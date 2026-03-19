عالمی معیار کے صنعتی پارکس کی ترقی کے لیے 33,660 کروڑ روپے خرچ کیے جائیں گے

یہ منصوبہمینوفیکچرنگ پر مبنی ترقی، روزگار، سرمایہ کاری اور بڑے پیمانے پر مواقع کے ذریعے وکست بھارت کے سفر کو تیز کرے گا
بھارت اُدیوگک وِکاس یوجنا(بھاویہ) کا مقصد آتم نربھر بھارت کے سفر کو تیز کرنا ہے
AMN
صنعتی ترقی کو تیز کرنے کے ایک تاریخی قدم کے طور پر، وزیر اعظم جناب نریندر مودی کی صدارت میں مرکزی کابینہ نے بھارت اُدیوگک وِکاس یوجنا (بھاویہ)کی منظوری دی، جس کے لیے ملک بھر میں 100 پلگ اینڈ پلے صنعتی پارکس کی ترقی کے لیے 33,660 کروڑ روپے مختص کیے گئے ہیں۔
اسکیم کا مقصدعالمی معیار کے صنعتی بنیادی ڈھانچے کی ترقی، مینوفیکچرنگ کی صلاحیت کو کھولنا اور بھارت کی ترقی کی کہانی کو آگے بڑھانا ہے۔
وکست بھارت کے لیے صنعتی بنیاد رکھنا:
قومی صنعتی کوریڈور ڈیولپمنٹ پروگرام(این آئی سی ڈ پی)کے تحت تیار شدہ صنعتی سمارٹ سٹیز کی کامیابی کی بنیاد پر، بھاویہ کو ریاستوں اور نجی شعبے کے ساتھ شراکت میں نافذ کیا جائے گا۔
منظوری سے عملی اقدامات تک: کاروبار کرنے میں آسانی:
بھاویہ کے مرکز میں منظم منظوری کے عمل ، مؤثر واحد مرکز نظام اور ریاستوں کی قیادت میں سرمایہ کار دوست اصلاحات کے ساتھ ، ضابطوں کو ختم کرنے اور کاروبار کرنے میں آسانی کے لیے کافی زور دیاگیا ہے۔
یہ اسکیم پلگ اینڈ پلے صنعتی ایکو نظام فراہم کرے گی ، جس سے صنعتیں رفتار اور یقین کے ساتھ ارادے سے پیداوار کی طرف بڑھنے کے قابل ہوں گی،پہلے سے منظور شدہ زمین ، تیار انفراسٹرکچر اور مربوط خدمات کے ساتھ ، بھاویہ سرمایہ کاروں کے لیے داخلے کی رکاوٹوں کو نمایاں طور پر کم کرے گا ۔
اس اسکیم کے تحت 100 سے 1000 ایکڑ تک کے صنعتی پارکوں کو ترقی کے لیے لیا جائے گا ۔اس کے لیے فی ایکڑ ایک کروڑ روپے کی مالی مددفراہم کیے جائیں گے:
- بنیادی ڈھانچہ (اندرونی سڑکیں ، زیر زمین سہولیات ، پانی کی نکاسی ، مشترکہ علاج کی سہولیات ، آئی سی ٹی اور انتظامی نظام)
- ویلیو ایڈڈ انفراسٹرکچر (تیار شدہ فیکٹری شیڈ ، بلٹ ٹو سوٹ یونٹ ، ٹیسٹنگ لیبز ، گودام)
- سماجی بنیادی ڈھانچہ ( ورکروں کی رہائش اور ان کے لیے معاون سہولیات)
بیرونی بنیادی ڈھانچے کے لیے پروجیکٹ کی لاگت کا 25 فیصد تک تعاون بھی فراہم کیا جائے گا ، جس سے موجودہ نیٹ ورک کے ساتھ ہموار رابطے اور انضمام کو یقینی بنایا جائے گا ۔
پروجیکٹ کا انتخاب ایک چیلنج موڈ کے ذریعے کیا جائے گا ، اس بات کو یقینی بناتے ہوئے کہ صرف اعلی معیار ، اصلاح پر مبنی اور سرمایہ کاری کے لیے تیار تجاویز کو آگے بڑھایا جائے ۔
مستقبل کے لیے تیار ، پائیدار اور موثر صنعتی پارکس:
صنعتی پارکوں کو مستقبل اور پائیدار ایکو نظام کے طور پر ڈیزائن کیا جائے گا:
