UP: वाराणसी के मणिकर्णिका घाट पुनर्निर्माण से संबंधित सोशल मीडिया पर ‘भ्रामक सामग्री’ प्रसारित करने के आरोप में 8 FIR दर्ज

उत्तर प्रदेश पुलिस ने वाराणसी के मणिकर्णिका घाट पुनर्निर्माण कार्य से संबंधित सोशल मीडिया पर भ्रामक सामग्री प्रसारित करने के आरोप में कल शाम 8 अलग-अलग एफ.आई.आर. दर्ज की हैं। ये मामले शहर के चौक पुलिस स्टेशन में दर्ज किए गए। इनमें हिंदू देवी-देवताओं की छवियों का इस्तेमाल, हिंदू धर्म में आस्था रखने वाले लोगों को गुमराह करने, जन आक्रोश भड़काने, सामाजिक सद्भाव भंग करने और निर्माण एजेंसी के साथ-साथ सरकार की छवि धूमिल करने जैसे आरोप शामिल हैं। मणिकर्णिका घाट पर बुनियादी सुविधाओं को सुदृढ़ करने और सौंदर्यीकरण का कार्य कर रही निर्माण एजेंसी ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी। हालांकि, अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है।

काशी अपनी आध्यात्मिक और सांस्कृतिक विरासत का संरक्षण कर रही है: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज कहा कि काशी अपनी आध्यात्मिक और सांस्कृतिक विरासत का संरक्षण और संवर्धन कर रही है। मणिकर्णिका घाट के पुनर्विकास कार्य पर आज काशी में एक संवाददाता सम्‍मेलन में मुख्यमंत्री ने कहा कि काशी के प्राचीन स्वरूप को संरक्षित करते हुए इसे देश और विश्व के समक्ष एक नए रूप में प्रस्तुत किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि काशी के लिए पचपन हजार करोड़ रुपये से अधिक की परियोजनाओं को मंजूरी दी जा चुकी है।

मुख्यमंत्री ने आरोप लगाया कि एआई की मदद से तैयार वीडियो के माध्यम से मंदिर विध्वंस को दर्शाने वाले झूठ फैलाए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि पिछले 11 वर्षों में काशी में व्यापक विकास हुआ है, लेकिन इस प्रगति में बाधा डालने के लिए साजिशों और गलत सूचनाओं का इस्तेमाल किया जा रहा है।