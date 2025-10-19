The Indian Awaaz

बिहार चुनाव से पहले सख्त निगरानी: नकदी, शराब और नशीले पदार्थों में 57 करोड़ की जब्ती

Oct 19, 2025

Last Updated on October 19, 2025

AMN / पटना,
आगामी बिहार विधानसभा चुनावों को देखते हुए राज्य में पुलिस और विभिन्न प्रवर्तन एजेंसियों ने स्वतंत्र और निष्पक्ष मतदान सुनिश्चित करने के लिए सघन अभियान शुरू कर दिया है। आयकर विभाग, राज्य पुलिस और आबकारी विभाग की संयुक्त कार्रवाई में अब तक करोड़ों रुपये की नकदी, शराब, नशीले पदार्थ और कीमती धातुएं जब्त की गई हैं।

आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार, 6 अक्टूबर को आचार संहिता लागू होने के बाद से अब तक 2.73 करोड़ रुपये की अवैध नकदी, 22 करोड़ रुपये से अधिक मूल्य की शराब, 16.21 करोड़ रुपये मूल्य के नशीले पदार्थ, और 5 करोड़ रुपये से अधिक की कीमती धातुएं जब्त की गई हैं। इसके अलावा, मतदाताओं को बांटने के लिए तैयार किए गए लगभग 12 करोड़ रुपये मूल्य के उपहार और फ्रीबीज़ भी विभिन्न जिलों से जब्त किए गए हैं।

निर्वाचन आयोग ने राज्य भर में सभी कानून प्रवर्तन एजेंसियों को सख्त निगरानी के निर्देश दिए हैं। राज्य की सीमाओं, हवाई अड्डों, रेलवे स्टेशनों और राजमार्गों पर विशेष चौकसी बरती जा रही है ताकि चुनावों के दौरान किसी भी तरह की अवैध गतिविधि या नकदी के प्रवाह को रोका जा सके। सभी जिलों में फ्लाइंग स्क्वॉड और स्थैतिक निगरानी दल सक्रिय हैं जो संदिग्ध गतिविधियों पर नज़र रख रहे हैं।

वरिष्ठ अधिकारियों के अनुसार, विशेष रूप से किशनगंज, पूर्णिया, गोपालगंज और पश्चिम चंपारण जैसे सीमावर्ती जिलों में जांच चौकियों की संख्या बढ़ा दी गई है। इन जिलों में नेपाल और पड़ोसी राज्यों से आने-जाने वाले मार्गों पर अतिरिक्त बल तैनात किया गया है। इसके अलावा, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (NCB) और राजस्व खुफिया निदेशालय (DRI) के साथ संयुक्त अभियान चलाए जा रहे हैं ताकि नशीले पदार्थों और तस्करी पर अंकुश लगाया जा सके।

पुलिस अधिकारियों ने बताया कि यह अभियान मतदान संपन्न होने तक जारी रहेगा। निर्वाचन आयोग ने दोहराया है कि बिहार में इस बार के चुनाव शांतिपूर्ण, पारदर्शी और धन, बल व शराब के प्रभाव से मुक्त होंगे।

Over ₹57 Crore Seized in Bihar ahead of Elections

