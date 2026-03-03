خاموشی غیرجانبداری نہیں: مودی سرکار کی خاموشی پر سونیا گاندھی برہم

Last Updated on March 3, 2026 2:41 pm by INDIAN AWAAZ
نئی دہلی: اپوزیشن جماعت Indian National Congress نے Narendra Modi کی قیادت والی حکومت پر شدید تنقید کرتے ہوئے کہا ہے کہ ایران کے سپریم لیڈر Ayatollah Seyed Ali Hosseini Khamenei کی مبینہ مشترکہ امریکی۔اسرائیلی فضائی حملوں میں ہلاکت پر حکومت کی “تشویشناک خاموشی” ناقابلِ قبول ہے۔
Sonia Gandhi نے The Indian Express میں شائع اپنے مضمون میں کہا کہ جاری سفارتی مذاکرات کے دوران کسی برسرِاقتدار سربراہِ مملکت کا قتل بین الاقوامی تعلقات میں ایک “سنگین دراڑ” کے مترادف ہے۔ انہوں نے الزام لگایا کہ بھارتی حکومت خودمختاری اور بین الاقوامی قانون کے بنیادی اصولوں کے دفاع میں ناکام رہی ہے۔
کانگریس کا کہنا ہے کہ نئی دہلی نے ایران کی خودمختاری کی خلاف ورزی کی مذمت کرنے سے گریز کیا اور اس کے بجائے متحدہ عرب امارات کے خلاف ایران کی جوابی کارروائی پر تنقید کی، جبکہ امریکہ اور اسرائیل کی ابتدائی کارروائیوں پر خاموشی اختیار کی گئی۔ وزیرِ اعظم کی جانب سے بعد میں “گہری تشویش” اور “مکالمے اور سفارت کاری” کی اپیل کو پارٹی نے ناکافی اور گریزاں قرار دیا۔
مضمون میں کہا گیا ہے کہ بھارت کی خاموشی غیرجانبداری نہیں بلکہ بالواسطہ تائید کے مترادف ہے۔ اقوامِ متحدہ کے چارٹر کے آرٹیکل 2(4) کا حوالہ دیتے ہوئے کہا گیا کہ کسی بھی ریاست کی علاقائی سالمیت یا سیاسی خودمختاری کے خلاف طاقت کے استعمال کی ممانعت ہے۔ ایک برسرِاقتدار سربراہِ مملکت کا ٹارگٹ کلنگ عالمی اصولوں کو براہِ راست نقصان پہنچاتی ہے۔ کانگریس کے مطابق دنیا کی سب سے بڑی جمہوریت کی جانب سے واضح اعتراض نہ کرنا، قواعد پر مبنی عالمی نظام کے لیے بھارت کے دیرینہ مؤقف کو کمزور کرتا ہے۔
تنقید اس وقت مزید تیز ہو گئی جب وزیرِ اعظم کے حالیہ دورۂ اسرائیل کا حوالہ دیا گیا، جہاں انہوں نے وزیرِ اعظم Benjamin Netanyahu کی حمایت کا اعادہ کیا۔ کانگریس نے دعویٰ کیا کہ غزہ تنازع اور شہری ہلاکتوں کے پس منظر میں اس طرح کی غیرمشروط حمایت بھارت کی روایتی متوازن سفارت کاری سے انحراف کو ظاہر کرتی ہے۔
پارٹی نے خبردار کیا کہ موجودہ مؤقف ایران کے ساتھ بھارت کے تاریخی اور اسٹریٹجک تعلقات کو نقصان پہنچا سکتا ہے۔ 1994 میں اقوامِ متحدہ کے کمیشن برائے انسانی حقوق میں مسئلہ کشمیر کو بین الاقوامی سطح پر اٹھانے کی کوششوں کو روکنے میں تہران کے کردار کا بھی حوالہ دیا گیا۔ مزید یہ کہ زاہدان میں بھارت کی اسٹریٹجک موجودگی اور گوادر بندرگاہ کے تناظر میں ایران کے تعاون کو بھی اہم قرار دیا گیا۔
کانگریس نے یاد دلایا کہ سابق وزیرِ اعظم Atal Bihari Vajpayee نے 2001 میں تہران کے دورے کے دوران ایران کے ساتھ تہذیبی اور معاصر تعلقات کو مضبوط قرار دیا تھا، جبکہ موجودہ حکومت اس وراثت کو نظرانداز کرتی دکھائی دیتی ہے۔
مضمون میں خلیجی خطے میں مقیم تقریباً ایک کروڑ بھارتیوں کی سلامتی پر بھی تشویش ظاہر کی گئی اور کہا گیا کہ ماضی کے بحرانوں — خلیج جنگ، یمن، عراق اور شام — میں بھارت کی کامیابی اس کی آزاد اور خودمختار خارجہ پالیسی کی مرہونِ منت تھی۔
پارلیمنٹ کے آئندہ اجلاس میں اس معاملے پر بحث کا مطالبہ کرتے ہوئے کانگریس نے کہا کہ یہ مسئلہ بھارت کے اسٹریٹجک مفادات اور اخلاقی ذمہ داریوں سے براہِ راست جڑا ہوا ہے۔ پارٹی نے خبردار کیا کہ اگر بھارت خودمختاری کے اصول کے دفاع میں ہچکچاہٹ دکھائے گا تو عالمی جنوب کی نمائندگی کا اس کا دعویٰ کمزور پڑ سکتا ہے۔
آخر میں کہا گیا کہ “وسودھیوا کٹمبکم” کا بھارتی تہذیبی تصور وضاحت اور اخلاقی جرات کا تقاضا کرتا ہے، اور بین الاقوامی بحران کے لمحات میں خاموشی سفارت کاری نہیں بلکہ دستبرداری کے مترادف ہوتی ہے۔