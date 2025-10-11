بھارت-برطانیہ مشترکہ بیان

Last Updated on October 11, 2025 1:03 pm by INDIAN AWAAZ
وزیر اعظم جناب نریندر مودی کی دعوت پر برطانیہ کے وزیر اعظم سر کیر اسٹارمر نے 08-09 اکتوبر 2025 تک ہندوستان کا سرکاری دورہ کیا ۔ وزیر اعظم اسٹارمر کے ساتھ ایک اعلی سطحی وفد بھی تھا جس میں کاروبار اور تجارت کے محکمہ کے وزیر اور بورڈ آف ٹریڈ کے صدر پیٹر کائل ، اسکاٹ لینڈ کے کے وزیر ڈگلس الیگزینڈر ایم پی ، سرمایہ کاری کے وزیرجناب جیسن اسٹاک ووڈ اور 125 سی ای اوز ، کاروباری افراد ، یونیورسٹی کے وائس چانسلرز اور ثقافتی رہنما شامل تھے ۔
یہ وزیر اعظم اسٹارمر کا ہندوستان کا پہلا سرکاری دورہ ہے ۔ یہ دورہ گزشتہ23 سے24 جولائی 2025 کے دوران ہندوستان کے وزیر اعظم کے برطانیہ کے دورے کے بعد ہواہے ، جس کے دوران دونوں فریقوں نے تاریخی ہند-برطانیہ جامع اقتصادی اور تجارتی معاہدے (سی ای ٹی اے) پر دستخط کیے اور ہند-برطانیہ ویژن 2035 اور دفاعی صنعتی روڈ میپ کو اپنایا ۔
وزیر اعظم مودی اور وزیر اعظم اسٹارمر نے 9 اکتوبر 2025 کو ممبئی میں گلوبل فنٹیک فیسٹ میں کلیدی خطاب کیا ۔ دونوں رہنماؤں نے 9 اکتوبر 2025 کو ممبئی میں محدود نیز وفد سطح کی بات چیت کی ، اس بات چیت کے دوران انہوں نے ہند-برطانیہ جامع اسٹریٹجک شراکت داری کی ترقی پر اطمینان کا اظہار کیا اور عالمی امن ، استحکام اور قواعد پر مبنی بین الاقوامی نظام کے لیے مشترکہ عزم کا اعادہ کیا ۔ انہوں نے باہمی دلچسپی کے عالمی اور علاقائی مسائل پر بھی تبادلہ خیال کیا ۔
ترقی
دونوں وزرائے اعظم نے ہند-برطانیہ سربراہ اجلاس کے موقع پر ممبئی میں سی ای او فورم کی میٹنگ کا خیر مقدم کیا ۔ دونوں لیڈروں نے کہاکہ وہ ہند-برطانیہ جامع اقتصادی اور تجارتی معاہدے (سی ای ٹی اے) کے فوائد کو حاصل کرنے کے لیے اس کی جلد از جلد توثیق کے منتظر ہیں ۔
دونوں وزرائے اعظم نے مشترکہ اقتصادی اور تجارتی کمیٹی (جے ای ٹی سی او) کے دوبارہ آغاز کا بھی خیر مقدم کیا، جو سی ای ٹی اے گورنینس اور استعمال میں مدد کرے گی اور ہماری وسیع تجارتی اور سرمایہ کاری کی شراکت داری کو آگے بڑھائے گی ۔
برطانیہ کے وزیر اعظم کے ساتھ موجود مضبوط کاروباری وفد نے تعمیر ات، بنیادی ڈھانچہ اور ماحولیات کےلئے سازگار توانائی ، جدید مینوفیکچرنگ ، دفاع ، تعلیم ، کھیل ، ثقافت ، مالیاتی اور پیشہ ورانہ کاروباری خدمات ، سائنس ، ٹیکنالوجی اور اختراع ، صارفین کے سامان اور خوراک جیسے اہم شعبوں میں دونوں ممالک میں سرمایہ کاری کے مواقع کواجاگر کیا ۔ نیتی آیوگ اور سٹی آف لندن کارپوریشن کے درمیان موجودہ ہند-برطانیہ بنیادی ڈھانچہ مالیاتی وسیلہ (یو کے آئی آئی ایف بی) پائیدار ترقی کے لیے ہمارے مشترکہ عزائم کی ایک مثال ہے ۔
