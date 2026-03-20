گوریا کی گم ہوتی آواز: کیا ہم فطرت سے دور ہوتے جا رہے ہیں؟

Last Updated on March 20, 2026 1:55 am by INDIAN AWAAZ
کبھی صبح کا آغاز ہمارے آنگن میں گوریا کی مدھم اور خوشگوار چہچہاہٹ سے ہوتا تھا۔ یہ ننھی سی چڑیا صرف فطرت کا حصہ نہیں تھی بلکہ ہماری روزمرہ زندگی، ہماری تہذیب اور ہمارے جذبات سے گہری طرح جڑی ہوئی تھی۔ بچپن کی ساتھی، گھروں کی رونق اور فطرت کی تازگی کی علامت—گوریا ہمارے ساتھ ہی پروان چڑھتی تھی۔
لیکن آج یہی چڑیا خاموشی سے ہمارے آس پاس سے غائب ہوتی جا رہی ہے۔ یہ صرف ایک پرندے کے ختم ہونے کی کہانی نہیں بلکہ انسان اور فطرت کے درمیان بگڑتے توازن کی ایک سنگین وارننگ ہے۔ ہر سال 20 مارچ کو منایا جانے والا عالمی یومِ گوریا ہمیں اسی خطرے کے بارے میں آگاہ کرتا ہے۔ سال 2026 کا موضوع “انسان اور فطرت کے باہمی اشتراک” ہمیں یاد دلاتا ہے کہ اگر یہ توازن بگڑ گیا تو صرف گوریا ہی نہیں بلکہ پورا ماحولیاتی نظام خطرے میں پڑ سکتا ہے۔
گوریا ہمیشہ انسانوں کے قریب رہی ہے۔ وہ ہمارے گھروں کی چھتوں، روشن دانوں، کھڑکیوں اور درختوں میں گھونسلے بناتی تھی اور ہماری روزمرہ زندگی کا حصہ بن جاتی تھی۔ مگر جدید طرزِ زندگی کی تیز رفتار ترقی نے اس کے لیے جگہ آہستہ آہستہ ختم کر دی۔ آج کے کنکریٹ کے جنگل میں نہ تو گھونسلہ بنانے کی جگہ باقی ہے اور نہ ہی قدرتی خوراک کے ذرائع۔ پہلے گھروں میں کھلے آنگن، مٹی کے فرش اور چھتوں پر سکھائے جانے والے اناج ہوتے تھے، جو گوریا کے لیے خوراک اور پناہ کا ذریعہ بنتے تھے۔ اب بند اور چمکدار عمارتوں میں اس کے لیے کوئی جگہ باقی نہیں رہی۔
اس کے ساتھ ساتھ کیڑے مار ادویات اور کیمیائی کھادوں کے بڑھتے استعمال نے بھی اس مسئلے کو سنگین بنا دیا ہے۔ گوریا کے بچے ابتدائی دنوں میں کیڑوں پر انحصار کرتے ہیں، لیکن جدید زرعی طریقوں نے ان کیڑوں کی تعداد کو بہت کم کر دیا ہے۔ نتیجتاً، ان کے بچوں کو مناسب خوراک نہیں مل پاتی۔ موبائل ٹاورز سے نکلنے والی برقی مقناطیسی شعاعیں بھی ایک ممکنہ خطرہ سمجھی جا رہی ہیں، جو ان کی سمت شناسی اور افزائشِ نسل کو متاثر کر سکتی ہیں۔ اس کے علاوہ موسمیاتی تبدیلی—بے ترتیب موسم، غیر موسمی بارشیں اور بڑھتا ہوا درجۂ حرارت—ان کے قدرتی نظامِ زندگی کو متاثر کر رہا ہے۔
گوریا کا بحران صرف ماحولیاتی نہیں بلکہ ہماری بے حسی کا آئینہ بھی ہے۔ جیسے جیسے ہم فطرت سے دور ہوتے جا رہے ہیں، ویسے ویسے دیگر جانداروں کے تئیں ہماری ذمہ داری کا احساس بھی کم ہوتا جا رہا ہے۔ یہ صورتحال تشویشناک ہے، کیونکہ جب انسان فطرت سے کٹ جاتا ہے تو بالآخر اس کا اپنا وجود بھی خطرے میں پڑ جاتا ہے۔
گوریا کو بچانا صرف ایک پرندے کو بچانا نہیں بلکہ اپنے ماحول، اپنی تہذیب اور آنے والی نسلوں کے مستقبل کو محفوظ بنانا ہے۔ اس کے لیے بڑے اقدامات کی نہیں بلکہ چھوٹے مگر مؤثر قدموں کی ضرورت ہے۔ اپنے گھروں یا اردگرد ایسی جگہیں بنانا جہاں گوریا گھونسلہ بنا سکے، بالکونی یا درختوں پر مصنوعی گھونسلے لگانا، باقاعدگی سے دانہ اور پانی رکھنا—یہ سادہ اقدامات بڑا فرق پیدا کر سکتے ہیں۔ باغات میں مقامی پودے لگانے سے کیڑوں کی تعداد بڑھے گی، جو گوریا کے لیے قدرتی خوراک فراہم کرے گی۔
نامیاتی کھیتی کو فروغ دینا اور کیمیائی مادوں کے استعمال کو کم کرنا بھی ماحولیاتی توازن بحال کرنے میں اہم کردار ادا کر سکتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ بچوں میں فطرت کے لیے حساسیت پیدا کرنا ضروری ہے، تاکہ وہ سمجھ سکیں کہ پرندے صرف دیکھنے کی چیز نہیں بلکہ ہمارے مشترکہ ماحولیاتی نظام کا حصہ ہیں۔ حکومت اور سماجی اداروں کو بھی اس سلسلے میں فعال کردار ادا کرنا ہوگا—پرندوں کے تحفظ کے لیے مضبوط پالیسیاں، آگاہی مہمات اور تحقیق کو فروغ دینا وقت کی اہم ضرورت ہے۔
گوریا ہمیں سادگی، ہم آہنگی اور توازن کا سبق دیتی ہے۔ جب ایک اتنی سادہ اور خاموش مخلوق بھی خطرے میں ہو، تو یہ اس بات کا واضح اشارہ ہے کہ ہم کہیں نہ کہیں فطرت کے ساتھ اپنی ذمہ داری نبھانے میں ناکام ہو رہے ہیں۔ یہ زمین صرف انسانوں کی نہیں بلکہ تمام جانداروں کی مشترکہ میراث ہے۔ اگر ہم اسے صرف اپنے مفاد کے لیے استعمال کرتے رہے تو ایک وقت ایسا آ سکتا ہے جب ہمارے پاس کچھ بھی باقی نہ رہے۔
عالمی یومِ گوریا محض ایک رسمی دن نہیں بلکہ خود احتسابی کا موقع ہے۔ اگر ہر گھر ایک چھوٹا سا مسکن بن جائے، ہر آنگن میں دانہ اور پانی رکھا جائے اور ہر دل میں ہمدردی پیدا ہو، تو گوریا ایک بار پھر واپس آ سکتی ہے۔ اس کی چہچہاہٹ دوبارہ ہماری زندگیوں میں خوشی اور توازن کا پیغام لے کر آئے گی۔ درحقیقت، گوریا کو بچانا خود کو بچانا ہے—اور یہی چھوٹا سا قدم ہمیں فطرت کے ساتھ ہم آہنگ زندگی کی طرف لے جا سکتا ہے۔