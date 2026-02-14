दिल्ली विश्वविद्यालय लिटरेचर फेस्टिवल में योगदा बुक स्टॉल बना आकर्षण का केंद्र

Last Updated on February 14, 2026 1:29 am by INDIAN AWAAZ
एस एन वर्मा / नई दिल्ली
दिल्ली यूनिवर्सिटी अपने 104वें साल में कदम रख रही है, और यह स्टूडेंट्स और स्कॉलर्स की पीढ़ियों को तैयार कर रही है जो भारत की सांस्कृतिक और बौद्धिक सोच को आकार देते हैं। दिल्ली यूनिवर्सिटी लिटरेचर फेस्टिवल जो अभी 12 से 14 फरवरी तक दिल्ली यूनिवर्सिटी स्टेडियम में चल रहा है, लिटरेचर, विचारों और अंदरूनी खोज का एक शानदार संगम बनकर उभरा है।
इस साल के खास पार्टिसिपेंट्स में योगदा सत्संग सोसाइटी ऑफ़ इंडिया भी शामिल है, जो एक आध्यात्मिक संगठन है जिसे 1917 में परमहंस योगानंद ने क्रिया योग की यूनिवर्सल शिक्षाओं को फैलाने के लिए शुरू किया था। योगदा ने फेस्टिवल में एक सोच-समझकर डिज़ाइन किया गया और दिलचस्प स्टॉल लगाया है, जो स्टूडेंट्स, फैकल्टी मेंबर्स और ज़िंदगी, सफलता और सेहत के बारे में गहरे नज़रिए चाहने वाले विज़िटर्स की लगातार दिलचस्पी खींच रहा है।
योगदा स्टॉल पर हर दिन लगभग 250-300 विज़िटर्स का शानदार आना-जाना लगा रहता है। हाउ टू लिव बुक सीरीज़ में लोगों की बहुत दिलचस्पी है, खासकर लॉ ऑफ़ सक्सेस, हू मेड गॉड?, इंट्यूशनरू सोल गाइडेंस फॉर लाइफ़ डिसीज़न्स, रिडिंग योर कॉन्शियसनेस ऑफ़ वरी, अप्लाईइंग द पावर ऑफ़ पॉज़िटिव थिंकिंग, और ब्रिंगिंग आउट द बेस्ट इन अवर रिलेशनशिप्स विद अदर्स जैसी किताबों में। अपनी आउटरीच पहल के हिस्से के तौर पर, लॉ ऑफ़ सक्सेस को युवा पाठकों को इन शिक्षाओं को और जानने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए मुफ़्त में बांटा जा रहा है।
स्टॉल पर आने वाले कई छात्रों और फ़ैकल्टी सदस्यों ने ऑटोबायोग्राफी ऑफ़ ए योगी से अपनी जान-पहचान बताई है, और इस क्लासिक आध्यात्मिक रचना के डिस्काउंटेड पॉकेट एडिशन की बिक्री अच्छी हो रही है। आज के ज़माने का आकर्षण जोड़ते हुए, लोकप्रिय विराट कोहली सेल्फ़ी-पॉइंट युवा आगंतुकों के लिए एक बड़ा आकर्षण बन गया है, जो उन्हें स्टॉल पर रुकने और इसकी पेशकशों से जुड़ने के लिए प्रेरित करता है।
योगदा सत्संग सोसायटी की मौजूदगी का एक खास आकर्षण गाइडेड मेडिटेशन कॉर्नर है, जो छात्रों को त्योहार के हलचल भरे माहौल के बीच एक ताज़ा एहसास देता है। रोज़ाना लगभग 10-15 स्टूडेंट इन गाइडेड मेडिटेशन सेशन में हिस्सा ले रहे हैं, जिनमें से कई पहली बार मेडिटेशन का अनुभव कर रहे हैं और इसे ज़िंदगी को बेहतर बनाने वाली प्रैक्टिस के तौर पर और जानने में गहरी दिलचस्पी दिखा रहे हैं।
स्टॉल पर आने वाले लोगों को एनसीआर में योगदा सत्संग सोसाइटी ऑफ़ इंडिया के मेडिटेशन सेंटर की उपलब्धता के बारे में भी बताया जा रहा है। इनमें नोएडा का योगदा सत्संग सखा आश्रम, जो परमहंस योगानंद मार्ग, सेक्टर 62, नोएडा में है, साथ ही टैगोर नई दिल्ली, फरीदाबाद और गुरुग्राम में मेडिटेशन सेंटर शामिल हैं। यह जानकारी इच्छुक स्टूडेंट और नागरिकों को फेस्टिवल के बाद भी रेगुलर मेडिटेशन और पढ़ाई के ज़रिए अपनी आध्यात्मिक खोज जारी रखने में मदद कर रही है।
कुल मिलाकर, दिल्ली यूनिवर्सिटी लिटरेचर फेस्टिवल में योगदा सत्संग सोसाइटी ऑफ़ इंडिया का हिस्सा लेना इस इवेंट में एक सार्थक आध्यात्मिक पहलू जोड़ रहा है, जो युवाओं में अंदरूनी विकास, मानसिक स्पष्टता और एक संतुलित, मकसद वाली ज़िंदगी जीने के तरीके के साथ-साथ साहित्यिक और बौद्धिक जुड़ाव में बढ़ती दिलचस्पी को दिखाता है।