- ہموار کثیر ماڈل رابطے اور آخری سرے تک مؤثر رسائی کو قابل بنانے کے لیے پی ایم گتی شکتی اصولوں کے ساتھ ہم آہنگ ہے۔
- مربوط زیر زمین یوٹیلیٹی کوریڈور کے ساتھ ماحولیات کے لیے سازگار اور پائیدار وسائل کا استعمال موثر دیکھ بھال اور بلاتعطل صنعتی کارروائیوں کے لیے بغیر کھدائی کے ماحول کو قابل بناتا ہے۔
یہ پارکس صنعتی بنیادی ڈھانچے میں نئے معیارات قائم کریں گے ، بھروسے کو یقینی بنائیں گے ، خراب کارکردگی کو کم کریں گے ، اور تمام شعبوں میں پیداواری صلاحیت میں اضافہ کریں گے ۔
تمام خطوں میں ملازمتوں ، سرمایہ کاری اور اقتصادی ترقی کو آگے بڑھانا:
بھاویہ سے توقع کی جاتی ہے کہ وہ بڑے پیمانے پر روزگار پیدا کرے گا ، جس سے مینوفیکچرنگ ، لاجسٹکس اور خدمات میں خاطر خواہ براہ راست اور بالواسطہ روزگار پیدا ہوگا ، جبکہ اہم سرمایہ کاری کو متحرک کرے گا ۔
یہ اسکیم تمام ریاستوں اور مرکز کے زیر انتظام علاقوں تک پھیلے گی ، جس سے ملک بھر میں روزگار کے لاکھوں مواقع پیدا ہوں گے اور ملک بھر میں صنعتی ترقی میں تیزی آئے گی ۔
کلسٹر پر مبنی ترقی کو فروغ دے کر اور صنعتوں ، سپلائرز اور خدمات فراہم کرنے والوں کے مشترکہ مقام کو فعال کرکے ، بھاویہ گھریلو سپلائی چین کو مضبوط کرے گا ، علاقائی صنعت کاری کو فروغ دے گا اور لاکھوں لوگوں کے لیے نئے مواقع فراہم کرے گا ۔
اس اسکیم سے درج ذیل فائدے ہوں گے:
- بنیادی طور پر مستفید ہونے والے: مینوفیکچرنگ یونٹس ، ایم ایس ایم ای ، اسٹارٹ اپس اور عالمی سرمایہ کار جو استعمال کے لیے تیار صنعتی بنیادی ڈھانچے کے خواہاں ہوتے ہیں۔
- ثانوی طور پرمستفید ہونے والے: کارکنان ، لاجسٹک فراہم کنندگان ، سروس سیکٹر انٹرپرائزز اور مقامی برادریاں
بھاویہ کی منظوری آتم نربھر بھارت کی طرف ہندوستان کے سفر میں ایک اہم سنگ میل کی نمائندگی کرتی ہے ، جس سے ملک کی مینوفیکچرنگ صلاحیتوں کو تقویت ملتی ہے ، برآمدات کو فروغ ملتا ہے اور ایک پائیدار ، جامع اور عالمی سطح پر مسابقتی معیشت کی بنیاد رکھی جاتی ہے ۔
این آئی سی ڈی سی کے بارے میں:
کامرس اور صنعت کی وزارت کے صنعت اور داخلی تجارت کے فروغ کے محکمے (ڈی پی آئی آئی ٹی) کے تحت نیشنل انڈسٹریل کوریڈور ڈیولپمنٹ کارپوریشن لمیٹڈ (این آئی سی ڈی سی) مینوفیکچرنگ کی مسابقت کو بڑھانے ، سرمایہ کاری کو راغب کرنے اور روزگار پیدا کرنے کے لیے عالمی معیار کے گرین فیلڈ صنعتی اسمارٹ شہروں کی ترقی کی قیادت کر رہا ہے ۔این آئی سی ڈی سی فی الحال 13 ریاستوں میں 20 پروجیکٹوں کو نافذ کر رہا ہے ۔
این آئی سی ڈی سی کی قیادت میں اقدامات ،پلگ اینڈ پلے صنعتی پارکس کے تصور پر کیے گئے ہیں-استعمال کے لیے تیار ایکو نظام جہاں زمین ، یوٹیلیٹی ، منظوری اور بنیادی ڈھانچہ پہلے سے تیار ہیں ، صنعتوں کو زمین کے حصول یا بنیادی ڈھانچے کے سیٹ اپ سے متعلق تاخیر کے بغیر تیزی سے کام شروع کرنے کے قابل بناتے ہیں ۔