فروری 7کی خاص خاص خبریں

Last Updated on February 7, 2026 11:27 pm by INDIAN AWAAZ
وزیراعظم مودی کا دورہ ملائیشیا: یو پی آئی کے آغاز اور مضبوط عوامی رشتوں کا اعلان
کوالالمپور: وزیراعظم نریندر مودی نے ملائیشیا کے دو روزہ سرکاری دورے کے آغاز پر کوالالمپور میں مقیم بھارتی برادری سے خطاب کیا۔ انہوں نے بھارتی تارکین وطن کو دونوں ممالک کے درمیان ایک “زندہ پل” قرار دیا جو دلوں کو جوڑنے کا کام کرتے ہیں۔ وزیراعظم نے اعلان کیا کہ بھارت کا ڈیجیٹل پیمنٹ پلیٹ فارم UPI جلد ہی ملائیشیا میں شروع کیا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ بھارت اب صرف ایک بڑی مارکیٹ نہیں بلکہ سرمایہ کاری کا عالمی مرکز بن چکا ہے اور برطانیہ، امریکہ، اور آسٹریلیا جیسے ممالک کے ساتھ حالیہ تجارتی معاہدے بھارت پر عالمی اعتماد کا ثبوت ہیں۔ کل وزیراعظم مودی اپنے ملائیشیائی ہم منصب انور ابراہیم سے ملاقات کریں گے جس میں کئی اہم مفاہمت کی یادداشتوں (MoUs) پر دستخط متوقع ہیں۔
بھارت اور امریکہ کے درمیان عبوری تجارتی معاہدے کا باضابطہ اعلان
نئی دہلی/واشنگٹن: بھارت اور امریکہ نے ایک باہمی مفاد پر مبنی “عبوری تجارتی معاہدے” (Interim Agreement) کے فریم ورک پر اتفاق کر لیا ہے۔ وزارت تجارت کی جانب سے جاری کردہ مشترکہ اعلامیے کے مطابق، امریکہ اب بھارتی مصنوعات پر 18 فیصد کی باہمی ٹیرف شرح لاگو کرے گا۔ اس کے بدلے میں، بھارت تمام امریکی صنعتی اشیاء اور زرعی مصنوعات کی ایک وسیع رینج پر ٹیرف ختم یا کم کر دے گا۔ یہ فریم ورک دونوں ممالک کے درمیان بڑے پیمانے پر دوطرفہ تجارتی مذاکرات کو مزید مضبوط کرنے کے عزم کا اعادہ کرتا ہے، جس سے مستقبل میں تجارت کے نئے دروازے کھلیں گے۔
مودی کا صدر ٹرمپ کا شکریہ: “یہ معاہدہ ‘میڈ ان انڈیا’ کو نئی بلندیوں پر لے جائے گا”
نئی دہلی: وزیراعظم نریندر مودی نے پاک امریکہ عبوری تجارتی معاہدے کو ایک “عظیم خبر” قرار دیتے ہوئے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی ذاتی وابستگی اور کوششوں کا شکریہ ادا کیا ہے۔ سوشل میڈیا پر اپنے پیغام میں وزیراعظم نے کہا کہ یہ فریم ورک دونوں ممالک کے بڑھتے ہوئے اعتماد اور متحرک شراکت داری کی عکاسی کرتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس معاہدے سے بھارت کے محنتی کسانوں، چھوٹے کاروباری اداروں (MSMEs)، اسٹارٹ اپس اور ماہی گیروں کے لیے نئے مواقع پیدا ہوں گے، جس سے خواتین اور نوجوانوں کے لیے بڑے پیمانے پر روزگار کے مواقع فراہم ہوں گے اور ‘میڈ ان انڈیا’ مہم کو تقویت ملے گی۔
4. پیوش گوئل : بھارتی برآمدات پر ٹیکس 50 فیصد سے کم ہو کر 18 فیصد رہ گیا
