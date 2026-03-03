بزرگ افراد کے حقوق کے تحفظ کی جانب تاریخی پیش رفت،

Last Updated on March 3, 2026 12:32 am by INDIAN AWAAZ
دو دہائیوں کی جدوجہد کے بعد حکومتیں ایک میز پر جمع، عمر کے ساتھ باوقار اور باحقوق زندگی یقینی بنانے کی عالمی کوشش
عندلیب اختر / بوبی راماکانت –
دنیا ایک اہم موڑ پر کھڑی ہے۔ پہلی بار مختلف ممالک کی حکومتیں اس مقصد کے لیے باضابطہ طور پر اکٹھی ہوئی ہیں کہ بزرگ افراد کے انسانی حقوق کے تحفظ کے لیے ایک ممکنہ قانونی طور پر پابند عالمی معاہدہ (کنونشن) تیار کیا جائے۔ یہ پیش رفت اس وقت سامنے آئی جب حال ہی میں بین الحکومتی ورکنگ گروپ (IGWG) کا پہلا تاریخی اجلاس منعقد ہوا، جس کا مقصد بزرگ افراد کے حقوق پر اقوامِ متحدہ کے ایک جامع اور قابلِ نفاذ کنونشن کا مسودہ تیار کرنا ہے۔
یہ ورکنگ گروپ اپریل 2025 میں United Nations Human Rights Council کی جانب سے قائم کیا گیا تھا۔ اسے یہ اختیار دیا گیا کہ وہ بزرگ افراد کے حقوق کے حوالے سے ایک ایسا عالمی معاہدہ تیار کرے جو رکن ممالک پر قانونی طور پر لازم ہو۔ یہ قدم اس اعتراف کے بعد اٹھایا گیا کہ موجودہ بین الاقوامی انسانی حقوق کے معاہدے بزرگ افراد کے مخصوص مسائل اور ضروریات کو براہِ راست اور واضح طور پر شامل نہیں کرتے۔
دو دہائیوں کی مسلسل جدوجہد
بزرگ افراد اور ان کے حامیوں نے اس مقام تک پہنچنے کے لیے بیس برس سے زائد عرصہ جدوجہد کی ہے۔ سماجی کارکن اور “ڈیولپمنٹ جسٹس فار اولڈر پرسنز” (DJ4OP) مہم سے وابستہ شوبھا شکلا، جو اس اجلاس میں بطور نمائندہ شریک تھیں، کہتی ہیں کہ بزرگ افراد کو اکثر صحت کی سہولیات، سماجی تحفظ اور ہنگامی حالات میں بنیادی حقوق کے حصول میں مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔
ان کے مطابق، عالمی سطح پر ایسے واضح قانونی فریم ورک کی کمی ہے جو بزرگ افراد کو عمر کی بنیاد پر امتیاز، بدسلوکی اور نظراندازی سے مکمل تحفظ فراہم کرے۔ یہی خلا پُر کرنے کے لیے اس نئے کنونشن کی ضرورت محسوس کی گئی۔
بڑھتی ہوئی عمر رسیدہ آبادی
دنیا تیزی سے “عمر رسیدہ معاشرہ” بنتی جا رہی ہے۔ گزشتہ برسوں میں اوسط عمر میں نمایاں اضافہ ہوا ہے۔ مثال کے طور پر Japan میں تقریباً ایک لاکھ افراد ایسے ہیں جن کی عمر 100 برس یا اس سے زیادہ ہے، اور ان میں بڑی تعداد خواتین کی ہے۔
اقوامِ متحدہ کے اندازوں کے مطابق 2050 تک 60 سال یا اس سے زائد عمر کے افراد کی تعداد بڑھ کر 2.1 ارب تک پہنچ جائے گی، جو عالمی آبادی کا تقریباً پانچواں حصہ ہوگی۔ اس تیزی سے بدلتے ہوئے آبادیاتی منظرنامے کے پیشِ نظر بزرگ افراد کے حقوق کا تحفظ محض سماجی مسئلہ نہیں بلکہ ایک عالمی ترجیح بن چکا ہے۔
بامعنی شمولیت کی ضرورت
اجلاس کے افتتاح کے موقع پر اقوامِ متحدہ کی نائب ہائی کمشنر برائے انسانی حقوق، نادا النشیف، نے اس بات پر زور دیا کہ بزرگ افراد خود اس عمل کا حصہ بنیں۔ ان کے مطابق، “بامعنی شرکت نہایت ضروری ہے۔ بزرگ خواتین، معذور افراد، مقامی و قبائلی برادریوں اور اقلیتی طبقات سے تعلق رکھنے والے بزرگ افراد کو اس عمل میں فعال کردار ادا کرنا چاہیے۔”
