The Indian Awaaz

The Real Voice of India

OTHER TOP STORIES

कई राज्यों में घने कोहरे का अलर्ट, दक्षिणी में तेज हवाओं और तूफान की चेतावनी

Feb 4, 2026

Last Updated on February 4, 2026 1:10 am by INDIAN AWAAZ

मौसम विभाग ने कल बिहार, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश और पंजाब में घने कोहरे का अनुमान व्‍यक्‍त किया है। उप-हिमालयी पश्चिम बंगाल, सिक्किम, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के कुछ हिस्सों में भी ऐसी स्थिति की संभावना है। विभाग ने कहा कि अगले 7 दिन के दौरान उत्तर-पश्चिम, मध्य और भारत में न्यूनतम तापमान में कोई खास बदलाव नहीं होगा।

मौसम विभाग ने अगले दो से तीन दिन के दौरान कोमोरिन क्षेत्र और उससे सटे मन्नार की खाड़ी में 55 किलोमीटर प्रति घंटे तक की रफ्तार से तेज हवाओं के साथ तूफानी मौसम की भविष्यवाणी की है।

Related Post

AMN OTHER TOP STORIES

Delhi–Dehradun Economic Corridor to cut travel time, boost regional connectivity: NHAI

Feb 3, 2026
OTHER TOP STORIES

Govt debunks fake message circulating in emails asking people to download the E-PAN Card

Feb 2, 2026
AMN OTHER TOP STORIES

President of India to visit Odisha and Chhattisgarh from February 2 to 7

Feb 1, 2026

You missed

OTHER TOP STORIES

कई राज्यों में घने कोहरे का अलर्ट, दक्षिणी में तेज हवाओं और तूफान की चेतावनी

4 February 2026 1:10 AM INDIAN AWAAZ No Comments
HINDI SECTION

भारत-अमरीका ऐतिहासिक व्यापार समझौता बदलती वैश्विक व्यवस्था का संकेत: PM Modi

4 February 2026 1:08 AM INDIAN AWAAZ No Comments
AMN DEFENCE

DRDO carries out successful demonstration of Solid Fuel Ducted Ramjet technology

4 February 2026 1:06 AM INDIAN AWAAZ No Comments
AMN BUSINESS AWAAZ

Rabi crop sowing covers over 676 lakh hectares across country till January

4 February 2026 1:03 AM INDIAN AWAAZ No Comments