ईरान: आयतुल्ला खामेनेई के बाद कौन?

Last Updated on March 3, 2026 6:01 pm by INDIAN AWAAZ

असद मिर्ज़ा

ईरान के विरुद्ध ताज़ा इज़राइल-अमेरिका युद्ध की शुरुआत स्वर्गीय सर्वोच्च नेता Ali Khamenei के घर और दफ़्तरों पर हवाई हमलों से हुई। ऐसा प्रतीत होता है कि इसके पीछे यह कल्पनाशील रणनीति थी कि खामेनेई के अचानक हट जाने से ईरान की मौजूदा शासन व्यवस्था को गहरा झटका लगेगा और उनके समाप्त होते ही देश अराजकता में डूब जाएगा। आगे चलकर इस अराजकता का लाभ उठाकर देश के भीतर मौजूद ईरान-विरोधी तत्व सरकार के खिलाफ जनआंदोलन भड़काएंगे, जिसके परिणामस्वरूप एक नई सरकार का गठन होगा।

इन आकलनों को संभवतः पहले लीबिया और सीरिया में हुई घटनाओं से बल मिला हो, जब क्रमशः Muammar Gaddafi और Bashar al-Assad के हटने के बाद सत्ता संरचना बिखर गई थी। किंतु इन देशों और ईरान के बीच मूलभूत अंतर यह है कि वहाँ राज्य का भविष्य एक व्यक्ति से गहराई से जुड़ा था, जबकि ईरान की व्यवस्था संस्थागत ढांचे पर आधारित है।

वर्तमान समय में बहुत कम सरकारें ऐसी हैं जहाँ इतनी प्रत्यक्ष और व्यापक शक्ति एक ही पद में निहित हो, जितनी ईरान में सर्वोच्च नेता के पद में है। धार्मिक वैधता, सशस्त्र बलों का नियंत्रण और अंतिम राजनीतिक मध्यस्थता—ये सभी अधिकार इसी एक पद में केंद्रित हैं।

खामेनेई की मृत्यु के तुरंत बाद शासन के शीर्ष अधिकारियों ने तीन सदस्यीय नेतृत्व परिषद का गठन किया, जिसमें राष्ट्रपति Masoud Pezeshkian, मुख्य न्यायाधीश Gholamhossein Mohseni Ejei और धर्मगुरु व गार्जियन काउंसिल के सदस्य Alireza Arafi शामिल हैं। गार्जियन काउंसिल 12 सदस्यों की एक शक्तिशाली संस्था है, जो राजनीतिक उम्मीदवारों की पात्रता तय करती है और संसद द्वारा पारित कानूनों को वीटो कर सकती है।

अगले सर्वोच्च नेता के चयन तक यही नेतृत्व परिषद सर्वोच्च नेता की भूमिका निभाएगी। इसके बाद ईरान की ‘असेंबली ऑफ एक्सपर्ट्स’—88 निर्वाचित धर्मगुरुओं का समूह, जिनकी उम्मीदवारी गार्जियन काउंसिल द्वारा स्वीकृत होती है—नए सर्वोच्च नेता का चयन करेगी।

साल 2024 में गार्जियन काउंसिल ने पूर्व राष्ट्रपति Hassan Rouhani को असेंबली ऑफ एक्सपर्ट्स के चुनाव लड़ने से रोक दिया था। रूहानी को मध्यमार्गी नेता माना जाता है और उनके कार्यकाल में 2015 का परमाणु समझौता विश्व शक्तियों के साथ हुआ था।

इसके अतिरिक्त, क़ोम के धर्मगुरु भी अगले सर्वोच्च नेता के चुनाव में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। Qom मध्य ईरान का एक ऐतिहासिक शहर है और देश के सबसे महत्वपूर्ण धार्मिक नगरों में गिना जाता है। यहाँ के मदरसे, धार्मिक नेटवर्क और संस्थान ईरान की वैचारिक संरचना में केंद्रीय भूमिका निभाते हैं।

क़ोम में विश्व के सबसे बड़े और प्रभावशाली शिया मदरसों में से एक—Hawza Ilmiyya of Qom—स्थित है। इस शैक्षिक नेटवर्क में सैकड़ों संस्थान शामिल हैं, जहाँ ईरान और इस्लामी दुनिया के अन्य हिस्सों से आए हजारों धर्मगुरुओं, फक़ीहों और विद्वानों को प्रशिक्षण दिया जाता है।

शहर की धार्मिक महत्ता Shrine of Fatima Masumeh से भी जुड़ी है, जो एक प्रमुख तीर्थस्थल है। 1979 की इस्लामी क्रांति के बाद से क़ोम ईरान की धार्मिक-राजनीतिक विचारधारा का मस्तिष्क और नेतृत्व तैयार करने का केंद्र रहा है। Ruhollah Khomeini से लेकर अली खामेनेई तक, अनेक सर्वोच्च नेताओं ने क़ोम के मदरसों में शिक्षा या अध्यापन किया है।

