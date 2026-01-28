The Indian Awaaz

The Real Voice of India

HINDI SECTION

महाराष्ट्र के Dy CM अजित पवार के निधन से देशभर में शोक, राष्ट्रपति, पीएम मोदी समेत नेताओं ने जताया दुख

Jan 28, 2026

Last Updated on January 28, 2026 11:59 am by INDIAN AWAAZ

महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री अजीत पवार का बारामती में विमान हादसे में निधन

Staff Reporter

महाराष्‍ट्र के उपमुख्‍यमंत्री अजित पवार का आज सुबह बारामती में विमान हादसे में निधन हो गया। नागर विमानन मंत्रालय ने बताया है कि वी एस आर द्वारा संचालित लेयरजेट-45 वीटी-एसएसके विमान बारामती हवाई अड्डे पर उतरते समय दुर्घटनाग्रस्‍त हो गया। मंत्रालय ने बताया है कि विमान में सभी पांच लोगों की मौत हो गई है। इनमें उपमुख्‍यमंत्री के साथ दो कर्मी और दो विमान कर्मी सदस्‍य सवार थे। ब्‍यौरे की प्रतीक्षा है।

इस दुखद घटना पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और पीएम मोदी समेत देशभर के नेता-मंत्री दुख व्यक्त कर रहे हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा, “महाराष्ट्र के बारामती में एक विमान दुर्घटना में महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री, अजित पवार समेत कई लोगों की मृत्यु का समाचार अत्यंत दुखद है। अजित पवार का असामयिक निधन एक अपूरणीय क्षति है। उन्हें महाराष्ट्र के विकास में, विशेषकर सहकारी क्षेत्र में, विशेष योगदान के लिए सदैव याद रखा जाएगा। मैं उनके परिवार, समर्थकों एवं प्रशंसकों के प्रति गहन शोक-संवेदना व्यक्त करती हूं। ईश्वर इस दुर्घटना में मारे गए अन्य सभी लोगों के परिवारों को भी इस आघात को सहन करने की शक्ति प्रदान करें।”

पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा, “अजित पवार लोगों के नेता थे, जिनका जमीनी स्तर पर मजबूत जुड़ाव था। महाराष्ट्र के लोगों की सेवा में सबसे आगे रहने वाले एक मेहनती व्यक्तित्व के तौर पर उनका बहुत सम्मान किया जाता था। प्रशासनिक मामलों की उनकी समझ और गरीबों और वंचितों को सशक्त बनाने का उनका जुनून भी काबिले तारीफ था। उनका असमय निधन बहुत चौंकाने वाला और दुखद है। उनके परिवार और अनगिनत प्रशंसकों के प्रति संवेदनाएँ। ओम शांति।”

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, “महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री अजित पवार के असमय निधन के बारे में जानकर गहरा सदमा लगा और दुख हुआ। अपने लंबे सार्वजनिक जीवन में, वे महाराष्ट्र के विकास और समृद्धि के लिए प्रतिबद्ध रहे। वे लोगों के प्रति अपनी करुणा और सार्वजनिक सेवा के प्रति अपने अटूट समर्पण के लिए जाने जाते थे। मैं उनके परिवार, शुभचिंतकों और प्रशंसकों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदनाएं व्यक्त करता हूं।”

पश्चिम बंगाल सीएम ममता बनर्जी ने कहा, “अजित पवार के अचानक निधन से गहरा सदमा लगा और स्तब्ध हूं! महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री और उनके सह-यात्रियों की आज सुबह बारामती में एक दुखद विमान दुर्घटना में मृत्यु हो गई है, और मुझे गहरा दुख हो रहा है। उनके परिवार, जिसमें उनके चाचा शरद पवार भी शामिल हैं, और दिवंगत अजित जी के सभी दोस्तों और समर्थकों के प्रति मेरी संवेदनाएं। इस घटना की उचित जांच होनी चाहिए।”

बिहार के उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा, “महाराष्ट्र के बारामती में हुई भीषण हवाई जहाज दुर्घटना में महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री एवं एनसीपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अजित पवार सहित कई लोगों के निधन का समाचार अत्यंत दुखद एवं हृदय विदारक है। ईश्वर दिवंगत आत्माओं को शांति दें और शोकाकुल परिवारों को इस अपार दुःख को सहने की शक्ति प्रदान करें। ॐ शांति!”

मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने कहा, “महाराष्ट्र के बारामती में एक विमान दुर्घटना में महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री अजित पवार के दुखद निधन का समाचार प्राप्त हुआ। अजित पवार के निधन से भारत की राजनीति को अपूरणीय क्षति हुई है। उन्होंने अपना पूरा जीवन महाराष्ट्र के लोगों की सेवा के लिए समर्पित किया। ईश्वर उनकी आत्मा को शांति प्रदान करें और परिवारजनों को यह दुख सहन करने की शक्ति दें। ओम शांति!”

आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता मनीष सिसोदिया ने लिखा, “यह खबर दिल दहलाने वाली है। महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री अजित पवार और अन्य यात्रियों के दुखद विमान दुर्घटना में निधन की सूचना अत्यंत पीड़ादायक है। परिवारों को यह असहनीय शोक झेलना पड़ रहा है… ईश्वर उन्हें शक्ति दे। विनम्र श्रद्धांजलि।”

भाजपा प्रवक्ता जयवीर शेरगिल ने लिखा, महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजित पवार और अन्य लोगों के दुखद विमान हादसे में निधन की खबर सुनकर बहुत दुख हुआ। यह महाराष्ट्र और पवार परिवार के लिए बहुत बड़ा नुकसान है। गहरी संवेदनाएं। ओम शांति!”

शिरोमणि अकाली दल (एसएडी) के अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल ने लिखा, महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम और एनसीपी प्रमुख अजित पवार के बारामती के पास एक प्लेन क्रैश में निधन की दुखद खबर से मैं स्तब्ध और दुखी हूं। पवार परिवार, उनके समर्थकों और महाराष्ट्र के लोगों के प्रति मेरी गहरी संवेदनाएँ। ईश्वर उनकी आत्मा को शांति प्रदान करें।”

Related Post

HINDI SECTION

प्रधानमंत्री मोदी ने दिल्ली में भारत-यूरोपीय संघ व्यापार मंच की अध्यक्षता की

Jan 27, 2026
HINDI SECTION

भारत-यूरोपीय संघ शिखर सम्मेलन के बाद ऐतिहासिक मुक्त व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर

Jan 27, 2026
HINDI SECTION

भारत-ईयू मुक्त व्यापार समझौता द्विपक्षीय संबंधों की बड़ी उपलब्धि: प्रधानमंत्री मोदी

Jan 27, 2026

You missed

URDU SECTION

بارامتی میں طیارہ حادثہ، مہاراشٹر کے ڈپٹی سی ایم اجیت پوار جاں بحق

28 January 2026 11:58 AM INDIAN AWAAZ No Comments
HINDI SECTION

महाराष्ट्र के Dy CM अजित पवार के निधन से देशभर में शोक, राष्ट्रपति, पीएम मोदी समेत नेताओं ने जताया दुख

28 January 2026 11:59 AM INDIAN AWAAZ No Comments
TOP AWAAZ

Maharashtra Deputy CM Ajit Pawar killed in Plane crash

28 January 2026 11:46 AM INDIAN AWAAZ No Comments
CAMPUS

New UGC guidelines to address caste-based discrimination will not be misused, assures Govt

28 January 2026 1:25 AM INDIAN AWAAZ No Comments