دونوں وزرائے اعظم نے ہوابازی کے شعبے میں رابطے کو بہتر بنانے اور تعاون بڑھانے کے لیے اپنے عزم کا اعادہ کیا اور اس بات کا خیر مقدم کیا کہ دونوں فریق ہوابازی سے متعلق دیگر معاملات کے ساتھ ساتھ ہند-برطانیہ فضائی خدمات کے معاہدے کی تجدید پر تبادلہ خیال کر رہے ہیں ۔ یہ دونوں ممالک کو ایرو اسپیس کے شعبے میں قریبی تعاون کا موقع فراہم کرتا ہے ۔
ٹیکنالوجی اور اختراع
ہندوستان اور برطانیہ کے وزرائے اعظم نے جامع اقتصادی ترقی کو آگے بڑھانے ، قومی سلامتی کو مستحکم کرنے اور عالمی اختراع کے مستقبل کی تشکیل کے لیے سرحدی ٹیکنالوجیز کو بروئے کار لانے کے لیے اپنے مشترکہ عزم کا اعادہ کیا ۔ تاریخی ٹیکنالوجی سیکورٹی پہل (ٹی ایس آئی) کی بنیاد پر دونوں رہنماؤں نے ٹیلی مواصلات ، اہم معدنیات ، مصنوعی ذہانت اورصحت ٹکنالوجی سمیت اہم اور ابھرتی ہوئی ٹیکنالوجیز میں ہونے والی ٹھوس پیش رفت کا خیرمقدم کیا ۔
ٹکنالوجی سیکورٹی پہل(ٹی ایس آئی) کے تحت ،رہنماؤں نے اس کے قیام پر خوشی کا اظہار کیا:
- پروجیکٹ کے پہلے مرحلے میں کم از کم 24 ملین پاؤنڈ کی مشترکہ فنڈنگ کے ساتھ ہند-برطانیہ رابطہ اور اختراعی مرکزقائم کیا جائے گا،جو کہ 6 جی ، نان ٹیرسٹریل نیٹ ورکس (این ٹی این) اور ٹیلی کام کے لیے سائبر سیکورٹی کے لیے اے آئی مقامی نیٹ ورک تیار کرنے پر مرکوز ایک مشترکہ مرکزہے ۔
- اے آئی کے لیے ہند-برطانیہ مشترکہ مرکز ، صحت ، آب و ہوا ، فنٹیک اور انجینئرنگ حیاتیات میں ذمہ دار اور قابل اعتماد اے آئی کو آگے بڑھاتا ہے ۔
- برطانیہ اور بھارت کے درمیان اہم معدنیات کی پروسیسنگ اور ڈاؤن اسٹریم کےاشتراک پر مبنی ٹھوس شراکت داری کاقیام جو اہم معدنی سپلائی چین کو مضبوط اور متنوع بناتی ہے اور دونوں ممالک میں سرمایہ کاری اور ترقی فراہم کرتی ہے ۔ انہوں نے معدنی کوریج کو بڑھانے ، جدید ٹیکنالوجیز کو مزید مربوط کرنے ، نئے دو طرفہ سرمایہ کاری کے مواقع کو کھولنے اور آئی آئی ٹی-آئی ایس ایم دھنباد میں ایک نیا سیٹلائٹ کیمپس قائم کرنے کے لیے برطانیہ –بھارت اہم معدنیات سپلائی چین آبزرویٹری کے دوسرے مرحلے کا بھی اعلان کیا ۔
بھارت میں سینٹر فار پروسیس انوویشن (سی پی آئی)اور برطانیہ کے بائیوٹیکنالوجی ریسرچ اینڈ انوویشن کونسل (بی آر آئی سی) کے اداروں ، ہنری رائس انسٹی ٹیوٹ (ایچ آر آئی) اور انڈین انسٹی ٹیوٹ آف سائنس (آئی آئی ایس سی) آکسفورڈ نینوپور ٹیکنالوجیز (او این ٹی) اور بی آر آئی سی-سینٹر فار ڈی این اے فنگر پرنٹنگ اینڈ ڈائیگنوسٹکس (بی آر آئی سی-سی ڈی ایف ڈی) جیسے اداروں کے درمیان اسٹریٹجک شراکت داری کے ساتھ بائیو ٹیکنالوجی کو آگے بڑھانے کے لیے برطانیہ اور ہندوستان مل کر کام کر رہے ہیں تاکہ بائیو مینوفیکچرنگ ، تھری ڈی بائیو پرنٹنگ اور جینومکس میں تبدیلی لانے والے نتائج فراہم کیے جا سکیں ۔
