امریکہ: بھارت نژاد غزالہ ہاشمی نے تاریخ رقم کی، ورجینیا کی لیفٹیننٹ گورنر منتخب

ویب ڈیسک / اے ایم این
بھارت میں پیدا ہونے والی غزالہ فردوس ہاشمی نے ورجینیا کی لیفٹیننٹ گورنر کی دوڑ میں شاندار کامیابی حاصل کر کے نئی تاریخ رقم کی ہے۔ وہ اس عہدے پر فائز ہونے والی پہلی جنوبی ایشیائی نژاد امریکی اور بھارتی نژاد خاتون بن گئی ہیں۔
61 سالہ ڈیموکریٹ رہنما نے ریپبلکن امیدوار جان ریڈ کو شکست دی۔ یہ کامیابی انہیں اس کے چھ سال بعد ملی ہے جب وہ پہلی بار ورجینیا اسٹیٹ سینیٹ کی رکن منتخب ہو کر تاریخ میں پہلی مسلم خاتون سینیٹر بنی تھیں۔ اب وہ موجودہ ریپبلکن لیفٹیننٹ گورنر ونسوم ارل سیئرز کی جانشین ہوں گی۔
غزالہ ہاشمی 1964 میں بھارت کے شہر حیدرآباد کے علاقے ملک پیٹ میں پیدا ہوئیں۔ چار برس کی عمر میں وہ اپنے والد کے ساتھ امریکہ منتقل ہو گئیں، جہاں ان کے والد نے جارجیا میں بین الاقوامی تعلقات میں پی ایچ ڈی مکمل کرنے کے بعد تدریس کا پیشہ اختیار کیا۔
سیاست میں آنے سے قبل ہاشمی نے پچیس برس تک علمی و تدریسی شعبے میں خدمات انجام دیں۔ وہ ورجینیا کی ایک معروف یونیورسٹی میں پروفیسر اور تدریسی مرکز کی بانی ڈائریکٹر رہیں۔ 2019 میں انہوں نے سیاسی میدان میں قدم رکھا اور ورجینیا اسٹیٹ سینیٹ کا انتخاب جیت کر تاریخ رقم کی۔
اپنی سیاسی زندگی میں غزالہ ہاشمی نے تعلیم، خواتین کے حقوق، صحت عامہ، رہائشی مساوات اور ماحولیاتی انصاف کے لیے بھرپور آواز اٹھائی ہے۔ وہ تولیدی آزادی، سماجی انصاف اور جامع طرزِ حکمرانی کی پرزور وکیل ہیں۔
2025 میں ان کی جیت نہ صرف ذاتی کامیابی ہے بلکہ امریکی سیاست میں تنوع، شمولیت اور امید کی نئی علامت بھی بن گئی ہے۔ ایک کم سن مہاجر لڑکی سے لے کر ورجینیا کی اعلیٰ قیادت تک کا ان کا سفر امریکی خواب کی روشن تعبیر ہے۔ وہ اس وقت اپنے شوہر اور دو بیٹیوں کے ساتھ چیسٹر فیلڈ کاؤنٹی میں مقیم ہیں۔