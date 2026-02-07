فروری 6 کی خاص خاص خبریں

Last Updated on February 7, 2026 12:09 am by INDIAN AWAAZ
بھارت نے چھٹی بار انڈر 19 ورلڈ کپ جیت کر تاریخ رقم کر دی
ہارے میں انگلینڈ کو 100 رنز سے شکست؛ ویبھو سوریاونشی کی طوفانی اننگز
بھارت نے زمبابوے کے شہر ہرارے میں کھیلے گئے فائنل میں انگلینڈ کو 100 رنز کے بڑے فرق سے ہرا کر ریکارڈ چھٹی بار آئی سی سی انڈر 19 کرکٹ ورلڈ کپ کا تاج اپنے سر سجا لیا ہے۔ بھارت نے پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے مقررہ 50 اوورز میں 9 وکٹوں کے نقصان پر 411 رنز کا ہمالیہ جیسا مجموعہ کھڑا کیا۔ 14 سالہ نوجوان کھلاڑی ویبھو سوریاونشی نے صرف 80 گیندوں پر 175 رنز کی برق رفتار اننگز کھیل کر جیت کی بنیاد رکھی، جبکہ کپتان آیوش مہاترے نے 51 گیندوں پر 53 رنز بنائے۔
جواب میں انگلینڈ کی ٹیم 412 رنز کے ہدف کا تعاقب کرتے ہوئے 40.2 اوورز میں 311 رنز پر ڈھیر ہوگئی۔ بھارت کی جانب سے گیند بازی میں آر ایس امریش نے تین، جبکہ دیپیش دیویندرن اور کنشک چوہان نے دو دو وکٹیں حاصل کیں اور بھارت کی تاریخی فتح کو یقینی بنایا۔
اسلام آباد: امام بارگاہ پر خودکش حملہ، 31 افراد جاں بحق
تر لائی امام بارگاہ میں دھماکہ؛ 170 سے زائد افراد زخمی
پاکستان کے دارالحکومت اسلام آباد کے علاقے شہزاد ٹاؤن میں واقع ترلائی امام بارگاہ پر ایک خوفناک خودکش حملے میں 31 افراد جاں بحق اور 170 زخمی ہو گئے ہیں۔ پولیس کے مطابق خودکش حملہ آور کو امام بارگاہ کے گیٹ پر روکا گیا تھا، جہاں اس نے خود کو دھماکے سے اڑا لیا۔ زخمیوں کو قریبی ہسپتالوں میں منتقل کر دیا گیا ہے جہاں کئی کی حالت تشویشناک بتائی جاتی ہے۔
‘ ’پریکشا پہ چرچا‘’: وزیر اعظم مودی کا طلبہ کو بڑے خواب دیکھنے کا مشورہ
“خواب نہ دیکھنا ایک سنگین غلطی ہے”؛ امتحان کے تناؤ کو کم کرنے کے گُر بتائے
وزیر اعظم نریندر مودی نے ’پریکشا پہ چرچا‘ چرچا’ کے نویں ایڈیشن کے دوران طلبہ سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ وہ بڑے خواب دیکھیں، خوف سے آزاد رہیں اور عظیم شخصیات کی سوانح عمریوں سے تحریک حاصل کریں۔ انہوں نے کہا کہ خوابوں کا نہ ہونا ایک بڑی غلطی ہے۔ ایک ویڈیو پیغام میں انہوں نے طلبہ کو امتحان کے دوران تناؤ اور بے چینی سے نمٹنے کے طریقے بتائے اور زور دیا کہ ہر طالب علم کا سیکھنے کا انداز منفرد ہوتا ہے، اس لیے اپنی صلاحیتوں پر بھروسہ رکھیں۔ انہوں نے اساتذہ کو بھی ہدایت کی کہ وہ ہر طالب علم کی سیکھنے کی رفتار کے حوالے سے حساس رہیں۔
اپوزیشن کا احتجاج: لوک سبھا کی کارروائی پیر تک ملتوی
راجیہ سبھا میں معمول کا کام کاج؛ لوک سبھا میں 19 گھنٹے ضائع ہونے پر سپیکر کا اظہارِ افسوس