دفاع اور سیکورٹی
دونوں رہنماؤں نے مشترکہ مشقوں ، تربیت اور صلاحیت سازی کے ذریعے ہندوستان اور برطانیہ کی مسلح افواج کے درمیان دو طرفہ تبادلوں کو بڑھانے پر اتفاق کیا ۔ وزیر اعظم مودی نے برطانیہ کے کیریئر اسٹرائیک گروپ کی بندرگاہ کال اور ہندوستانی بحریہ کے ساتھ رائل نیوی کی مشق کونکن کا خیرمقدم کیا ۔ دونوں فریقوں نے ہند-بحرالکاہل میں سمندری سیکورٹی میں مضبوط تعاون کا عہد کیا ، جس میں ہند-بحرالکاہل سمندری پہل (آئی پی او آئی) کے تحت ریجنل میری ٹائم سیکورٹی سینٹر آف ایکسی لینس (آر ایم ایس سی ای) کا قیام بھی شامل ہے ۔
تربیت پرباہمی تعاون کے تناظر میں ، دونوں رہنماؤں نے ایک ایسے انتظام کی پیش رفت کا خیرمقدم کیا جس میں ہندوستانی فضائیہ کے کوالیفائیڈ فلائنگ انسٹرکٹرز کو برطانیہ کی رائل ایئر فورس کی تربیت میں ضم کیا جائے گا ۔اس کے علاوہ ایک معاہدہ ہوگاجو ہمارے مضبوط تربیتی اور تعلیمی تعلقات کو آسان بنائے گا ۔
دونوں وزرائے اعظم نےہندوستانی بحریہ کے پلیٹ فارموں کے لیے سمندری الیکٹرک پروپلشن سسٹم تیار کرنے میں تعاون پر ہند-برطانیہ بین حکومتی معاہدے (آئی جی اے) کو حتمی شکل دینے کے ارادے پر خوشی کااظہار کیا ۔
دونوں رہنماؤں نے ہلکے وزن والےملٹرول میزائل (ایل ایم ایم) سسٹم کی ابتدائی سپلائی پر بین حکومتی معاہدے کے آگے بڑھنے کا بھی اعلان کیا۔ اس سے ہندوستان کی فضائی دفاعی صلاحیتوں کو مزید مدد ملے گی اور آتم نربھر بھارت کے جذبے کے مطابق ہندوستانی وزارت دفاع کی موجودہ اور مستقبل کی ضروریات کو پورا کیا جائے گا اور دونوں ممالک کے درمیان پیچیدہ ہتھیاروں پر طویل مدتی تعاون میں مدد ملے گی ۔
دونوں وزرائے اعظم نے ہر قسم کی دہشت گردی اور پرتشدد انتہا پسندی کی سخت مذمت کی ۔ انہوں نے دہشت گردی کو بالکل بھی برداشت نہ کرنےاور اقوام متحدہ کے چارٹر اور بین الاقوامی قانون کے مطابق جامع اور پائیدار طریقے سے دہشت گردی سے نمٹنے کے لیے ٹھوس بین الاقوامی کوششوں پر زور دیا ۔ انہوں نے بنیاد پرستی اور پرتشدد انتہا پسندی کا مقابلہ کرنے ، دہشت گردی کی مالی اعانت اور دہشت گردوں کی سرحد پار نقل و حرکت کی روک تھام کرنے ، دہشت گردی کے مقاصد کے لیے نئی اور ابھرتی ہوئی ٹیکنالوجیز کے استحصال کو روکنے ، دہشت گردوں کی بھرتی سے نمٹنے ، معلومات کے اشتراک ، عدالتی تعاون ، صلاحیت سازی میں تعاون بڑھانے اور اقوام متحدہ اور ایف اے ٹی ایف سمیت ان شعبوں میں دو طرفہ اور کثیرجہتی تعاون کو مستحکم کرنے پر اتفاق کیا ۔ انہوں نے جموں و کشمیر کے پہلگام میں اپریل 2025 کے دہشت گردانہ حملے کی سخت ترین الفاظ میں مذمت کی ۔ انہوں نے عالمی سطح پرقرار دیئے گئے دہشت گردوں ، دہشت گرد اداروں اور ان کے اسپانسرز کے خلاف فیصلہ کن اور ٹھوس اقدامات کرنے کے لیے تعاون کو مستحکم کرنے کا بھی عہد کیا ۔
