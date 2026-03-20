خلیجی کشیدگی کے دوران بھارت نے توانائی سپلائی محفوظ رکھی، شہریوں کا انخلا جاری

Last Updated on March 20, 2026 7:15 pm
نئی دہلی:
حکومت نے جمعہ کے روز ملک میں ایندھن کی دستیابی کے حوالے سے عوام کو یقین دہانی کرائی ہے کہ تمام ریفائنریز پوری صلاحیت کے ساتھ کام کر رہی ہیں اور خام تیل کا وافر ذخیرہ موجود ہے۔ حکام کے مطابق گھریلو ایل پی جی کی پیداوار مستحکم ہے اور صارفین کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے کافی اسٹاک دستیاب ہے۔
مغربی ایشیا کی صورتحال پر نئی دہلی میں منعقدہ بین الوزارتی بریفنگ میں وزارتِ پیٹرولیم و قدرتی گیس کی جوائنٹ سیکریٹری سجاتا شرما نے بتایا کہ گزشتہ ایک ہفتے کے دوران 11,300 ٹن سے زائد کمرشل ایل پی جی سپلائی کی گئی۔ انہوں نے کہا کہ گھریلو ایل پی جی کی پیداوار میں تقریباً 40 فیصد اضافہ ہوا ہے جس سے ریٹیل آؤٹ لیٹس پر سپلائی مکمل طور پر برقرار ہے۔
انہوں نے مزید کہا کہ گھبراہٹ میں کی جانے والی بکنگ میں کمی آئی ہے اور اب 93 فیصد ایل پی جی بکنگ آن لائن ہو رہی ہے۔ بلیک مارکیٹنگ اور ذخیرہ اندوزی کے خلاف سخت کارروائی کرتے ہوئے ملک بھر میں ایک ہی دن میں 4,500 سے زائد چھاپے مارے گئے۔
دریں اثنا، وزارتِ بندرگاہ، جہاز رانی اور آبی گزرگاہوں کے خصوصی سیکریٹری راجیش کمار سنہا نے کہا کہ سمندری سرگرمیاں معمول کے مطابق جاری ہیں۔ گزشتہ 24 گھنٹوں میں کوئی واقعہ پیش نہیں آیا اور تمام 22 بھارتی جہاز اور 611 ملاح محفوظ ہیں۔ ڈی جی شپنگ مسلسل صورتحال پر نظر رکھے ہوئے ہے۔
انہوں نے بتایا کہ کسی بھی بندرگاہ پر بھیڑ بھاڑ نہیں ہے اور کارگو کی نقل و حرکت کو ہموار رکھنے کے لیے متعدد اقدامات کیے گئے ہیں۔ نیو مینگلور پورٹ نے خام تیل اور ایل پی جی ہینڈلنگ چارجز میں رعایت کا اعلان بھی کیا ہے۔
وزارتِ خارجہ کے ترجمان رندھیر جیسوال نے بتایا کہ وزیر اعظم نریندر مودی نے عمان، ملیشیا، فرانس، اردن اور قطر کے رہنماؤں سے بات چیت کی ہے۔ ان بات چیت کے دوران بھارت نے مغربی ایشیا کے تنازع پر اپنی پوزیشن واضح کرتے ہوئے مذاکرات، کشیدگی میں کمی اور امن پر زور دیا۔
وزیر اعظم نے توانائی کے بنیادی ڈھانچے پر حملوں کی سخت مذمت کی، جبکہ تمام فریقین نے آبنائے ہرمز میں محفوظ جہاز رانی کو یقینی بنانے پر اتفاق کیا۔
انخلا مہم کے تحت اب تک 913 بھارتی شہریوں کو وطن واپس لایا جا چکا ہے، جن میں 284 زائرین شامل ہیں۔ انہیں آرمینیا-آذربائیجان راستے کے ذریعے نکالا گیا۔
وزارتِ خارجہ کے جوائنٹ سیکریٹری (خلیج) عاصم مہاجن نے بتایا کہ عراق سے بحفاظت نکالے گئے 15 بھارتی عملے کے ارکان آج وطن واپس پہنچ سکتے ہیں۔ اس سے قبل عمان سے 24 بھارتی ملاح بھی بحفاظت واپس آ چکے ہیں۔
انہوں نے مزید کہا کہ قطر ایئرویز آج بھارت کے لیے 10 خصوصی پروازیں چلانے کا امکان ہے۔ تاہم خلیجی خطے میں مختلف واقعات میں 6 بھارتی شہری جاں بحق ہو چکے ہیں جبکہ ایک شخص تاحال لاپتہ ہے۔ سعودی عرب، عمان، عراق اور متحدہ عرب امارات کے حکام کے ساتھ رابطہ قائم رکھتے ہوئے لاپتہ شخص کی تلاش اور جاں بحق افراد کی میتوں کو جلد وطن واپس لانے کی کوششیں جاری ہیں۔