انہوں نے مزید کہا کہ سول سوسائٹی تنظیمیں، قومی انسانی حقوق کے ادارے اور آزاد ماہرین اس عمل کو مضبوط بنانے میں اہم کردار ادا کر سکتے ہیں۔
عمر پرستی: ایک خاموش بحران
شوبھا شکلا کے مطابق “عمر پرستی” (Ageism) ایک ایسا مسئلہ ہے جو ہمارے معاشروں میں خاموشی سے موجود ہے۔ یہ منفی تصورات، دقیانوسی خیالات اور رویوں کی صورت میں گھروں، دفاتر، صحت کے مراکز، میڈیا اور معاشرتی ڈھانچے میں سرایت کیے ہوئے ہے۔
عمر پرستی کی وجہ سے بزرگ افراد کو اکثر کمزور، غیر فعال یا بوجھ سمجھا جاتا ہے۔ ان کی خودمختاری، جذباتی ضروریات اور ذاتی فیصلوں کا احترام نہیں کیا جاتا۔ خاص طور پر بزرگ خواتین، معذور افراد اور صنفی تنوع رکھنے والے افراد کو دوہری یا سہ رخی امتیازی سلوک کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔
“ریٹائرمنٹ” کا تصور اور امتیاز
کام کی جگہوں پر عمر کی بنیاد پر لازمی ریٹائرمنٹ کا نظام بھی عمر پرستی کی ایک شکل قرار دیا جاتا ہے۔ شوبھا شکلا کا کہنا ہے کہ جب تک انسان زندہ ہے، وہ معاشرے کا فعال رکن ہے۔ اسے یہ حق حاصل ہونا چاہیے کہ وہ اپنی مرضی سے کام جاری رکھے یا وقار کے ساتھ الگ ہو۔
بزرگ افراد کے لیے موزوں کام کے اوقات، محفوظ ماحول اور سماجی تحفظ کے نظام کی فراہمی حکومتوں کی ذمہ داری ہے۔
صحت اور سماجی تحفظ
اکثر بیماریوں اور معذوریوں کو محض بڑھاپے کا لازمی نتیجہ سمجھ لیا جاتا ہے، حالانکہ صحت مند طرزِ زندگی اور بروقت علاج سے ان میں سے بہت سی بیماریوں کو روکا یا کم کیا جا سکتا ہے۔
شوبھا شکلا اس بات پر بھی زور دیتی ہیں کہ بزرگ افراد کے جنسی اور تولیدی صحت کے حقوق کو اکثر نظرانداز کیا جاتا ہے۔ کئی معاشروں میں یہ موضوع ممنوع سمجھا جاتا ہے، حالانکہ جسمانی خودمختاری ہر فرد کا بنیادی حق ہے، خواہ اس کی عمر کچھ بھی ہو۔
متنوع مگر یکساں حقوق کے حامل
بزرگ افراد کوئی یکساں گروہ نہیں۔ وہ مختلف سماجی، معاشی، ثقافتی اور صنفی پس منظر رکھتے ہیں۔ اس لیے پالیسی سازی میں ان کی تنوع کو مدنظر رکھنا ضروری ہے۔ خاص طور پر بزرگ خواتین، مقامی آبادیوں سے تعلق رکھنے والے افراد اور معذور بزرگ افراد کو مرکزِ نگاہ رکھنا ہوگا۔
آگے کا راستہ
نادا النشیف نے خبردار کیا کہ محض ایک قانونی معاہدہ تمام مسائل کا حل نہیں ہوگا۔ اس کی کامیابی سیاسی عزم، مناسب وسائل، مضبوط اداروں اور معاشرتی رویوں میں تبدیلی پر منحصر ہوگی۔
اس کے باوجود، اس ممکنہ عالمی کنونشن کی تیاری ایک تاریخی قدم ہے جو دنیا بھر کے ممالک کو اپنی قومی پالیسیوں اور قوانین میں اصلاحات لانے کی ترغیب دے سکتا ہے۔
بزرگ افراد رحم یا خیرات نہیں مانگ رہے، بلکہ اپنے دیرینہ حقوق کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ وہ معاشرے پر بوجھ نہیں بلکہ خاندانوں، کمیونٹیز اور معیشت کا اہم حصہ ہیں۔
اگر یہ قانونی طور پر پابند معاہدہ منظور ہو جاتا ہے تو یہ دنیا کو اس سمت میں لے جا سکتا ہے جہاں ہر فرد اپنی عمر کے ہر مرحلے میں وقار، خودمختاری اور مساوی حقوق کے ساتھ زندگی گزار سکے۔
یہ امید کی جا سکتی ہے کہ یہ عالمی پیش رفت عمر پرستی اور صنفی عدم مساوات کے خاتمے کی بنیاد رکھے گی، اور بزرگ افراد کو وہ مقام دے گی جس کے وہ حقیقی معنوں میں مستحق ہیں۔