تیل کے ذخائر پر حملوں کے بعد تہران میں زہریلی ‘کالی بارش’، اقوام متحدہ کی تشویش

مشرقِ وسطیٰ میں جاری جنگ کے دس دن گزرنے کے بعد خطے میں ایک نیا ماحولیاتی اور انسانی بحران ابھر کر سامنے آیا ہے۔ اقوام متحدہ کے حکام کے مطابق ایران کے دارالحکومت تہران میں تیل کے گوداموں پر حملوں کے بعد زہریلی آلودگی فضا میں پھیلنے سے “کالی بارش” اور تیزابی بارش جیسی صورتحال پیدا ہو گئی ہے جس سے صحت اور ماحول دونوں کو شدید خطرات لاحق ہیں۔
تیل کے ذخائر پر حملوں کے بعد ماحولیاتی خطرہ
اقوام متحدہ کے انسانی حقوق کے دفتر Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights کی ترجمان Ravina Shamdasani نے جنیوا میں صحافیوں کو بتایا کہ تہران میں تیل کے ڈپوؤں پر حملوں کے بعد فضا میں خطرناک آلودگی پھیل گئی ہے جس کے انسانی صحت اور ماحول پر سنگین اثرات مرتب ہو سکتے ہیں۔
انہوں نے کہا کہ حملوں میں نشانہ بنائے گئے مقامات بظاہر مکمل طور پر فوجی تنصیبات نہیں تھے، اس لیے اس بات پر سنجیدہ سوالات پیدا ہوتے ہیں کہ آیا بین الاقوامی انسانی قانون کے تحت تناسب اور احتیاط کے اصولوں پر عمل کیا گیا یا نہیں۔
زہریلی ‘کالی بارش’ سے صحت کو خطرات
اقوام متحدہ کے ادارہ صحت World Health Organization کے ترجمان Christian Lindmeier نے خبردار کیا کہ تہران میں حملوں کے بعد ہونے والی “کالی بارش” اور تیزابی بارش واقعی ایک خطرناک صورتحال ہے۔
انہوں نے کہا کہ ایرانی حکام نے شہریوں کو احتیاطی تدابیر کے طور پر گھروں میں رہنے کی ہدایت دی ہے، جبکہ اسپتالوں اور صحت کے اداروں کے ساتھ رابطہ رکھ کر صورتحال کی نگرانی کی جا رہی ہے۔
فضا میں زہریلے کیمیائی مادوں کا اخراج
عالمی ادارہ صحت کے مطابق حملوں کے نتیجے میں فضا میں بڑی مقدار میں زہریلے ہائیڈروکاربن، سلفر آکسائیڈز اور نائٹروجن مرکبات خارج ہوئے ہیں۔ ماہرین کے مطابق یہ آلودگی سانس کی بیماریوں کو بڑھا سکتی ہے، پانی کے ذخائر کو آلودہ کر سکتی ہے اور طویل مدت میں ماحولیاتی نظام کو نقصان پہنچا سکتی ہے۔
خطے میں وسیع آلودگی کا خدشہ
اقوام متحدہ کے حکام نے خبردار کیا کہ اگر خلیجی خطے میں تیل کے انفراسٹرکچر پر حملے جاری رہے تو آلودگی کا اثر پورے خطے میں پھیل سکتا ہے۔ ایران کی جانب سے بحرین اور سعودی عرب میں تیل کی تنصیبات پر مبینہ حملوں کی اطلاعات کے بعد ماہرین نے وسیع پیمانے پر ماحولیاتی آلودگی کے خدشات ظاہر کیے ہیں۔
جنگ سے امدادی رسد متاثر
جنگ کے باعث عالمی سپلائی چین بھی شدید متاثر ہو رہی ہے۔ اقوام متحدہ کے حکام کے مطابق کشیدگی کے سبب امدادی سامان کی ترسیل میں تاخیر ہو رہی ہے جس سے خصوصاً بچوں اور ماؤں کے لیے ضروری غذائی امداد اور طبی سامان کی فراہمی متاثر ہو سکتی ہے۔
اہم سمندری راستوں پر دباؤ
اقوام متحدہ کے ادارہ خوراک World Food Programme کے عہدیدار Jean-Martin Bauer نے کہا کہ جنگ کے باعث عالمی تجارت کے اہم سمندری راستے متاثر ہو رہے ہیں، جن میں Strait of Hormuz اور Bab el-Mandeb شامل ہیں۔
ان کے مطابق کئی بحری کمپنیاں خطرے کے باعث اپنے جہاز متبادل راستوں پر بھیج رہی ہیں، جس سے سامان کی ترسیل میں تاخیر ہو رہی ہے۔
شپنگ اخراجات میں اضافہ
جنگی خطرات کے باعث جہازوں کے لیے خصوصی انشورنس کی ضرورت پڑ رہی ہے جس سے ہر کنٹینر کی لاگت میں تقریباً دو سے چار ہزار ڈالر تک اضافہ ہو رہا ہے۔
کچھ بحری جہاز اب خلیجی راستوں کے بجائے افریقہ کے جنوبی سرے Cape of Good Hope کے ذریعے سفر کر رہے ہیں، جس سے سفر کا فاصلہ ہزاروں کلومیٹر بڑھ جاتا ہے اور ترسیل میں تقریباً 25 دن تک کی تاخیر ہو سکتی ہے۔
لبنان میں بڑے پیمانے پر نقل مکانی
دوسری جانب لبنان میں انسانی بحران مزید شدت اختیار کر گیا ہے۔ اقوام متحدہ کے ادارہ برائے مہاجرین United Nations High Commissioner for Refugees کے مطابق اسرائیلی حملوں اور انخلا کے احکامات کے باعث صرف گزشتہ 24 گھنٹوں میں ایک لاکھ سے زیادہ افراد بے گھر ہو گئے ہیں۔
اس طرح موجودہ تنازع کے آغاز سے اب تک بے گھر ہونے والوں کی مجموعی تعداد تقریباً سات لاکھ تک پہنچ گئی ہے۔
بار بار بے گھر ہونے والے خاندان
لبنان میں اقوام متحدہ کی نمائندہ Karolina Lindholm Billing نے بتایا کہ ہزاروں خاندان جلدی میں اپنے گھروں سے نکلنے پر مجبور ہوئے اور ان کے پاس ضروری سامان تک نہیں ہے۔
انہوں نے کہا کہ بیروت اور دیگر علاقوں میں لوگ اپنی گاڑیوں میں رات گزارنے پر مجبور ہیں، جبکہ بہت سے افراد اسکولوں اور عارضی پناہ گاہوں میں پناہ لے رہے ہیں۔
بڑھتا ہوا انسانی اور ماحولیاتی بحران
اقوام متحدہ کے مطابق خطے میں جاری جنگ صرف انسانی جانوں کے لیے خطرہ نہیں بلکہ ماحول اور عالمی معیشت کے لیے بھی ایک بڑا چیلنج بنتی جا رہی ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ اگر لڑائی جلد ختم نہ ہوئی تو زہریلی آلودگی، کالی بارش اور بڑے پیمانے پر نقل مکانی کے اثرات طویل عرصے تک محسوس کیے جا سکتے ہیں۔