آب و ہوا اور توانائی
دونوں رہنماؤں نے کاربن کے صفر اخراج کے ہدف کے حصول کے لیے تعاون کی اہمیت کا اعادہ کیا ۔ وزرائے اعظم نے آب و ہوا کی مالی اعانت کو بڑھانے ، ماحولیات کے لئے سازگار ترقی کی را ہیں کھولنے اور دونوں ممالک کے لیے مالی اعانت کے نئے مواقع فراہم کرنے کے لیے ‘ہند-برطانیہ آب وہوا کی تبدیلی کی روک تھام کےلئے مالیاتی پہل ‘ کا خیرمقدم کیا ۔ انہوں نے کلائمیٹ ٹیک اسٹارٹ اپ فنڈ میں ایک نئی مشترکہ سرمایہ کاری کا اعلان کیا ۔ برطانیہ کی حکومت اور اسٹیٹ بینک آف انڈیا کے درمیان مفاہمت نامے کے تحت یہ اسٹریٹجک پہل ، ماحولیاتی ٹیکنالوجی اور مصنوعی ذہانت جیسے سرحدی شعبوں میں کام کرنے والے اختراعی کاروباریوں کے لیے تعاون میں اضافہ کرے گی ، جس سے اختراع کو فروغ ملے گا اور ترقی میں اضافہ ہوگا ۔
رہنماؤں نے آف شور ونڈ ٹاسک فورس کے قیام کا خیر مقدم کیا ۔ انہوں نے گلوبل کلین پاور الائنس (جی سی پی اے) کے ذریعے مل کر کام کرنے کے امکانات تلاش کرنے کے اپنے ارادے کا اعادہ کیا ۔
تعلیم ، ثقافت اور عوام سے عوام کے درمیان رابطے
دونوں رہنماؤں نے دو طرفہ تعلقات کے مستقبل کی تشکیل میں نوجوانوں ، ثقافتی اور تعلیمی تبادلوں کی اہمیت پر زور دیا ۔ انہوں نے پہلے سالانہ وزارتی اسٹریٹجک تعلیمی مکالمے اور مئی 2025 میں دونوں وزرائے ثقافت کے دستخط شدہ ثقافتی تعاون کے پروگرام کے نفاذ کے عزم کا اظہار کیا ۔
تعلیم کو دو طرفہ تعاون کے کلیدی شعبے کے طور پر تسلیم کرتے ہوئے ، دونوں فریقوں نے ہندوستان میں برطانیہ کی نو سرکردہ یونیورسٹیوں کے کیمپس کھولنے میں پیش رفت پر خوشی کا اظہار کیا ۔ ساؤتھمپٹن یونیورسٹی نے گروگرام میں اپنے کیمپس میں ہندوستانی طلباء کے اپنے افتتاحی گروپ کا خیرمقدم کیا ہے ۔ یونیورسٹی گرانٹس کمیشن نے ہندوستان میں یونیورسٹی آف لیورپول ، یونیورسٹی آف یارک ، یونیورسٹی آف ایبرڈین اور یونیورسٹی آف برسٹل کے برانچ کیمپس کے قیام کے لیے اجازت نامے (ایل او آئی) بھی حوالے کیے ہیں ۔ مزید برآں ، کوئینز یونیورسٹی آف بیلفاسٹ اور کوونٹری یونیورسٹی کو گفٹ سٹی میں اپنے برانچ کیمپس کھولنے کا اختیار دیا گیا ہے ۔ دورے کے دوران ، ہندوستانی حکام نے بنگلورو میں لنکاسٹر یونیورسٹی کا کیمپس کھولنے کے لیے اجازت نامہ (ایل او آئی) بھی سونپا اور گفٹ سٹی میں یونیورسٹی آف سرے کا کیمپس کھولنے کے لیے اصولی منظوری دی ۔
دونوںوزرائے اعظم نے مائیگریشن اینڈ موبلٹی پارٹنرشپ (ایم ایم پی) کے نفاذ کو جاری رکھنے کے عزم کا اظہار کیا ۔اس کے علاوہ بے قاعدہ نقل مکانی کو روکنے کے لیے تعاون میں پیش رفت کو نوٹ کرتے ہوئے ، دونوں فریقوں نے اس شعبے میں تعاون جاری رکھنے کے اپنے عزم کا اعادہ کیا ۔
