जमात-ए-इस्लामी की कमान महिला को नहीं दी जा सकती: बांग्लादेश जमात प्रमुख शफीकुर रहमान

Jan 30, 2026

Last Updated on January 30, 2026 6:11 pm by INDIAN AWAAZ

ढाका से ज़ाकिर हुसैन

बांग्लादेश जमात-ए-इस्लामी के प्रमुख (अमीर) शफीकुर रहमान ने कहा है कि उनकी पार्टी की कमान किसी महिला के हाथ में नहीं हो सकती। उन्होंने इसके पीछे धार्मिक और जैविक कारण बताए। अल जज़ीरा को दिए एक इंटरव्यू में, जो गुरुवार को “Bangladesh Elections: The Resurgence of Jamaat-e-Islami” शीर्षक से प्रसारित हुआ, शफीकुर रहमान ने कहा, “यह संभव नहीं है।”

अपने रुख की व्याख्या करते हुए उन्होंने कहा, “अल्लाह ने हर किसी को अलग प्रकृति के साथ पैदा किया है। एक पुरुष कभी बच्चे को जन्म नहीं दे सकता और न ही स्तनपान करा सकता। जो अल्लाह ने बनाया है, उसे हम बदल नहीं सकते।” उन्होंने आगे कहा, “कुछ मामलों में सीमाएं होती हैं। ऐसी शारीरिक बाधाएं हैं जिन्हें नकारा नहीं जा सकता। जब एक मां बच्चे को जन्म देती है, तो वह इन ज़िम्मेदारियों के साथ नेतृत्व कैसे निभा सकती है? यह संभव नहीं है।”

यह साक्षात्कार अल जज़ीरा के पत्रकार श्रीनिवासन जैन ने लिया था। यह बांग्लादेश के 13वें संसदीय चुनाव से पहले सामने आया है, जो अगस्त 2024 में शेख हसीना सरकार के पतन के बाद हो रहे हैं। चैनल द्वारा उद्धृत सर्वेक्षण आंकड़ों के अनुसार, जमात-ए-इस्लामी एक बड़ी राजनीतिक ताकत के रूप में उभर सकती है।

शफीकुर रहमान ने पुष्टि की कि आगामी चुनावों में जमात-ए-इस्लामी ने किसी भी महिला उम्मीदवार को टिकट नहीं दिया है, हालांकि चुनावी तैयारियां जारी हैं। इस्लामी क़ानून के सवाल पर उन्होंने कहा, “अगर यह देश के कल्याण के लिए ज़रूरी हुआ, तो संसद इस पर फैसला करेगी। यह मेरा व्यक्तिगत निर्णय नहीं होगा।”

अल्पसंख्यकों पर हमलों के आरोपों को खारिज करते हुए उन्होंने कहा, “अदालत में एक भी मामला साबित नहीं हुआ है,” और अगस्त के बाद हुई हिंसा पर संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट को “झूठा प्रचार” बताया।

1971 के मुक्ति संग्राम से जुड़े आरोपों पर शफीकुर रहमान ने कहा कि उस समय जमात की भूमिका “राजनीतिक थी, सैन्य नहीं।” उन्होंने यह भी कहा कि जिन अर्धसैनिक बलों पर अत्याचारों के आरोप हैं, वे पाकिस्तानी सेना के नियंत्रण में थे।

भारत के साथ संबंधों पर बात करते हुए उन्होंने कहा कि अगर नई दिल्ली शेख हसीना के प्रत्यर्पण से इनकार करती है, तो जमात-ए-इस्लामी भारत के साथ “सार्थक संवाद” की कोशिश करेगी।

