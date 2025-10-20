रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने त्योहारी तैयारियों को लेकर आनंद विहार स्टेशन का औचक निरीक्षण किया

Last Updated on October 20, 2025 12:39 am by INDIAN AWAAZ

रेल मंत्री अश्विनी वैष्‍णव ने त्‍यौहारी मौमस के दौरान यात्रियों की सुरक्षा और सुविधा सुनिश्चित करने के लिए आज आनन्‍द विहार रेलवे स्‍टेशन का औचक निरीक्षण किया। श्री वैष्‍णव ने संवाददाताओं से कहा कि त्‍योहारों के दौरान यात्रियों की भीड़ को संभालने के लिए विशेष प्रबंध किये गये हैं।

उन्‍होंने कहा कि यात्रियों को उनके गंतव्‍य स्‍थल पर पहुंचाने के लिए अतिरिक्‍त बारह हजार रेल गाड़ियां चलाई जा रही हैं। श्री वैष्‍णव ने कहा कि उन्‍होंने यात्रियों से भी बातचीत की है। यात्रियों ने आनन्‍द विहार स्‍टेशन पर प्रतीक्षा स्‍थल भारतीय रेल के किये गये प्रबंधों की सराहना की है।

रेल मंत्री ने रेल परिचालन से संबंधित गुमराह करने वाले विडियो को साझा नहीं करने की अपील की है। उन्‍होंने कहा कि इनसे यात्रियों में असमंजस पैदा होता है। उन्‍होंने कहा कि सोशल मीडिया पर फर्जी वीडियो को साझा करने वालों पर कड़ी कार्रवाई की गई है।

केंद्रीय मंत्री ने भरोस जताया कि यह प्रबंध भीड़ प्रबंधन और यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करेंगे और दीपावली तथा छठ पर लोगों की यात्रा को सुगम बनाएंगे।