مختلف مسائل پر اپوزیشن کے شدید احتجاج کے باعث لوک سبھا کی کارروائی دن بھر کے لیے ملتوی کر دی گئی۔ کانگریس، ٹی ایم سی اور ڈی ایم کے سمیت اپوزیشن اراکین نے ایوان کے بیچوں بیچ آکر حکومت کے خلاف نعرے بازی کی۔ سپیکر اوم برلا نے افسوس ظاہر کیا کہ اب تک ایوان کے 19 گھنٹے ضائع ہو چکے ہیں۔ . پریذائیڈنگ آفیسر کرشن پرساد ٹینیٹی نے اپوزیشن اراکین سے بار بار درخواست کی کہ وہ پلے کارڈز دکھانا بند کریں اور ایوان میں نظم قائم رکھیں، مگر احتجاج جاری رہا۔ مسلسل خلل کے باعث لوک سبھا کو دن بھر کے لیے ملتوی کر دیا گیا۔
دوسری جانب راجیہ سبھا میں کارروائی معمول کے مطابق جاری رہی۔ سوال گھنٹہ اور زیرو آور بغیر کسی خلل کے مکمل کیے گئے۔ دوپہر کے کھانے کے بعد جب ایوان بالا دوبارہ شروع ہوا تو اس میں پرائیویٹ ممبرز کے قانون سازی سے متعلق امور زیر بحث لائے گئے۔دوسری جانب راجیہ سبھا میں کام کاج معمول کے مطابق رہا اور وقفہ سوالات و وقفہ صفر کی کارروائی بلا تعطل مکمل ہوئی۔ اب دونوں ایوان پیر کی صبح 11 بجے دوبارہ ملیں گے۔
دفاعی طاقت میں اضافہ: ‘اگنی تھری’ میزائل کا کامیاب تجربہ
اوڈیشہ کے چاندی پور سے انٹرمیڈیٹ رینج بیلسٹک میزائل کی پرواز
بھارت نے آج اوڈیشہ کے چاندی پور میں مربوط ٹیسٹ رینج سے ‘اگنی تھری’ (Agni-Three) میزائل کا کامیاب تجربہ کیا۔ اسٹریٹجک فورسز کمانڈ کی نگرانی میں کیا گیا یہ تجربہ میزائل سسٹم کی آپریشنل تیاریوں کی توثیق کا حصہ تھا۔ ڈی آر ڈی او (DRDO) کا تیار کردہ یہ دو مرحلوں والا میزائل 3000 کلومیٹر سے زائد فاصلے تک مار کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے اور یہ روایتی و ایٹمی، دونوں قسم کے ہتھیار لے جانے کے قابل ہے۔
جموں و کشمیر سیکیورٹی کا جائزہ: وزیر داخلہ امت شاہ کا دورہِ سرحد
ہیرا نگر سیکٹر میں بی ایس ایف اہلکاروں کے لیے فلاحی سکیموں کا آغاز
مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ نے جموں کے لوک بھون میں ایک اعلیٰ سطحی سیکیورٹی میٹنگ کی صدارت کی، جس میں سرحد اور داخلی سیکیورٹی کا جامع جائزہ لیا گیا۔ اپنے دو روزہ دورے کے آغاز پر انہوں نے کٹھوعہ ضلع میں بین الاقوامی سرحد کے قریب فارورڈ پوسٹوں کا دورہ کیا اور بی ایس ایف اہلکاروں کے لیے فلاحی سکیمیں لانچ کیں۔ اجلاس میں لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا، آرمی چیف اور انٹیلی جنس ایجنسیوں کے اعلیٰ حکام نے شرکت کی۔
اتر پردیش: ووٹر لسٹوں کی درستی کے لیے ڈیڈ لائن میں توسیع
ووٹرز اب 6 مارچ 2026 تک اعتراضات اور دعوے جمع کرا سکیں گے
اتر پردیش میں الیکشن کمیشن نے جاری خصوصی نظرثانی (SIR) مہم کی آخری تاریخ میں ایک ماہ کی توسیع کر دی ہے۔ سیاسی جماعتوں کے مطالبے پر اب ووٹرز 6 مارچ تک اپنے ناموں کے اندراج یا درستی کے لیے فارم جمع کرا سکتے ہیں۔ چیف الیکٹورل آفیسر نو دیپ رنوا کے مطابق تمام دعوؤں کا نمٹا 27 مارچ تک کیا جائے گا اور حتمی ووٹر لسٹ 10 اپریل کو شائع کی جائے گی۔