نئی دہلی: وفاقی وزیر تجارت پیوش گوئل نے میڈیا کو بریفنگ دیتے ہوئے بتایا کہ امریکہ کے ساتھ نئے معاہدے کے تحت بھارتی برآمدات پر ٹیرف کو 50 فیصد سے کم کر کے 18 فیصد کر دیا گیا ہے۔ انہوں نے دعویٰ کیا کہ اب بھارت پر لاگو ٹیرف پڑوسی ممالک جیسے چین، پاکستان اور بنگلہ دیش کے مقابلے میں کم ہیں۔ گوئل نے واضح کیا کہ یہ معاہدہ زراعت اور ڈیری سیکٹر کا تحفظ کرتا ہے۔ امریکہ میں اب بھارت کے مصالحے، چائے، کافی، کاجو، آم، کیلا اور پپیتا جیسی اشیاء پر زیرو ڈیوٹی ہوگی۔ انہوں نے کہا کہ اس تاریخی فیصلے سے بنکروں، دستکاروں اور برآمدی شعبے سے وابستہ نوجوانوں کو براہ راست فائدہ پہنچے گا۔
امیت شاہ کی صدارت میں جموں و کشمیر کے ترقیاتی منصوبوں پر اعلیٰ سطحی اجلاس
نئی دہلی: مرکزی وزیر داخلہ امیت شاہ نے جموں و کشمیر میں جاری بنیادی ڈھانچے کے منصوبوں اور مرکزی اسکیموں کا جائزہ لینے کے لیے ایک اہم اجلاس کی صدارت کی۔ اجلاس میں لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا اور وزیراعلیٰ عمر عبداللہ نے بھی شرکت کی۔ امیت شاہ نے ہدایات جاری کیں کہ تمام ترقیاتی کام مقررہ وقت پر مکمل کیے جائیں۔ انہوں نے کہا کہ گزشتہ دہائی میں جموں و کشمیر میں سرمایہ کاری، صنعت اور کھیلوں کے شعبے میں جو بے مثال ترقی ہوئی ہے، اسے مزید تیز کرنا حکومت کی اولین ترجیح ہے۔ اجلاس میں چیف سیکرٹری اور ڈی جی پی نے سیکورٹی اور انتظامی امور پر بریفنگ دی۔
چھتیس گڑھ میں بڑی کامیابی: 51 ماؤ نوازوں کا ہتھیار ڈال کر خود سپردگی کا اعلان
بستر: چھتیس گڑھ کے بستر ڈویژن میں سکیورٹی فورسز کو اس وقت بڑی کامیابی ملی جب بیجاپور اور سوکما اضلاع میں مجموعی طور پر 51 ماؤ نوازوں نے ہتھیار ڈال دیے۔ ان ماؤ نوازوں کی گرفتاری پر حکومت نے ایک کروڑ 61 لاکھ روپے کے انعام کا اعلان کر رکھا تھا۔ ہتھیار ڈالنے والوں نے آئی جی بستر رینج اور دیگر اعلیٰ حکام کے سامنے ایک کے 47 (AK-47) رائفلیں، ایس ایل آر اور گرنیڈ لانچر جیسے خودکار ہتھیار بھی حوالے کیے۔ حکام کے مطابق یہ ہتھیار ڈالنا خطے میں قیام امن کی کوششوں کے لیے ایک بڑا سنگ میل ثابت ہوگا۔
ایران کی امریکہ کو وارننگ اور ایٹمی مذاکرات کا پس منظر
ایران اور امریکہ کے تعلقات ایک بار پھر انتہائی نازک موڑ پر پہنچ گئے ہیں۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی نے ایک سخت بیان جاری کرتے ہوئے امریکہ کو خبردار کیا ہے کہ اگر ایرانی سرزمین پر کسی بھی قسم کا امریکی حملہ ہوا، تو ایران خاموش نہیں بیٹھے گا۔ انہوں نے واضح کیا کہ ایسی صورت میں مشرق وسطیٰ (West Asia) میں قائم تمام امریکی فوجی اڈے ایران کے نشانے پر ہوں گے۔ عراقچی نے مزید کہا کہ ان اڈوں پر حملے کو ان ممالک پر حملہ تصور نہ کیا جائے جہاں یہ اڈے واقع ہیں، بلکہ یہ براہ راست امریکہ کو جواب ہوگا۔
