा चुनाव में 25 लाख फर्जी वोट, EC ने BJP को जिताया: राहुल गांधी का बड़ा दावा

Nov 5, 2025

Last Updated on November 5, 2025 4:13 pm by INDIAN AWAAZ


 नई दिल्ली | स्टाफ रिपोर्टर

कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने बुधवार को एक और बड़े खुलासे का दावा करते हुए आरोप लगाया कि 2024 के हरियाणा विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने 25 लाख फर्जी वोटों की मदद से जीत हासिल की, जबकि हर आठवें मतदाता में से एक नकली था।

राहुल गांधी ने कहा, “हरियाणा में दो करोड़ वोटर हैं, जिनमें से 25 लाख फर्जी हैं। हमारी टीम ने 5.21 लाख डुप्लीकेट एंट्रियों का खुलासा किया है।” उन्होंने इसे “100 प्रतिशत सबूत” बताते हुए दावा किया कि राज्य के लगभग 12 प्रतिशत मतदाता फर्जी थे और इससे कांग्रेस की जीत को हार में बदल दिया गया।

ब्राज़ीलियन मॉडल बनी 22 बार वोटर’

राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में स्लाइड्स दिखाते हुए कहा कि वोटर लिस्ट में भारी गड़बड़ियां हैं। उन्होंने उदाहरण देते हुए बताया कि एक ब्राज़ीलियन मॉडल की तस्वीर अलग-अलग नामों — सीमा, स्वीटी और सरस्वती — के रूप में कई बार दर्ज की गई है ताकि 22 बार वोट डाले जा सकें
उन्होंने आरोप लगाया कि यह सब “लोकतांत्रिक प्रक्रिया को ध्वस्त करने के लिए बीजेपी की योजनाबद्ध साजिश” थी।

पोस्टल बैलेट और नतीजों में फर्क’

राहुल ने कहा, “सभी एग्जिट पोल कांग्रेस की जीत दिखा रहे थे। लेकिन पहली बार हरियाणा में पोस्टल बैलेट और वास्तविक वोटों में अंतर पाया गया। एक पूरी ‘व्यवस्था’ बनाई गई ताकि कांग्रेस की भारी जीत को हार में बदला जा सके।”

उन्होंने हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी पर भी निशाना साधते हुए कहा, “चुनाव के दो दिन बाद उनका वीडियो आया, जिसमें वह कहते हैं कि सारी व्यवस्था कर दी गई है। उनके चेहरे पर मुस्कान सब कुछ बता देती है।”

बीजेपी कार्यकर्ताओं के दोहरे वोट

राहुल गांधी ने दावा किया कि हजारों बीजेपी नेता और कार्यकर्ता उत्तर प्रदेश और हरियाणा, दोनों जगह वोटर के रूप में दर्ज हैं।
उन्होंने कहा, “पालवल ज़िला परिषद के उपाध्यक्ष के घर नंबर 150 पर 66 वोटर दर्ज हैं। एक व्यक्ति के घर पर 500 वोटर रजिस्टर्ड हैं।”

कांग्रेस सांसद ने नाम लेते हुए कहा, “बीजेपी नेता दलचंद यूपी और हरियाणा दोनों जगह वोट डालते हैं। मथुरा के बीजेपी सरपंच प्रहलाद भी यही कर रहे हैं। ऐसे मामलों की संख्या हजारों में है।”

हाउस नंबर ज़ीरो’ का खेल

राहुल ने यह भी बताया कि कई वोटर ऐसे हैं जिनका पता हाउस नंबर ज़ीरो’ लिखा गया है — जो आमतौर पर बेघर लोगों के लिए होता है।
उन्होंने कहा, “हमने ऐसे कई लोगों को उनके घरों में रहते हुए पाया। चुनाव आयोग देश से झूठ बोल रहा है। यह गलती नहीं, सुनियोजित हेरफेर है।”

ईसी पर मिलीभगत का आरोप

गांधी ने कहा कि चुनाव आयोग ने कांग्रेस के 3.5 लाख समर्थकों के नाम वोटर लिस्ट से हटा दिए। “इनमें से कई ने लोकसभा चुनाव में वोट डाला था, लेकिन विधानसभा चुनाव में उन्हें बाहर कर दिया गया।”

उन्होंने कहा, “हरियाणा में चुनाव नहीं, चोरी हुई थी। चुनाव आयोग ने बीजेपी के साथ मिलकर कांग्रेस को हराने की साजिश की। हमने सिर्फ ईसी के रिकॉर्ड चेक किए और असलियत सामने रख दी।”

अब यह प्रणाली औद्योगिक रूप ले चुकी है’

राहुल गांधी ने चेतावनी दी कि अब यह हेराफेरी प्रणाली औद्योगिक रूप ले चुकी है और अन्य राज्यों में भी इस्तेमाल हो सकती है।
उन्होंने कहा, “देखिएगा, बिहार में भी यही दोहराया जाएगा। यह संविधान और लोकतंत्र को खत्म करने की सुनियोजित प्रक्रिया है।”

Related Post

HINDI SECTION BUSINESS AWAAZ

Share Bazar Nov 4: IT और मेटल शेयरों में गिरावट; अधिकांश सेक्टर लाल निशान में बंद

Nov 4, 2025
HINDI SECTION

Share Bazar Nov 3: सेंसेक्स-निफ्टी मामूली बढ़त के साथ स्थिर बंद; मिडकैप और स्मॉलकैप शेयरों में तेजी

Nov 3, 2025
HINDI SECTION BIHAR ELECTIONS

पहले चरण के बिहार विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार चरम पर

Nov 3, 2025

You missed

HINDI SECTION

हरियाणा चुनाव में 25 लाख फर्जी वोट, EC ने BJP को जिताया: राहुल गांधी का बड़ा दावा

5 November 2025 4:13 PM INDIAN AWAAZ No Comments
TOP AWAAZ AMN

Brazilian model among 25 lakh fakes voted in Haryana Election, EC helped BJP win: Rahul Gandhi

5 November 2025 4:05 PM INDIAN AWAAZ No Comments
OTHER TOP STORIES

President, Prime Minister Extend Greetings on Guru Nanak Jayanti

5 November 2025 3:45 PM INDIAN AWAAZ No Comments
AMN RELIGIOUS AWAAZ

556th Parkash Gurpurab of Shri Guru Nanak Dev Ji, being celebrated with religious fervour

5 November 2025 3:45 PM INDIAN AWAAZ No Comments