خام تیل کی قیمتوں میں کمی سے بازار میں رونق لوٹ آئی؛ نفٹی 24,200 کے پار

Last Updated on March 10, 2026 11:27 pm by INDIAN AWAAZ
AMN BIZ DESK
– گزشتہ کئی دنوں سے جاری مندی کے سلسلے کو توڑتے ہوئے، منگل کو گھریلو حصص بازار (Stock Market) مضبوطی کے ساتھ بند ہوئے۔ عالمی سطح پر تناؤ کم ہونے کے اشاروں اور خام تیل کی قیمتوں میں اچانک بڑی گراوٹ نے سرمایہ کاروں کے حوصلے بلند کر دیے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے اس بیان نے مارکیٹ کے لیے ‘بوسٹر’ کا کام کیا، جس میں انہوں نے کہا کہ خلیجی ممالک کے درمیان جاری تنازع “بہت جلد” ختم ہو سکتا ہے۔
بی ایس ای سینسیکس (BSE Sensex) 639.82 پوائنٹس (0.82%) کے اضافے کے ساتھ 78,205.98 پر بند ہوا، جبکہ این ایس ای نفٹی 50 (NSE Nifty 50) 233.55 پوائنٹس (0.97%) چڑھ کر 24,261.60 کی سطح پر پہنچ گیا۔ مڈ کیپ اور اسمال کیپ انڈیکس نے بینچ مارک انڈیکس کے مقابلے بہتر کارکردگی کا مظاہرہ کیا۔
خام تیل اور جیو پولیٹیکل راحت
بازار میں آئی اس تیزی کی بڑی وجہ توانائی کی قیمتوں میں کمی رہی۔ پیر کو خلیجی تنصیبات پر ڈرون حملوں کے بعد برینٹ کروڈ 119.5 ڈالر فی بیرل تک پہنچ گیا تھا، جو منگل کو تیزی سے گر کر 84.4 ڈالر فی بیرل کے قریب آگیا۔
صدر ٹرمپ کی جانب سے تیل پر پابندیوں میں نرمی اور ٹینکروں کی حفاظت کے لیے امریکی بحریہ کی تعیناتی کے اشاروں نے مارکیٹ کی گھبراہٹ کو کم کر دیا۔ اسی کا نتیجہ تھا کہ انڈیا وِکس (India VIX)، جو بازار میں خوف کی علامت سمجھا جاتا ہے، اس میں 19 فیصد سے زائد کی بڑی گراوٹ درج کی گئی۔
سیکٹر کے لحاظ سے کارکردگی: آٹو اور بینکنگ میں خریداری
آئی ٹی (IT) سیکٹر کو چھوڑ کر دیگر تمام بڑے سیکٹرز میں خریداری کا رجحان رہا۔
|سیکٹر
|انڈیکس کی سطح
|تبدیلی (%)
|اہم وجوہات
|آٹو
|—
|+3.00%
|تیل کی قیمتیں گرنے سے پیداواری لاگت کم ہونے کی امید۔
|فنانشل سروسز
|26,535.20
|+1.90%
|شری رام فنانس میں 8 فیصد سے زائد کی تیزی۔
|بینکنگ
|56,950.80
|+1.66%
|پرائیویٹ اور پی ایس یو بینکوں میں زبردست ریکوری۔
|آئی ٹی (IT)
|—
|-0.40%
|واحد خسارے والا سیکٹر؛ منافع خوری (Profit Booking) کا دباؤ۔
مارکیٹ کی صورتحال: بی ایس ای پر کاروبار کرنے والے 4,420 شیئرز میں سے 3,053 شیئرز میں تیزی رہی، جبکہ 1,231 شیئرز گراوٹ کے ساتھ بند ہوئے۔ تاہم، 237 شیئرز اب بھی اپنی 52 ہفتوں کی کم ترین سطح پر ہیں، جو اس بات کی علامت ہے کہ بازار میں خطرہ ابھی پوری طرح ختم نہیں ہوا ہے۔
نمایاں چڑھنے اور گرنے والے شیئرز
- نفٹی کے ٹاپ گینرز (Top Gainers):
- شری رام فنانس: ₹1,066.70 (+8.05%)
- آئشر موٹرز: ₹7,545.00 (+3.84%)
- ٹی وی ایس موٹر: ₹344.40 (+3.73%)
- انڈیگو: ₹4,383.50 (+3.46%)
- نفٹی کے ٹاپ لوزرز (Top Losers):
- انفوسس: ₹1,296.50 (-1.41%)
- ریلائنس انڈسٹریز: ₹1,410.90 (-0.92%)
- بھارتی ایئرٹیل: ₹1,855.70 (-0.59%)
کموڈٹی اور روپیہ
- سونا (Gold): اسٹاک مارکیٹ میں تیزی کے باوجود سونے کی طلب برقرار رہی۔ ہاجر سونا 5,190 ڈالر فی اونس کے اوپر رہا۔
- چاندی (Silver): اس میں تقریباً 3 فیصد کا اضافہ دیکھا گیا اور یہ 90 ڈالر فی اونس کے قریب ٹریڈ کر رہی ہے۔
- روپیہ (Rupee): ڈالر کی کمزوری اور خام تیل کی درآمدی لاگت میں کمی کی وجہ سے ہندوستانی روپے کو معمولی راحت ملی۔