ڈونلڈ ٹرمپ کا سخت موقف اور مطالبات
دوسری جانب، امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے خطے میں اپنی بحری فوج میں اضافے کے بعد ایران کو سخت نتائج کی دھمکی دی ہے۔ ٹرمپ کا موقف ہے کہ ایران کو ہر صورت درج ذیل تین شرائط ماننی ہوں گی:
- یورینیم کی افزودگی کا خاتمہ: تاکہ ایٹمی ہتھیاروں کی تیاری ناممکن بنائی جا سکے۔
- بیلسٹک میزائل پروگرام پر پابندی: طویل فاصلے تک مار کرنے والے میزائلوں کی تیاری روکنا۔
- مسلح گروہوں کی حمایت کا خاتمہ: خطے میں سرگرم مختلف تنظیموں کو مالی اور عسکری امداد بند کرنا۔
مذاکرات کی میز پر واپسی
اتنی شدید بیان بازی کے باوجود، سفارتی سطح پر کچھ مثبت اشارے بھی ملے ہیں۔ عمان میں دونوں ممالک کے درمیان بالواسطہ (Indirect) مذاکرات ہوئے ہیں جنہیں دونوں فریقین نے “مثبت” قرار دیا ہے۔
- ایران کا موقف: ایران کا کہنا ہے کہ وہ ایٹمی ہتھیار بنانا نہیں چاہتا اور مذاکرات کے لیے تیار ہے، لیکن ابھی اگلی نشست کی تاریخ طے نہیں ہوئی۔
- امریکہ کا موقف: صدر ٹرمپ نے اشارہ دیا ہے کہ اگلے ہفتے کے آغاز میں دوبارہ بات چیت ہو سکتی ہے۔
ماہرین کا ماننا ہے کہ اگر یہ مذاکرات کسی نتیجے پر نہ پہنچے تو مشرق وسطیٰ میں ایک بڑے فوجی تصادم کا خطرہ بڑھ سکتا ہے، جو عالمی معیشت اور تیل کی قیمتوں پر بھی اثر انداز ہوگا۔
روس کا یوکرائنی بجلی گھروں پر بڑے پیمانے پر فضائی حملہ
کیف: روس نے یوکرائن کے بجلی کی پیداوار اور تقسیم کے نظام پر ایک بڑا حملہ کیا ہے۔ یوکرائنی صدر ولادیمیر زیلنسکی کے مطابق، روسی افواج نے 400 سے زائد ڈرونز اور 40 میزائلوں کے ذریعے پاور گرڈز اور سب اسٹیشنز کو نشانہ بنایا۔ وزیراعظم ڈینس شمگل نے بتایا کہ مغربی یوکرائن میں دو تھرمل پاور پلانٹس کو شدید نقصان پہنچا ہے جس سے ملک کے کئی حصوں میں بجلی کی فراہمی معطل ہو گئی ہے۔ روس کی جانب سے اس حملے پر فوری طور پر کوئی تبصرہ سامنے نہیں آیا ہے۔
پپو یادو کو 1995 کے ایک کیس میں دو روزہ عدالتی تحویل میں بھیج دیا گیا
پٹنہ: آزاد رکن پارلیمنٹ راجیش رنجن عرف پپو یادو کو پٹنہ کی ایک عدالت نے 1995 کے ایک پرانے کیس (دستاویزات میں ہیرا پھیری) کے سلسلے میں دو روزہ عدالتی تحویل میں بھیج دیا ہے۔ انہیں جمعہ کی رات ان کی رہائش گاہ سے گرفتار کیا گیا تھا۔ عدالت نے کہا کہ ان کی ضمانت کی درخواست پر سماعت پیر کو ہوگی۔ فی الحال طبیعت ناساز ہونے کی وجہ سے انہیں پٹنہ میڈیکل کالج اور اسپتال (PMCH) میں زیر علاج رکھا گیا ہے جہاں وہ پولیس کی نگرانی میں رہیں گے۔