प्रधानमंत्री मोदी ने दिल्ली में भारत-यूरोपीय संघ व्यापार मंच की अध्यक्षता की

प्रधानमंत्री नरेन्‍द्र मोदी ने यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला फॉन डेर लायन के साथ दिल्ली में भारत-यूरोपीय संघ व्यापार मंच की अध्यक्षता की। इस मंच में दोनों पक्षों के उद्योगपति एक साथ आए। विदेश मंत्रालय ने कहा कि चर्चाओं में भारत-यूरोपीय संघ की आर्थिक साझेदारी की गहराई दिखती है। इसमें व्यापार और निवेश, विनिर्माण, डिजिटल और उभरती प्रौद्योगिकियां, स्वच्छ ऊर्जा और हरित परिवर्तन, गतिशीलता और कौशल, स्टार्टअप और नवाचार, अवसंरचना और सुदृढ़ आपूर्ति श्रृंखला जैसे प्रमुख क्षेत्र शामिल हैं। ऐतिहासिक भारत-यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते के बाद, यह मंच व्यापारिक संबंधों को नई गति प्रदान करने के लिए तैयार है। इससे भारत और यूरोपीय संघ को सहयोग को बढ़ाने, नए अवसर और रोजगार सृजित करने और साथ मिलकर विकास करने में मदद मिलेगी।

इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेन्‍द्र मोदी ने कहा कि यूरोपीय संघ में भारतीय निवेश लगभग 40 अरब यूरो तक पहुंच गया है। उन्होंने बताया कि अनुसंधान और विकास, विनिर्माण और सेवाओं सहित हर क्षेत्र में भारत और यूरोपीय कंपनियों के बीच सहयोग बढ रहा है। श्री मोदी ने कहा कि आज संपन्न हुए मुक्त व्यापार समझौते से भारत के श्रम-प्रधान उत्पादों को यूरोपीय संघ के बाजार में आसानी से प्रवेश मिल सकेगा।