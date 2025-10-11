سردیوں میں دمہ اور الرجی کا انتظام کیسے کریں

Last Updated on October 11, 2025 2:16 pm by INDIAN AWAAZ
ڈاکٹر وجے پی۔ وراد، کنسلٹنٹ الرجسٹ، پیڈیاٹرک پلمونولوجسٹ، سائی الرجی دمہ و آئی اسپتال، پونے
سردیوں میں اکثر الرجی اور دمہ کی علامات بڑھ جاتی ہیں، کیونکہ دھواں، پولن، گرد و غبار اور دھند جیسے ماحولیاتی آلودگی والے ذرات الرجنز اور جلن پیدا کرنے والے عوامل کو بڑھا دیتے ہیں، جس سے جسم میں الرجک ردعمل شروع ہو سکتا ہے۔
تحقیقات کے مطابق، دس میں سے نو بچے اور 65–85 فیصد بالغ افراد میں بنیادی الرجی موجود ہوتی ہے، جو عام طور پر مون سون کے بعد اور سردیوں میں ظاہر ہوتی ہے، جیسے ایگزیما، رائنیٹس، کنجنکٹیوائٹس، سائنوسائٹس، اور گلے کے انفیکشن۔
خطرے کے عوامل میں الرجنز کے مسلسل سامنا، جینیاتی رجحان، ماحولیاتی حالات اور خوراک کی عادات شامل ہیں۔ بچوں میں الرجی کے آثار میں ناک کے اندر سوجن، آنکھوں کے نیچے سیاہ حلقے (الرجک شائنرز)، ناک یا پلکوں پر لائنیں، مسلسل منہ کے ذریعے سانس لینا، ناک رگڑنا، اور لمبی نرم پلکیں شامل ہو سکتی ہیں۔
موثر انتظام میں بنیادی مسائل کی شناخت اور دوائیوں کے استعمال شامل ہیں، جیسے سیکنڈ یا تھرڈ جنریشن اینٹی ہسٹامینز، مونٹیلکاسٹ جیسے لوکوٹریئن ریسیپٹر اینٹاگونسٹ، انہیلڈ کورٹیکوسٹیرائڈز، اینٹی انفلیمیٹری ایجنٹس، بایولوجکس، امیونوموڈیولیٹرز، اور مونوکلونل IgE تھراپی۔ شدید کیسز میں اکثر کمبینیشن تھراپی استعمال کی جاتی ہے۔
احتیاطی حکمت عملی میں طرزِ زندگی اور خوراک میں تبدیلی شامل ہے، جیسے فائبر سے بھرپور غذا، وٹامن ڈی کی مناسب مقدار، سورج کی روشنی، الرجنز سے بچاؤ، اندرونی آلودگی کم کرنا، اور ماسک کا استعمال۔ یہ اقدامات ابتدائی، ثانوی اور ثالثی سطح پر کیے جا سکتے ہیں تاکہ بیماری کی شدت اور ترقی کو روکا جا سکے۔
الرجی کی تشخیص میں سکن پرک، انٹرا ڈرمل، پیچ، فوڈ چیلنج ٹیسٹ اور سیرم IgE کے ٹیسٹ شامل ہیں۔ جہاں مناسب ہو، امیونوتھراپی بھی کی جاتی ہے۔
ابتدائی تشخیص، محفوظ اور ہدفی علاج، اور احتیاطی تدابیر سردیوں میں الرجی کے مریضوں کے لیے پیچیدگیوں کو کم کرنے اور طویل مدتی نتائج بہتر بنانے میں مددگار ثابت ہوتی ہیں۔