دونوں رہنماؤں نے برطانیہ میں مقیم ہندوستانی باشندوں کو دونوں ممالک کے درمیان ایک موثروسیلہ کے طور پر تسلیم کیا اور دو طرفہ اقتصادی ، ثقافتی اور سماجی روابط کو مستحکم کرنے میں ان کے تعاون کو سراہا ۔ قائدین نے ثقافت ، تخلیقی صنعتوں ، فنون ، سیاحت اور کھیلوں کے شعبوں میں دونوں ممالک کی صلاحیتوں کو اکٹھا کرنے کے لیے برطانیہ اوربھارت کے درمیان ثقافتی تعاون کے پروگرام کی صلاحیت کو تسلیم کیا ۔
علاقائی اور کثیرجہتی تعاون
وزرائے اعظم نے عالمی امن ، خوشحالی اور قوانین پر مبنی بین الاقوامی نظام کے لیے اپنے مشترکہ عزم کا اعادہ کیا ۔ انہوں نے اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل (یو این ایس سی) کی اصلاحات سمیت اصلاح شدہ کثیرجہتی کو فروغ دینے کے لیے مل کر کام کرنے پر اتفاق کیا ۔ برطانیہ نے ایک اصلاح شدہ اقوام متحدہ سلامتی کونسل (یو این ایس سی) میں مستقل رکنیت کے لیے ہندوستان کی جائز مانگ کے لیے اپنی دیرینہ حمایت کا اعادہ کیا ۔
دونوں رہنماؤں نے اس بات کو تسلیم کیا کہ دولت مشترکہ کی تشکیل کرنے والے متنوع جغرافیائی علاقوں میں پھیلے ہوئے 2.5 ارب لوگوں کی مشترکہ اقدار اس کی طاقت ہیں ۔ انہوں نے دولت مشترکہ تنظیم کی نئی قیادت کے ساتھ آب و ہوا کی تبدیلی ، پائیدار ترقی اور نوجوانوں کی شمولیت کے شعبوں میں مل کر کام کرنے پر اتفاق کیا ۔
دونوں وزرائے اعظم نے اقوام متحدہ کے چارٹر سمیت بین الاقوامی قانون کے مطابق یوکرین میں منصفانہ اور پائیدار امن کی حمایت کا اظہار کیا ۔ انہوں نے اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے مختلف ممالک کی طرف سے جاری سفارتی کوششوں کا خیر مقدم کیا ۔
انہوں نے مشرق وسطی میں امن و استحکام کے لیے اپنے عزم کا اعادہ کیا اورصبروتحمل ، شہریوں کے تحفظ اور بین الاقوامی قوانین کی پاسداری پرزور دیا ، اور ایسے اقدامات کرنے سے گریز کیا جو صورتحال کو مزید خراب کر سکتے ہیں اور علاقائی استحکام کو خطرے میں ڈال سکتے ہیں ۔ انہوں نے غزہ کے لیے امریکی امن منصوبے اور فوری اور پائیدار جنگ بندی ، یرغمالیوں کی رہائی اور انسانی امداد کی فراہمی کے لیے علاقائی شراکت داروں کے ساتھ مل کر کام کرنے کے عزم کا اظہار کیا اور ایک پائیدار اور منصفانہ امن کے لیے اپنے مشترکہ عزم کا اظہار کیا جو ایک قابل عمل فلسطینی ریاست کے ساتھ ساتھ ایک محفوظ اور اسرائیل کے ساتھ دو ریاستی حل کی طرف ایک قدم ہے ۔
وزیر اعظم اسٹارمر نے وزیر اعظم مودی کااپنے اور اپنے ساتھ آئے ہوئے وفد کے ارکان کے لیے گرمجوشی اور مہمان نوازی کے لیے شکریہ ادا کیا ۔ اس دورے نے ہند-برطانیہ جامع اسٹریٹجک شراکت داری کی مضبوط ترقی اور مثبت رفتار کی تصدیق کی ہے جو مشترکہ جمہوری اقدار اور دونوں ممالک کے درمیان دوستی کے گہرے اور پائیدار رشتےپر مبنی ہے ۔