‘आयतुल्ला’ (अर्थात “ईश्वर का संकेत”) की उपाधि जनता द्वारा चुनी नहीं जाती, बल्कि विद्वानों और धार्मिक प्राधिकारियों द्वारा मान्यता के रूप में प्रदान की जाती है। इसके लिए इस्लामी कानून, नैतिकता और फिक़्ह में असाधारण दक्षता आवश्यक होती है।

सर्वोच्च नेता का महत्व

ईरान की राजनीतिक व्यवस्था में सर्वोच्च नेता सरकार की सभी शाखाओं—सेना, न्यायपालिका, राज्य मीडिया और प्रमुख नीतिगत निर्णयों—पर अंतिम अधिकार रखता है। राष्ट्रपति और संसद, नेता के संरक्षण सिद्धांत की सीमाओं के भीतर कार्य करते हैं।

यह व्यवस्था ‘विलायत-ए-फ़क़ीह’ (इस्लामी न्यायविद की संरक्षकता) के सिद्धांत पर आधारित है, जिसे आयतुल्ला रुहोल्लाह खुमैनी ने प्रतिपादित किया था। इस सिद्धांत के अनुसार एक वरिष्ठ धर्मगुरु धार्मिक और राज्य, दोनों प्रकार की सर्वोच्च सत्ता का अधिकारी होता है।

‘आयतुल्ला’ शब्द अरबी और फ़ारसी से आया है और इसका अर्थ है “ईश्वर का संकेत”। यह उपाधि शिया इस्लाम में उच्च श्रेणी के धर्मगुरुओं को दी जाती है। 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में यह पदवी अधिक प्रचलित हुई और ईरान के सफ़वी वंश के दौर में, जब शिया इस्लाम को राजधर्म घोषित किया गया, इसे संस्थागत रूप मिला।

1970 के दशक में, विशेषकर 1979 की ईरानी क्रांति के दौरान, आयतुल्ला खुमैनी का प्रभाव अत्यधिक बढ़ा और उसी के साथ एक धार्मिक-राजनीतिक शासन की स्थापना हुई।

आज भी इराक, ईरान और लेबनान के शिया समुदायों में आयतुल्ला की उपाधि अत्यंत प्रभावशाली है और यह मध्य पूर्व की राजनीति तथा शिया पहचान को आकार देती रहती है। ईरान की व्यवस्था में सर्वोच्च नेता का धार्मिक वैधता से संपन्न होना अनिवार्य है—अर्थात आयतुल्ला (और आदर्श रूप से ग्रैंड आयतुल्ला) होना आवश्यक माना जाता है।

तेहरान में संभावित दावेदार

मोज़तबा खामेनेई – खामेनेई के दूसरे पुत्र Mojtaba Khamenei को प्रमुख दावेदारों में गिना जाता है। माना जाता है कि उनका प्रशासनिक तंत्र और इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स (IRGC) में प्रभाव है। हालांकि वंशानुगत उत्तराधिकार की संभावना स्वयं एक बड़ी बाधा है, क्योंकि 1979 में Mohammad Reza Pahlavi की अमेरिका-समर्थित राजशाही के पतन के बाद ईरान में परिवारवादी सत्ता को नापसंद किया जाता है।

अलीरेज़ा आराफ़ी – 67 वर्षीय धर्मगुरु और असेंबली ऑफ एक्सपर्ट्स के उपाध्यक्ष, साथ ही गार्जियन काउंसिल के सदस्य। वे क़ोम के जुमे के इमाम भी हैं और देश की मदरसा प्रणाली का नेतृत्व करते हैं।

मोहम्मद मेहदी मीरबाघेरी – Mohammad Mehdi Mirbagheri कट्टरपंथी विचारों वाले धर्मगुरु हैं और असेंबली ऑफ एक्सपर्ट्स के सदस्य हैं। वे पश्चिम-विरोधी दृष्टिकोण के लिए जाने जाते हैं।

ग़ुलाम-हुसैन मोहसेनी-एजेई – वर्तमान न्यायपालिका प्रमुख, जिन्हें जुलाई 2021 में नियुक्त किया गया था। वे पूर्व में खुफिया मंत्री भी रह चुके हैं और शासन के रूढ़िवादी धड़े से जुड़े माने जाते हैं।

हसन खुमैनी – Hassan Khomeini, आयतुल्ला रुहोल्लाह खुमैनी के पोते हैं और तेहरान स्थित उनके मकबरे के संरक्षक हैं। वे अपेक्षाकृत उदार और सुधारवादी विचारों के लिए जाने जाते हैं। 2016 में उन्होंने असेंबली ऑफ एक्सपर्ट्स का चुनाव लड़ने का प्रयास किया था, लेकिन उन्हें अयोग्य घोषित कर दिया गया।

आने वाले दिन यह स्पष्ट करेंगे कि इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स और देश के अन्य धार्मिक विद्वान, अपने लंबे समय तक सेवा देने वाले सर्वोच्च नेता की अनुपस्थिति में कितने एकजुट रह पाते हैं।